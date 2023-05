Wo bleibt die Solidarität?

Stephanie Lecocq/REUTERS Arbeiteraktivismus in Frankreich, der deutsche Belegschaftsvertreter bisweilen verschreckt (Paris, 20.4.2023)

Der Deutsche Gewerkschaftsbund »verlangt eine gesetzlich festgeschriebene Garantie, dass das tatsächliche Rentenniveau 67 Prozent nicht unterschreiten darf.« Das war im Jahr 2000. Der DGB ging sogar davon aus, dass auch im Jahr 2030 ein Rentenniveau von 68 bis 69 Prozent würde gewährleistet werden können. Im Jahr 2023 und zahlreiche »Rentenreformen« später liegt das durchschnittliche Niveau der von der gesetzlichen Versicherung gezahlten Renten nur noch bei rund 48 Prozent, die private Altersvorsorge wurde eingeführt und ebenso die Besteuerung der Renten. Ferner wird das gesetzliche Renteneintrittsalter schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Wer also früher Rente etwa aus gesundheitlichen Gründen beantragen muss, wird mit Abschlägen bestraft. Die einschneidendsten »Reformen« sind entweder unter SPD-geführten Bundesregierungen oder einer, an der die Partei beteiligt war, geschehen und deshalb letztlich auch mit Zustimmung der Gewerkschaften.

Wenn sich der DGB mit dieser Geschichte nicht zu den gewerkschaftlich organisierten Protesten und Streiks in Frankreich gegen die dortige Verlängerung der Lebensarbeitszeit äußert, ist das daher nur konsequent. Wenn er jW-Anfragen dazu nicht beantwortet, auch. Derweil geht der französische Staat immer repressiver gegen Streikende und Demonstranten der Gewerkschaften vor, die nun seit Monaten kämpfen, ohne Streikgeld im Ausstand sind und auch hierzulande – spätestens seitdem der politische Prozess mit der per Dekret durchgesetzten Rentenreform vorerst entschieden wurde – als Gewalttäter diffamiert werden.

Warum von den Einzelgewerkschaften bis auf Verdi bislang keine offiziellen Stellungnahmen veröffentlicht wurden, während es an der Basis durchaus Solidaritätsbekundungen und -aktionen gab und gibt, haben diese gegenüber jW nicht beantwortet. Überhaupt keine Position zu beziehen, das wagten sie aber nicht.

So erklärte die Kommunikationsabteilung der NGG gegenüber jW: »Natürlich schauen wir auf die Vorgänge in Frankreich und stehen solidarisch an der Seite der friedlich protestierenden Beschäftigten. Diese Rentenreform wird gegen den Willen weiter Teile der Gesellschaft durchgedrückt. So werden existierende soziale Spannungen verschärft und rechte Stimmungsmacher gestärkt.«

Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und verantwortlich für transnationale Gewerkschaftspolitik, versicherte: »Wir begleiten die Proteste mit großer Sympathie und Solidarität.« Hunderttausende von Menschen auf den Straßen seien »Ausdruck einer lebendigen demokratischen Kultur und politischer Wachsamkeit«. Konterkariert worden sei die Bewegung durch das Vorgehen der französischen Regierung, die Reformen an der Nationalversammlung vorbei zu beschließen, erklärte der Gewerkschafter gegenüber jW und kritisierte, was die BRD mit der »Agenda 2010« zwei Jahrzehnte zuvor begonnen hatte: »Ein Rennen um die niedrigsten Sozialstandards«. Es »untergräbt die Solidarität in Europa und führt am Ende dazu, dass Europa nicht zusammenwächst, sondern sich auseinanderentwickelt.«

Daniel Merbitz, Vorstandsmitglied Tarif- und Beamtenpolitik der GEW erklärte gegenüber jW, die GEW halte es für absolut legitim, sich gegen die Rentenreform und die damit einhergehende »gravierende Verschlechterung« zu wehren und habe »großen Respekt vor dem Mut und dem Kampfeswillen der Beschäftigten in Frankreich«. Er verwies darauf, dass die politische Diskussion in Deutschland in die gleiche Richtung läuft. »Die Debatte über eine längere Lebensarbeitszeit der Beschäftigten zur Finanzierung der Rente wird auf rein demographische Fragen verkürzt, sie untergräbt das Umlagesystem und stellt so die Sicherheit der Renten in Frage.« Die langfristige Erhaltung der Alterssicherungssysteme ist, so Merbitz, eine »gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur gestemmt werden kann, wenn die starken Schultern endlich einen höheren Beitrag leisten.« Die Franzosen haben das längst begriffen. Und noch viel mehr.