Nachschlag: Schwarz und weiß

Netflix Eigentlich ziemlich überzeugend: Eine Kleopatra mit dunkler Haut

Eine Netflix-Serie sorgt in Ägypten für Empörung. Denn im neuen Dokudrama »Königin Kleopatra« ist die wohl berühmteste Frauengestalt des Landes Afrikanerin und also schwarz. Das sei eine Fälschung der Geschichte, wird behauptet. Allerdings gibt es keine Beweise für das Aussehen der Pharaonin. Die heutigen Kriterien, Menschen zu beschreiben, spielten damals keine Rolle, und auch die kulturellen Grenzen verliefen anders. Der senegalesische Philosoph Cheikh Anta Diop meinte, dass die alten Ägypter selbstverständlich schwarz waren. Der marxistische Theoretiker Samir Amin argumentierte, dass Europa eine Randprovinz Afrikas gewesen sei. Derartige Reflexionen kommen in der Netflix-Serie gar nicht vor. Es handelt sich um die zweite Staffel einer Reihe über bedeutende afrikanische Frauengestalten, es sind Spielszenen mit Kommentar, die nicht über den Unterhaltungscharakter hinausgehen. Die Ägypter haben sich übrigens auch beschwert, als Kleopatra von Liz Taylor gespielt wurde – weil sie weiß war. (jt)