»Die Faschisten nutzen die soziale Lage aus«

IMAGO/NurPhoto Zelte von Wohnungslosen gehören zum alltäglichen Bild in Dublins Stadtzentrum (17.2.2023)

Im südlichen Stadtzentrum von Dublin haben Rassisten ein Zeltlager von Asylsuchenden angezündet. Was ist in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai passiert?

Seit einiger Zeit werden Asylsuchenden während der Antragsprüfung keine Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Das widerspricht internationalem Recht. Daher müssen viele in Zelten leben. Das sind keine ukrainischen Flüchtlinge, denn die bekommen bevorzugte Behandlung und eine Unterkunft vom Staat. Die Gruppe, die in Zelten lebt, hat eine Woche vor dem Angriff zwei Interviews in den Medien gegeben. Das hat die Rassisten wohl geärgert. Kurz nach diesen Interviews wurde ein bekannter Faschist mit seinen Anhängern im Umfeld der Zelte gesehen. Sie bedrohten die Geflüchteten und es kam zu einer Auseinandersetzung. Zwei Faschisten wurden von Geflüchteten verprügelt. Das war am Donnerstag, dem 11. Mai.

Am Freitag nachmittag hatte ich eine Nachricht bekommen. Es wurde aufgerufen, zu kommen und die Geflüchteten zu verteidigen. Die Situation wurde ernst. Die Faschisten und die Antifaschisten standen sich gegenüber, die Polizei trennte die beiden Gruppen. Die ganze Situation dauerte über eine Stunde. Wir wurden immer wieder von den Faschisten angegriffen. Am nächsten Tag gab es dann auch einen weiteren Protest von einer anderen faschistischen Gruppe.

Wer steckt hinter dem anderen Protest?

Das war die Irish Freedom Party, die sehr klein ist, aber oft eine beträchtliche Zahl an Leuten zu ihren Protesten bringen kann. Sie wird von Hermann Kelly geführt, der früher mit Nigel Farage in der Brexit-Kampagne zusammengearbeitet hat, danach nach Irland kam und sich nun als irischer Patriot darstellt.

In jener Freitagnacht wurde das Zeltlager dann in Brand gesetzt. Was passiert mit den Schutzsuchenden seither?

An dem Freitag waren die Zeltlagerbewohner nicht mehr dort. Sie waren zu diesem Zeitpunkt bereits in ein Gebäude gebracht worden, das vom Revolutionären Häuserbund besetzt worden war. Der Ort wurde nicht bekanntgegeben, damit die Faschisten nicht dort angreifen. Als wir uns also den Faschisten widersetzten, waren die Schutzsuchenden bereits weg.

Ein paar Tage nach den Angriffen kam eine andere faschistische Organisation, die National Party, auch sehr klein, in die Nachbarschaft und räumte die Reste des zerstörten Zeltlagers weg und stellte Blumentröge auf. Ein sehr zynisches Vorgehen. Keine dieser faschistischen Gruppen hatte irgendwann zuvor Interesse an der Nachbarschaft und den Bewohnern gezeigt. Es ist eine Nachbarschaft, wo jahrzehntelang Arbeiter leben, die nie ausreichend Ressourcen vom Staat bekommen haben. Und nun werden dort Apartmentblocks gebaut, in denen kleine Zweizimmerwohnungen für 3.000 Euro im Monat vermietet werden. Kein Arbeiter kann sich das leisten.

Seit Monaten kommt es zu diesen Protesten gegen Migranten. Irland galt doch immer als sehr freundlich?

Das macht uns große Sorgen. Es ist eine Kombination: Arbeiter wurden ignoriert und vom Staat seit seiner Unabhängigkeit vor 100 Jahren schlecht behandelt. Das Sozialsystem, das Wohnungs- und das Bildungswesen sind in schlechtem Zustand. Dieser Umstand wird von den Faschisten ausgenutzt. Bisher waren sie eine Randerscheinung. Ein Teil der republikanischen Bewegung wurde mit der Zeit konservativ und hat die soziale Frage vernachlässigt. Dabei ist Republikanismus die wichtigste oppositionelle Strömung gegen den Status quo. In anderen europäischen Ländern wäre das eine sozialistische oder kommunistische Partei, aber das ist nicht so in Irland. Das liegt am langen antikolonialen Kampf.

Seit wann erstarken die Faschisten?

Es begann in der Coronapandemie. Sie organisierten Proteste gegen die Lockdowns. Dazu kam die Wirtschaftskrise. Und zuletzt wurde Irland aus einem Auswanderungs- zu einem Einwanderungsland. Damit können sie die Menschen manipulieren.

Wie reagiert die republikanische Oppositionspartei Sinn Féin auf die Situation?

Der Abgeordnete von Süddublin ist Chris Andrews, Mitglied der Sinn Féin. Es hatte lange gedauert, bis er eine zögerliche Erklärung abgab. Ihre Politik bietet keinen radikalen Bruch mit dem System. Auch auf der Straße sind sie nicht zu sehen. Als wir die Faschisten konfrontierten, waren an unserer Seite keine SF-Aktivisten dabei.