Gesäter Hass trägt Früchte

Abubaker Lubowa/REUTERS Besser unerkannt bleiben: In Uganda wird Queerness verfolgt und bestraft (Kampala, 4.4.2023)

Homosexualität wird in Uganda bereits seit Kolonialzeiten kriminalisiert. Als das ostafrikanische Land 1962 seine Unabhängigkeit von Großbritannien erlangte und zugleich dem Commonwealth beitrat, blieben die alten Gesetze in Kraft. Anfang dieses Monats hat das Parlament in der Hauptstadt Kampala nun neue Strafmaßnahmen beschlossen, die die Rechte von Angehörigen sexueller und geschlechtlicher Minderheiten (LGBTIQ) noch deutlich stärker angreifen. Das neue Gesetz bedroht sie mit lebenslanger Haft und in einigen Fällen gar mit der Todesstrafe. Der Entwurf liegt Präsident Yoweri Museveni zur Unterschrift vor. Selbst wenn der Staatschef, der den Entwurf bereits einmal leicht abgeändert hatte, ihn aber grundsätzlich befürwortet, seine Zustimmung verweigern sollte, könnte das Parlament das Gesetz mit einer Zweidrittelmehrheit in Kraft setzen.

Die Empörung über den Schritt der ugandischen Legislative war international bereits nach der Verabschiedung des ersten Gesetzentwurfs im März erwartbar groß. Wissenschaftler, Menschenrechtsorganisationen und westliche Länder wie die USA sowie Staatenbünde wie die EU verurteilten die Gesetzesverschärfung in Stellungnahmen. Eine Gruppe von Experten der Vereinten Nationen erklärte auf der Seite des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Homosexualität mit der Todesstrafe zu bedrohen stelle »eine ungeheuerliche Verletzung der Menschenrechte« dar. »Das Auferlegen der Todesstrafe, basierend auf einer derartigen Gesetzgebung, ist per se eine willkürliche Tötung und ein Bruch von Artikel 6 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte«, wird die Expertengruppe in der Mitteilung zitiert.

Wesentliche Konsequenzen muss Musevenis Regierung auf internationaler Ebene dennoch nicht fürchten. Der 78jährige Staatschef, der 1986 gewaltsam an die Macht gekommen war und in der Zwischenzeit zweimal die Verfassung ändern ließ, um im Amt bleiben zu können, gilt als wichtiger Verbündeter des Westens in der Region. Selbst wenn Vertreter seiner Regierungspartei National Resistance Movement hin und wieder etwas Antiimperialismus simulieren. So rief Parlamentspräsidentin Anita Among am 2. Mai zum Abschluss der nicht einmal halbstündigen Debatte zur Gesetzesverschärfung die Abgeordneten auf, »die Ugander« sowie deren »Werte und Tugenden« zu schützen, gefolgt von dem Satz: »Die westliche Welt wird nicht kommen und in Uganda regieren.«

Im Grunde genommen ist die Gesetzesverschärfung allerdings Ausdruck davon, dass genau das passiert ist. Denn wie die panafrikanische Wochenzeitung The Continent Anfang Mai schrieb, sei das neue Gesetz »der Höhepunkt von mehr als einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit von ugandischen Eliteinteressengruppen und US-amerikanischen Ultrakonservativen«. Den Recherchen zufolge säten vor allem die rechten, fundamentalistisch-christlichen US-Organisationen »Family Watch International« (FWI) und »Fellowship Foundation« Hass gegen LGBTIQ-Menschen in Uganda. So soll FWI-Mitgründerin und -Präsidentin Sharon Slater sogar zu einem Treffen mit Museveni zusammengekommen sein, um diesen von »Konversionstherapien« zu überzeugen, mit denen die sexuelle Orientierung »geändert« werden soll. Dem Continent-Bericht zufolge hat der Langzeitstaatschef eine Verankerung der Praxis im Gesetz jedoch abgelehnt, weil sie seine Regierung Geld gekostet hätte – nicht etwa, weil sie menschenunwürdig und medizinischer Unsinn ist. Die »Fellowship Foundation« konzentrierte sich derweil auf bewährte Lobbymethoden: »Gebetsfrühstücke« mit luxuriösen Hotelaufenthalten für Abgeordnete.

Der Zorn ugandischer Menschenrechtsaktivisten richtet sich deshalb nun nicht nur gegen die eigene Regierung, sondern auch gegen die in Washington. »Die US-Regierung hat nichts getan, um ihre Bürger davon abzuhalten, Hass zu exportieren«, zitierte The Continent den Leiter der Organisation »Sexual Minorities Uganda«, Frank Mugisha. Und die feministische Schriftstellerin Twasiima Bigirwa schrieb im selben Artikel folgerichtig: »Was ich (vom Westen) jetzt erwarte, ist, dass er sich selbst in die Verantwortung nimmt.«