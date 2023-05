Londons Fühler im Indopazifik

IMAGO/Kyodo News Bilaterale Verteidigungskooperation zwischen Japan und Großbritannien: Fumio Kishida und Rishi Sunak in London (11.1.2023)

Die Umzingelung Chinas wird fortgesetzt. Diesmal sind es Japan und Großbritannien, die mit Blick auf die Volksrepublik noch näher zusammenrücken. Am Donnerstag – einen Tag vor Beginn des G7-Gipfels – unterzeichneten die beiden Premierminster Fumio Kishida und Rishi Sunak den als »historisch« bezeichneten »Hiroshima Accord«. Diese Übereinkunft erstreckt sich auf viele Bereiche wie Sicherheit, Handel, Investitionen, Wissenschaft und Technologie und markiere »eine spannende nächste Phase in der florierenden Partnerschaft zwischen Großbritannien und Japan«, wie Sunak in einer Erklärung mitteilte. Im Abschlussdokument heißt es zum Hintergrund, dass man »die ernste Besorgnis über die Lage im Ostchinesischen Meer und im Südchinesischen Meer« teile und sich »entschieden gegen einseitige Versuche« wende, »den Status quo irgendwo auf der Welt mit Gewalt oder Zwang zu verändern«.

Beim Thema Sicherheit sieht das Abkommen vor, dass Großbritannien seine Truppenstärke bei kommenden gemeinsamen Militärübungen verdoppelt und seine Flugzeugträgerkampfgruppe im Jahr 2025 in den indopazifischen Raum entsendet. Außerdem beinhaltet die Übereinkunft eine Konsultationsklausel, worin sich die beiden Staaten verpflichten, sich bei wichtigen regionalen oder globalen Sicherheitsthemen zu beraten und Antworten darauf gemeinsam zu finden. Auch soll geprüft werden, ob britische Kriegsschiffe und anderes Kriegsmaterial unter den Schutz der japanischen Selbstverteidigungskräfte – Japan hat offiziell keine Armee – fallen sollen. Bisher profitieren nur die USA und Australien von dieser Bestimmung, wie sie die neue Verteidigungsdoktrin von 2015 festschrieb.

Im Bereich Technologie streben die beiden Staaten eine Partnerschaft bei den Halbleitern an. Ziel ist es, die Lieferketten in diesem Bereich zu diversifizieren und die Abhängigkeit von Südkorea und Taiwan zu verringern. Japan hat vor kurzem seine Allianz mit den USA bestätigt, die unter anderem den Export von Halbleiterproduktionsanlagen einschränken soll. Im Visier steht dabei vor allem China. Sunak verkündete außerdem, Japan plane, in Großbritannien Investitionen von umgerechnet rund 20 Milliarden Euro zu tätigen. Das Geld soll vor allem in Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen gehen, wie Offshore-Windkraft. Laut dem britischen Premier sei dies ein »massives Zeichen von Vertrauen« in die britische Wirtschaft. Auch wollen die beiden Staaten in so unterschiedlichen Bereichen wie kritische Mineralien oder Weltall- und Cybersicherheit zusammenarbeiten.

Bereits im vergangenen Januar, als Kishida London besucht hatte, gingen Japan und Großbritannien eine bilaterale Verteidigungskooperation ein. Damals ging es darum, die Abhaltung gemeinsamer Militärmanöver zu erleichtern. Im Dezember folgte die Ankündigung Tokios, ein gemeinsames britisch-japanisch-italienisches Programm für Kampfjets der sechsten Generation zu starten. Sunak zeigte sich nun sehr zufrieden mit der »Hiroshima-Übereinkunft«, die seiner Ansicht nach zu den Erfolgsgeschichten nach dem »Brexit« gehöre. Bereits im März waren die elf Staaten der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) übereingekommen, Großbritannien aufzunehmen. Auch dieser Beitritt gehört zur neuen Strategie der Briten, in den indopazifischen Raum zu expandieren.

Für Japan geht es beim Deal mit Großbritannien vor allem darum, Allianzen jenseits der Abhängigkeit von den USA zu stärken – natürlich mit der Unterstützung und dem Einverständnis Washingtons. Die Avancen Tokios gingen bisher – abgesehen von Großbritannien – vor allem in Richtung Australien, Frankreich und Indien. Die neue Übereinkunft soll aber auch als Sprungbrett für eine Beteiligung an AUKUS dienen, dem Militärpakt zwischen Australien, Großbritannien und den USA. Außerdem gibt es Berichte, die NATO plane, nächstes Jahr in Tokio ein Verbindungsbüro zu eröffnen. Dadurch würde Japan näher an das westliche Kriegsbündnis rücken.