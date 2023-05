»Für Frauen wird’s in Zukunft gefährlicher«

Annegret Hilse/REUTERS Wahlberechtigte im türkischen Konsulat in Berlin (27.4.2023)

Auch für die hier lebenden türkische Staatsbürger ist es eine Premiere: Noch bis Mittwoch können Wahlberechtigte in der Bundesrepublik an der allerersten Stichwahl für das Amt des türkischen Präsidenten teilnehmen. Die Wahlbüros wurden dafür am Sonnabend geöffnet, vor den Konsulaten bildeten sich lange Schlangen. 1,5 Millionen türkische Wähler leben in Deutschland, wo vor allem die geopolitischen Gesichtspunkte der türkischen Politik und der diktatorische Charakter des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in den Mittelpunkt gestellt werden.

Dabei wirken sich die Wahlen ganz konkret auf das Leben der Staatsbürger aus, so auch auf die Rechte und die Sicherheit der Frauen. Mehr als 20 Jahre AKP-Herrschaft führten zu mehr Femiziden mit eher lockeren juristischen Konsequenzen für Männer in der Türkei. Die Website anitsayac.com zeigt, dass die Zahl der Morde an Frauen in den vergangenen 14 Jahren stark anstiegen ist, von 125 im Jahr 2009 auf 400 in 2022. »Eine von Männern dominierte Gesellschaft steht über den Rechten der Frau, zwingt uns einen Kleiderstil auf und stellt unser Recht auf Arbeit in Frage«, sagte eine 28jährige Wählerin am Sonnabend in München gegenüber junge Welt, während sie in der Schlange vorm Konsulat ansteht. Eine andere Wählerin, 59 Jahre alt und die vergangenen 42 davon in der BRD lebend, meinte gegenüber dieser Zeitung: »Seit die AKP an der Macht ist, stieg die Gewalt gegen Frauen um 1.400 Prozent. Frauen, die arbeiten, wird vorgeworfen, den Männern die Arbeitsplätze zu nehmen. Die Zukunft der Frau wird nur noch gefährdeter.«

Durch die Parlamentswahlen ist nun auch die HÜDA-Par in das Parlament eingezogen. Die Partei fällt vor allem durch extrem sexistische und frauenfeindliche Rhetorik auf. Die HÜDA-Par gründete sich 2012 aus der Tradition der früheren Hisbollah, einer islamistischen Organisation, die in den 1990er Jahren für unzählige Morde verantwortlich war. Ein bekanntes Opfer ihres Terrors war die muslimische Feministin ­Konca Kuris 1998. Eine Wählerin teilte im Gespräch mit jW ihre Sorge über diese Entwicklung mit: »Die Aussagen von HÜDA-Par machen mich wütend.« Sie gebe ihre Stimme ab für eine »freiere, säkulare Türkei und für die Istanbul-Konvention«.

Dieses internationale Abkommen des Europarats zur Verhütung sowie Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und von häuslicher Gewalt hatte die Türkei 2021 nach sieben Jahren ohne Begründung verlassen. Seither verfolgen die Feministinnen der Türkei die Wiederaufnahme dieses Dokuments, da es ein wichtiges Druckmittel darstellt. Viele Frauen im Land sorgen sich um ihre Zukunft: »Ich wünsche mir eine Türkei, in die ich zurückkehren kann. Wir werden schikaniert und vergewaltigt«, klagte eine seit zwei Jahren in Deutschland lebende 21jährige Wählerin am Sonnabend in der Münchner Warteschlange. »Ich wünschte, die Istanbul-Konvention wäre nicht nötig, aber sie muss unbedingt unterzeichnet werden.«

Neben den Präsidentschaftswahlen besteht für die Frauen der Türkei das Problem, dass im Parlament weiterhin viele konservative, frauenfeindliche Stimmen vertreten sind. Die Frauenbewegung im Land hat jedoch in den letzten Jahren für ihre Rechte gekämpft und dadurch viel Respekt in der Gesellschaft errungen. Ihre Organisationen stellen Räume für Frauen in Not an Universitäten zur Verfügung, brachten den Staat dazu, die HPV-Impfung (humane Papillomviren) gebührenfrei anzubieten und übten Druck aus auf Gerichtsprozesse gegen Frauenmörder.

Erdogan hatte nach offiziellen Angaben 49,5 Prozent, sein Herausforderer, der sozialdemokratische Kemal ­Kilicdaroglu, 44,89 Prozent der Stimmen erhalten. Die Stichwahl findet in der Türkei am kommenden Sonntag statt. Wie diese auch ausgehen mag, und unabhängig von der kommenden Entwicklung in der Türkei, die Frauen werden sich nicht mundtot machen lassen.