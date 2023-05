Jubel in Jakarta

ullstein bild/AP Von westlicher Seite keine Berührungsängste – Bundeskanzler Helmut Kohl zusammen mit Haji Mohammed Suharto vor der Küste der Insel Bira bei Jakarta (27.10.1996)

Der Rücktritt von General Haji Mohammed Suharto als Präsident Indonesiens am 21. Mai 1998 war keine freie Entscheidung. Immer unhaltbarer war in den Tagen zuvor seine Position geworden, selbst langjährige Gefolgsleute waren von ihm abgerückt. Bevor womöglich aufgebrachte Volksmassen noch den Regierungssitz gestürmt hätten, nutzte der Diktator die Chance, um wenigstens nach außen hin mit einer selbst vorgenommenen Machtaufgabe das Gesicht zu wahren. 32 Jahre hatte Suharto bis zu diesem Zeitpunkt über das größte und bevölkerungsreichste Land Südostasiens, zugleich eine wichtige Wirtschaftsmacht und die größte mehrheitlich muslimische Nation der Welt, geherrscht – unerbittlich, brutal, mit eiserner Hand scheinbar jegliche Opposition auslöschend. Nur wenige Diktatoren haben ihre Schreckensherrschaft länger ausüben können als der Mann, der doch dem Westen – den USA ebenso wie dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) – ungeachtet seiner Methoden als Garant dafür galt, dass der Vielvölkerstaat im festen Bündnis mit der »freien Welt« verblieb. Denn es galt zu verhindern, dass Indonesien ähnlich wie Vietnam nach dem Sieg über die Franzosen und US-Amerikaner ins Lager der sozialistischen Staaten überlief.

Die »Asienkrise« in Thailand läutete ein knappes Jahr zuvor das Ende der Ära Suharto ein. Die sich auch in Indonesien stetig verschärfende Wirtschaftslage löste immer stärkere Massenproteste aus, die im Frühjahr 1998 schließlich den Stuhl des scheinbar allmächtigen Präsidenten ins Kippeln brachten. Über Wochen verschärften sich die öffentlichen Unmutsbekundungen, die sich nicht nur gegen die sozialen Folgen der Finanzkrise im Inselreich, sondern bald auch ganz direkt gegen die korrupte Herrschaft des Suharto-Clans und seiner Getreuen richteten.

Massaker an Studenten

Schien es zuvor noch so, als könnte der Machthaber dieses ungewohnt offene Aufbegehren insbesondere von Angehörigen der jungen Generation aussitzen, brachte ein Vorfall die Lage endgültig zum Kippen. Obwohl bis heute nicht ganz klar ist, was genau sie dazu brachte, eröffneten Angehörige einer Spezialeinheit der Armee am 12. Mai 1998 das Feuer auf protestierende Studierende der Trisakti University in Jakarta, der 1965 gegründeten größten privaten Hochschule im Herzen der Hauptstadt. Vier Todesopfer waren bei der »Trisakti-Tragödie« zu beklagen, die den weitverbreiteten Hass auf den starken Mann im Präsidentenpalast nur noch mehr anfachte. Lediglich neun weitere Tage dauerte es von da an, bis Suharto abdankte – nur zwei Monate, nachdem er sich gerade in Scheinwahlen seiner »gelenkten Demokratie«, bestehend aus wenigen zugelassenen, handzahmen Parteien, das Mandat für eine siebte Amtszeit geholt hatte.

Unter seinem Nachfolger Bacharuddin Jusuf Habibie, bislang Vizepräsident und loyaler Gefolgsmann des Diktators, begann eine Übergangszeit mit umfassenden Reformen, die unter anderem die Presse- und Versammlungsfreiheit wiederherstellten und drei Jahre vor dem eigentlichen Ablauf der Legislatur unter einem neu etablierten Mehrparteiensystem weitgehend freie Wahlen brachten. Nach lediglich 517 Tagen im Amt wurde Habibie schließlich von Megawati Sukarnoputri abgelöst. Die erste Frau im höchsten Staatsamt, noch heute Chefin der stärksten Partei PDI-P, ist die Tochter jenes Mannes, den Suharto einst bei seinem Putsch 1966 von der Macht verdrängt hatte – Ahmed Sukarno, einer der Väter der Unabhängigkeit der vormals niederländischen Kolonie und erster Präsident Indonesiens.

Der Jubel in den Straßen Jakartas kannte keine Grenzen, als Suharto am Morgen des 21. Mai via TV-Ansprache seinen Rücktritt bekanntgab. Ob desillusionierte Exoffiziere, linksliberale Intellektuelle oder »moderate Islamisten« – alle einte die Freude, dass die Zeit des Regimes der »Neuen Ordnung« nunmehr vorbei war. Der entmachtete Diktator war plötzlich Privatmann, blieb aber juristisch unbehelligt und starb 86jährig am 27. Januar 2008 in einem Krankenhaus. Um schätzungsweise mehr als 70 Milliarden US-Dollar soll seine Familie die Staatskasse vor allem in den letzten Jahren seiner Herrschaft erleichtert haben. Dazu gab es später immerhin einige Gerichtsverfahren gegen Verwandte Suhartos. Kaum aufgearbeitet wurden unter seinen Nachfolgern hingegen die gravierenden Menschenrechtsverletzungen des Regimes.

Kommunisten ausgelöscht

Ein missglückter armeeinterner Putschversuch gegen den linksnationalistischen Sukarno, bei dem Anfang Oktober 1965 sechs hochrangige Generäle starben, wurde damals der mit dem Präsidenten verbündeten Kommunistischen Partei Indonesiens (PKI) in die Schuhe geschoben und diente dem nunmehr zum Armeechef aufgestiegenen Suharto als Rechtfertigung dafür, Sukarno am 11. März 1966 de facto zur Machtübergabe zu zwingen. Nur pro forma war Sukarno noch weiterhin im Amt, als der neue starke Mann in den folgenden Monaten nicht nur die drei Millionen Mitglieder zählende PKI und den Marxismus-Leninismus als solchen verbot, sondern auch liberale Elemente aus Parlament und Regierung verdrängte. Erst am 22. Februar 1967 wurde Sukarno endgültig abgesetzt und unter Hausarrest gestellt. Dem brutalen Kampf der Armee gegen echte wie vermeintliche Kommunisten fielen in jener Zeit nach unterschiedlichen Schätzungen landesweit zwischen 500.000 und drei Millionen Menschen zum Opfer, anderthalb Millionen wurden inhaftiert.

Die PKI als vormals stärkste politische Kraft wurde so konsequent ausgelöscht, dass sich im Inselstaat noch heute kaum jemand öffentlich als links zu bezeichnen wagt. Für diesen Völkermord musste sich Suharto genausowenig verantworten wie für das nicht minder blutige Vorgehen seiner Armee gegen separatistische Erhebungen, darunter den Freiheitskampf im später unabhängig gewordenen Osttimor (Timor-Leste) oder in Papua. Mehrere der heute staatstragenden konservativen Parteien pflegen noch immer ein höchst unkritisches Verhältnis zur Suharto-Ära, und auch westliche Staaten haben kein Interesse daran, dass die Verbindungen von CIA, BND und Co. zum damaligen Diktator und seinen Schergen näher beleuchtet werden.