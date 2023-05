Richtig deckeln

Ying Tang/IMAGO/NurPhoto Auch die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen war eine Forderung auf der Demonstration am Sonnabend in Bochum

Die jährlichen Hauptversammlungen der Vonovia SE und der LEG Immobilien SE waren nur der Anlass. Die Demonstration am Sonnabend in Bochum richtete sich gegen alle großen Wohnungskonzerne, die ihre Gewinne etwa durch immer höhere Mieteinnahmen und undurchsichtige Betriebskosten steigern. Doch die Beteiligung war geringer als erwartet. Mehrere hundert Menschen kamen zu dem von »Gemeinsam gegen Vonovia und Co.« organisierten Protest. In der Ruhrgebietsmetropole, wo Vonovia seinen Hauptsitz hat, gab es in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Aktionen gegen den Immobilienkonzern. Diesmal konnte anscheinend nicht weit über die Mitglieder des eigenen Bündnisses hinaus mobilisiert werden.

Dabei müssten die auf der Demonstration vertretenen Forderungen für einen großen Teil der Mieterschaft mittlerweile unabdingbar sein. Während Mieten ständig steigen, sei das Potential für günstigen Wohnraum aus dem Bestand heraus vorhanden, hatte Ida Paul, wohnungspolitische Sprecherin der NRW-Linken im Vorfeld der Protestaktion erklärt und meinte damit leerstehende Wohnungen oder ungenutztes Ausbaupotential in bestehendem Wohnraum. LEG und Vonovia hätten die historische Möglichkeit, im Interesse ihrer Mieterinnen und Mieter kühne Entscheidungen zu treffen und zum Beispiel das Tauschen von Wohnungen ohne Mietsteigerung zu ermöglichen.

Zwar befinden sich Vonovia und LEG in einer Krise. Die LEG hat die Ausschüttung einer Dividende komplett eingestellt, Vonovia hat die Dividendenzahlung auf 0,85 Euro pro Aktie reduziert, stößt Wohnungen in fünfstelliger Anzahl ab und hat alle Neubautätigkeiten eingestellt. »Gleichzeitig ist deutlich, dass auch im Krisenjahr 2022 wieder kräftig an der Mietschraube gedreht wurde«, erklärte der Mieterbund NRW vorige Woche. So stiegen die Mieten nach Vonovia-Angaben um durchschnittlich 3,3 Prozent. Der Mieterbund befürchtet nun, dass sich die Situation für die Mieter noch verschlechtern könnte, wenn Wohnungsbestände an problematische Investoren veräußert würden oder diese Einfluss durch Beteiligungen bekämen.

Das Bündnis fordert mit Blick auf zahlreiche arme NRW-Städte auch die Stärkung gemeinnütziger Vermieter, von Genossenschaften und Investoren sowie des kommunalen Wohnungsbaus. Die Demonstrierenden verlangten ein Verbot von Indexmieten, bundesweite Mietendeckel, um weitere Preissteigerungen gesetzlich zu unterbinden, und echten sozialen Wohnungsbau. Ebenso wird angemahnt, dass es mehr barrierefreien Wohnraum geben müsse. Auch für die steigende Zahl an Obdachlosen in den Ruhegebietsstädten müsste mehr Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Kündigungen, Versorgungssperren und Zwangsräumungen gelte es endlich zu verhindern.

Der Demonstrationsaufruf war vor allem von Mietervereinen, der Partei Die Linke NRW und der Interventionistischen Linken getragen. Letztere hatte in den vergangenen Tagen verstärkt in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, nach Bochum zu kommen und für die Vergesellschaftung von Wohnraum und Energie zu demonstrieren.