»Eigentlich haben wir Noise gemacht, aber das gab es damals eben noch nicht« – Hajo Teschner

Den Beipackzetteln der Plattenfirmen ist selten zu trauen. Im Falle von »4 Times Sound Razing« von 1971 ist das anders, weil Silberbarts musikalischer Kopf Hajo Teschner dem Promoschmierer souffliert hat. »Wir verstehen Progressivität als Weiterentwicklung. Daraus haben wir drei für uns typische Eigenarten abgeleitet: experimentelle Taktierung, Veränderung durch Klangfarben, Aufbruch in atonale Bereiche. Wir sind eine der lautesten Gruppen, die es gibt. Wir sind wirklich höllisch laut. Aber unser Sound ist leise nicht denkbar.«

Bei The Tonics hatte sich Teschner in den späten 60ern Hornhaut an den Fingern geholt. Die Hamburger Coverband spielte vornehmlich die Hits der anderen, stand aber viermal in der Woche auf der Bühne und nahm Singles und Alben bei diversen Labels auf. Als Student am Musikkonservatorium Hamburg-Blankenese, Hauptfach Konzertgitarre, war Teschner mit der zeitgenössischen Avantgardemusik vertraut. Jetzt kommen auch noch psychedelische Drogen hinzu! Anders ist der kompositorische Siebenmeilenschritt zum Experimental-Power-Trio Silberbart kaum zu erklären. Teschner, Werner Klug am Bass, noch so ein theoretisch beschlagener Musikstudent, und ein gewisser Peter Behrens, der eine gute Dekade später mit einem anderen Trio am Standschlagzeug internationale Erfolge feiern sollte, waren bald ein Geheimtip – in ihrer Heimatstadt Varel. »Wir haben regelmäßig im Kurhaus Dangast gespielt«, erinnert sich Teschner. »Das war immer voll, da kamen die von nah und fern angereist, um uns zu sehen. Gelegentlich hatten wir auch Auftritte außerhalb, aber eher selten. Wir waren in der Hascherecke unterwegs, die konnte am ehesten was anfangen mit unserer Musik. Je zugedröhnter, desto besser kamen wir an.«

Aus der Hamburger Szene kannte Teschner Thomas Kukuck und Hans-Otto Mertens, die bald darauf durchstarten sollten – der erste als Produzent für Lindenberg, Frumpy etc., der andere als Manager von Otto Waalkes. »Kukuck und Mertens waren damals noch jung, das war am Anfang ihrer Karriere«, erzählt Teschner, »aber sie hatten enormen Ehrgeiz und wollten Musikproduzenten werden, also haben sie es mit uns probiert. Die beiden haben zunächst mal dieses Studio am Tierpark Blankenese gebucht. Das war ein reines Sprechstudio, wir hatten nur vier Spuren und haben deshalb live aufgenommen. Nur beim Gesang habe ich nachträglich noch ein paar Overdubs gemacht.« Alles sollte möglichst billig sein, es ging schließlich nur um Demoaufnahmen. »Wir hatten ziemliche Probleme mit Feedbacks, weil wir so laut gespielt haben. Ich hatte einen 100er Marshall-Turm, und in meiner Stratocaster habe ich einen Vorverstärker eingebaut, damit die Vorstufe mehr übersteuert. Das wundert mich heute noch, dass der Marshall das mitgemacht hat, da kam richtig was raus.«

Das Trio nimmt vier ziemlich harte und in allen Belangen exzentrische Songs auf, mit denen ihr Produzentengespann bei Philips vorspricht. Und tatsächlich nimmt sie das Label unter Vertrag. Großes kommerzielles Potential rechnet man sich aber nicht aus, das Budget für einen weiteren Studioaufenthalt wird gestrichen, Philips gibt einfach das Vierspurdemo ins Presswerk. »Deshalb klingt das Album auch so scheiße, das muss man ja nun ehrlicherweise sagen.«

Aber der ungeschliffene Sound von »4 Times Sound Razing« passt zum extremen Material, das die Grenzen des zeitgenössischen Hard Rock in Richtung Jazz und Neue Musik verschiebt. Teschners krächzender Beinahefalsett, seine ausschweifenden, immer wieder schräg in den Schädel gehenden Soli, das ästhetisch kalkulierte Spiel mit krachender Atonalität, die verdrogte Improvisationslust und nicht zuletzt die rhythmische Weirdness machen Silberbart zu einem ziemlich einzigartigen Phänomen im Proto-Metal. »Eigentlich haben wir Noise gemacht, aber das gab es damals eben noch nicht. Ich habe Stockhausen gehört, die Klavierstücke, und habe mich mit den variablen Metren von Boris Blacher beschäftigt, also dem Wechsel von Fünfachtel- und Siebenachtel-Takten zum Beispiel. Da waren krumme Sachen dabei, wenn man das mal genauer analysiert, aber das ist damals gar keinem richtig aufgefallen. Bei der Lautstärke ging das einfach unter.«