Polizeiminister setzt auf Provokation

Temple Mount Administration/Handout via REUTERS Der ultrarechte Ben-Gvir am Sonntag bei seinem Besuch auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee in Ostjerusalem

Ein erneuter Besuch des israelischen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir auf dem Tempelberg in Jerusalem hat am Sonntag heftige Kritik ausgelöst. Ben-Gvir sagte auf der Anlage, die Muslime als Al-Haram Al-Scharif verehren: »Ich freue mich, den Tempelberg in Jerusalem zu besuchen, den wichtigsten Ort für das jüdische Volk.« Er lobte die Arbeit der Polizei, die zeige, »wer in Jerusalem der Hausherr ist«. Das jordanische Außenministerium und die palästinensische Nationalbehörde verurteilten die Anwesenheit des ultrarechten Ministers als gefährliche Provokation. Kritik kam auch von Saudi-Arabien und Ägypten.

Ben-Gvir sagte bei der Visite: »Alle Drohungen der (im Gazastreifen herrschenden islamistischen) Hamas werden nichts helfen, wir sind der Hausherr in Jerusalem und im ganzen Land Israel.« Damit bezieht er sich auch auf die besetzten Gebiete Westjordanland und Ostjerusalem. Der Polizeiminister hatte den Tempelberg zuletzt im Januar besucht, kurz nach seinem Amtsantritt. Am Donnerstag war es bereits zu Provokationen radikaler Siedler gekommen, die bei dem sogenannten Flaggenmarsch mit rassistischen gegen Palästinenser gerichteten Parolen durch Ostjerusalem gezogen waren.

Ein Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas nannte Ben-Gvirs Aktion nach Angaben der Nachrichtenagentur WAFA einen »offenen Angriff der heiligen Stätte, der schwerwiegende Konsequenzen haben wird«. »Der Al-Aksa-Moschee zu schaden, bedeutet, mit Feuer zu spielen, und dies wird die Region in einen religiösen Krieg mit unvorstellbaren Folgen drängen.«

Zehntausende Menschen hatten sich zuvor am Sonnabend erneut in mehreren großen Städten versammelt und gegen die rechtsreligiöse Regierung von Premier Benjamin Netanjahu demonstriert. Allein in Tel Aviv sollen sich 130.000 beteiligt haben. Der Fokus lag erneute auf einer durch die Verabschiedung einer »Justizreform« befürchteten »Gefahr für die Demokratie«. Flaggenschwenkend trugen die Demonstranten Schilder mit Botschaften wie: »Israel ist nicht der Iran«.