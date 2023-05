Frühling der Denunzianten

Carlos Barria/REUTERS Mit »Z« oder »Raschist« markierte Häuser sogenannter Kollaborateure (Cherson, 3.5.2023)

Als Anfang November ukrainische Truppen die einige Monate von Russland kontrollierte Stadt Cherson wieder besetzten, sperrten sie Stadt und Umland zunächst für Journalisten. Einem US-amerikanischen Fernsehteam, das sich nicht an die Vorgaben hielt und Bilder von an Bäume gefesselten und von »ukrainischen Patrioten« öffentlich angespuckten sogenannten Kollaborateuren in die Welt schickte, wurde sogar seine Akkreditierung entzogen. Ein halbes Jahr später sind die ukrainischen Behörden dabei, die Abrechnung mit Bewohnern der Region, die mit der russischen Seite zusammengearbeitet haben, zu systematisieren und in justizförmliche Formen zu gießen. Wie die Agentur Reuters am Donnerstag meldete, sind in Cherson nach Angaben der ukrainischen Staatsanwaltschaft inzwischen 152 Verfahren gegen sogenannte Kollaborateure vor Gericht gebracht worden; die Zahl der Verdächtigen ist aber deutlich höher. Landesweit seien mehr als 5.300 Fälle registriert.

Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, schwebt über 1.174 Personen aus dem ukrainisch kontrollierten Teil des Gebiets Cherson der Verdacht, sich allein durch die Mitarbeit an der Organisation des Referendums über die politische Zugehörigkeit der Region vom vergangenen September der »Kollaboration« schuldig gemacht zu haben. Gegen 600 weitere Personen wird wegen anderer »Verstöße gegen die nationale Sicherheit« allein im Bezirk Cherson ermittelt. Der Geheimdienst SBU greift bei der Fahndung nach »Kollaborateuren« aber auch auf eine andere Datenbank mit über 35.000 Einträgen zurück. Diese umfasst persönliche Daten der Verdächtigen bis hin zur Steuernummer, Screenshots ihrer Mobiltelefone und andere Informationen von unterschiedlicher Beweiskraft. Die stellvertretende ukrainische Justizministerin Walerija Kolomijez räumte gegenüber der FAZ vom Freitag ein, dass die Datenerhebung offiziell unbekannter Personen illegal sei, – aber die Datenbank vom Netz zu nehmen, könne sich die Ukraine nicht leisten, weil die Staatsanwaltschaft auf die Angaben vielleicht doch noch zurückgreifen müsse.

Ein Großteil der Angaben in diesen Datenbanken – die auch für andere von der Ukraine zurückgeholte Regionen existieren – beruht offenbar auf Denunziationen unter Nachbarn. Reuters zitierte eine Anwohnerin mit der Aussage, sie habe schon Hunderte von Denunziationen an die Behörden geschickt und wundere sich, dass diese erst zu so wenigen Verhaftungen geführt hätten. Die Atmosphäre der Willkür, die offenbar in Cherson herrscht, wird wohl auch von Teilen der westlichen Förderer der Ukraine für problematisch gehalten. So soll die dem US-Außenministerium unterstehende Agentur für Internationale Entwicklung (USAID) laut FAZ inzwischen in der Ukraine Seminare darüber anbieten, wie Ermittlungen wegen Kollaboration halbwegs rechtsförmlich durchgeführt werden sollten.

Im Hintergrund spielt sich offenbar auch in der ukrainischen Regierung eine Auseinandersetzung darüber ab, wie radikal mit der »Kollaboration« umgegangen werden solle. Während der eine Flügel dazu neigt, die ohnehin dehnbaren Bestimmungen extensiv auszulegen und selbst den Bezug von Renten in Rubel oder das Aufsperren der Schultür für das Referendum zum Indiz für »Kollaboration« seitens des Hausmeisters zu machen, argumentiert ein anderer für Augenmaß bei der Repression. Der Verband der Agrarunternehmer der Ukraine veröffentlichte das Beispiel eines Farmers aus dem jetzt russisch kontrollierten Teil des Gebiets Saporischschja. Der Mann war vor den Russen auf ukrainisch kontrolliertes Territorium ausgewichen und hatte zuvor seinen Betrieb an die Beschäftigten überschrieben. Die aber hatten die Gesellschaft bei den russischen Behörden angemeldet, um nicht den Zugriff auf das Betriebsvermögen zu verlieren und weiter arbeiten zu können. Sei das wegen des darin enthaltenen Moments der Anerkennung der Geltung russischen Rechts ein Akt der Zusammenarbeit mit dem »Okkupanten« oder nicht doch nur ein Stück Pragmatismus im Alltag, fragte der Verband. Vor ähnlichen Dilemmas sehen sich ukrainische Lehrer, die auf ihren Posten geblieben sind, und sogar Anwälte. Durften sie zum Beispiel unter Berufung auf russisches Recht ukrainische Verdächtige vor russischen Gerichten verteidigen? Letztlich verbirgt sich dahinter der Streit darüber, was die Ukraine von ihren Bürgern verlangen kann und sollte: aktiven nationalen Fanatismus oder vielleicht doch nur den staatsbürgerlichen Pragmatismus, sich mit jeder Staatsmacht zu arrangieren?