Mariana Greif/REUTERS

Tausende Menschen haben am Sonnabend am sogenannten Marsch des Schweigens in der Hauptstadt Uruguays teilgenommen. Bilder der 197 während der Militärdiktatur (1973–1985) verschwundenen Menschen tragend, forderten sie in Montevideo »Wahrheit und Gerechtigkeit«. Aufgerufen hatte die Bewegung der Mütter und Verwandten der Verschwundenen Uruguays (Famidesa) in Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und anderen Organisationen. Die 28. Auflage des Schweigemarsch stand unter dem Motto »Wo werden sie sein? Nie wieder Staatsterrorismus«. (jW)