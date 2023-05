Sinn Féin siegt weiter

Clodagh Kilcoyne/REUTERS Die nordirische Sinn-Féin-Vorsitzende Michelle O’Neill nach ihrer Stimmabgabe (Coalisland, 18.5.2023)

Die Serie der Wahlerfolge der republikanischen Partei Sinn Féin (SF) setzt sich unaufhaltsam fort. 462 Gemeinderäte standen am Donnerstag in Nordirland zur Wahl. SF gewann 39 Sitze dazu und hält nun 144 – noch nie hatte eine Partei mehr als 130 Sitze erreicht. Der öffentlich-rechtliche Sender BBC NI bezeichnete das Ergebnis als »grüne Welle«. Die Vorsitzende der liberalen Alliance Party (AP), Naomi Long, sprach wie schon vergangenen Mai, als bei den Parlamentswahlen SF erstmals in der Geschichte die Nummer eins geworden war, von einem »Sinn Féin Tsunami«.

Die nordirische SF-Vorsitzende Michelle O’Neill zeigte sich nach dem Gewinn hocherfreut und sprach von einem »historischen Wandel«, der sich »überall auf der Insel vollzieht«. Der Stimmenanteil ihrer Partei stieg um 7,7 Punkte auf fast 31 Prozent an. Die probritische Unionistenpartei DUP stagnierte bei 23,3 Prozent und behielt ihre 122 Sitze. Leichte Zugewinne konnte die AP verzeichnenen und erhält nun für 13,3 Prozent 67 Sitze. Hohe Verluste verzeichneten die unionistische UUP und die sozialdemokratische SDLP. Das Ergebnis der DUP überrascht dabei, verhindert sie doch seit Februar 2022 jegliche Arbeit im Regionalparlament Stormont.

SF konnte die Stimmen der irisch-katholischen Nationalisten hinter sich einen und in einigen unionistisch-protestantischen Gebieten dank der Stimmen liberaler Wähler erstmals Gewinne verzeichnen. Dabei geht der SF-Erfolg vor allem auf Kosten anderer linker und nationalistischer Parteien. Neben der SDLP verloren die Kleinparteien stark. Die Grünen verloren drei Sitze, darunter jenen ihres Vorsitzenden Malachai O’Hara.

Noch ernüchternder war es für die trotzkistischen Kandidaten. Nur zwei der sechs Sitze konnten verteidigt werden. Shaun Harkins (Derry) und Michael Collins (Belfast) werden die einzigen Räte von People Before Profit (PBP) sein. Bereits bei den Parlamentswahlen vergangenen Mai hatte PBP stark verloren. Dass eine Wahlalternative links von SF dennoch Platz hat, zeigen unabhängige linksrepublikanische Kandidaten in traditionell republikanischen Gebieten: In Ost-Tyrone wurden drei Abgeordnete der republikanischen Basisorganisation 1916 Societies gewählt. Darunter ist der ehemalige IRA-Gefangene Kevin McElvogue, der erstmals in den Gemeinderat von Clogher Valley einzieht. Er ist der Neffe des IRA-Hungerstreikenden Martin Hurson. Auch im Stadtrat Derry/Strabane wurden die drei unabhängigen Linskrepublikaner wiedergewählt. Darunter Gary Donnelly, ein Mitglied des 32 County Sovereignity Movement, des ehemaligen politischen Arms der Real IRA. In seinem Wahlkreis The Moore in Derry erhielt er die meisten Stimmen.

Die erzkonservative SF-Abspaltung Aontú, eine republikanische Partei, deren zentrales Thema die Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen ist, verlor dagegen ihre letzten beiden Sitze und hat nun keine gewählten Repräsentanten mehr in Nordirland. Ähnlich schlecht erging es den Loyalisten: Der Parteichef der sozialdemokratisch-loyalistischen Progressive Unionist Party (PUP), Billy Hutchinson, verlor seinen Sitz gegen einen Kandidaten der rechten Traditional Unionist Voice. Die PUP ist der politische Arm der verbotenen paramilitärischen Ulster Volunteer Force.