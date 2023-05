Der letzte Walzer der Flöhe

Floh de Cologne, CC BY-SA 3.0 DE https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Floh_de_Cologne_1969.jpg Mal wieder auf dem Sprung: Floh de Cologne auf Tour (1969)

War nicht alles schlecht im Westen. In den 70er Jahren machte eine ganze Reihe von linken Bands und Liedermachern die BRD unsicher, besonders prägend war in künstlerischer und politischer Hinsicht die Kölner Formation Floh de Cologne. 1966 als Politkabarett gegründet, setzten die Flöhe ihre Texte bald unter Gitarrenstrom und rockten die verschnarchte linke Musikszene mit Konzeptalben und Agitations­revuen, bei denen sie früh Originalton, Dia und Film einsetzten. Die politische Linie der Gruppe war keine Masche, sondern Haltung, nach Gründung der DKP wurden die Musiker nacheinander Mitglied der Partei. Den Eintrittspreis für ihre Konzerte hielten sie niedrig, die Drecksarbeit beim Touren erledigten sie selbst, so ging das beinahe 20 Jahre, dann war die Party vorbei. Die Flöhe verabschiedeten sich vor 40 Jahren, am 14. Mai 1983, mit einem 14 Stunden langen Konzert in Köln, unterstützt u. a. von Hannes Wader, Dieter Süverkrüp, Franz Josef Degenhardt, Hanns Dieter Hüsch und den 3 Tornados. Ausschnitte sendet WDR 5 in der »Liederlounge«-Ausgabe »Die Flöhe und der Geier« (Fr., 22.04 Uhr).

Sonst im Radio: Zum 70. Todestag des Jazzgitarristen Django Reinhardt am 16. Mai bringen in dieser Woche zwei Musiksendungen eine Spezialausgabe, »Round Midnight« auf NDR Kultur (Di, 23.30 Uhr) und die »Spielräume« auf Ö 1 (Do., 17.10 Uhr). Musik zur Revolution in »Ungarn 1848« stellt Niels Kaiser in »Kaisers Klänge« vor, komponiert u. a. von Franz Liszt, Bela Bartok und Zoltan Kodaly (Mi., 20.04 Uhr, HR 2 Kultur). »Das Mädchen mit der Pringles-Dose« ist ein Hörspiel nach dem Musical »Extra Zero« von Elisabeth Pape, das Essstörungen bei jungen Menschen behandelt (SWR/Deutschlandradio 2023, Ursendung, Do., 18.20 Uhr, SWR 2). Esther Schelander geht im Feature »Lisa, der Nerd und die Unsichtbaren« der Frage nach, warum zu Beginn des Computerzeitalters Frauen die Programmierszene dominierten, um später von behornbrillten Dreibeinern verdrängt zu werden (DLF 2023, Fr., 20.05 Uhr). Ein Salzburger Tonsetzer hat Ende des 18. Jahrhunderts eine Oper über den jüngst verknackten Donald Trump geschrieben und nannte sie »Il dissoluto punito ossia«, also »Der bestrafte Wüstling«, als Mozarts »Don Giovanni« wurde sie berühmt. Eine Neuinszenierung steht am Sonnabend auf dem Spielplan der New Yorker Met, vier deutsche Sender übertragen live (Sa., 19 Uhr, BR Klassik, DLF Kultur, HR 2 Kultur, SR 2 Kultur).

Der größte österreichische Exportschlager nach Mozart und seiner Kugel ist die eingewanderte Exkaiserin Elisabeth von Ö., deren Andenken Rainald Grebe auf Einladung des Wiener Volkstheaters im Hörspiel »Ach Sisi« besudeln durfte (Sa., 19.04 Uhr, WDR 3 und So., 17.04 Uhr, WDR 5). Warum manch Volk immer noch auf Königsbrimborium steht, kann uns Stephan Malinowski in »Adel reloaded« verraten. Der Autor von »Die Hohenzollern und die Nazis« wird in der Reihe »Essay und Diskurs« ausgefragt (So., 9.30 Uhr, DLF). Ebenfalls am Sonntag morgen verdirbt DLF Kultur die Jugend mit Patchworkfamilienpropaganda, hier bestehend aus einem alten Sack, einer verstrahlten Tussi und einer Holzpuppe: Es gibt »Pinocchio« von Thilo Reffert nach der Vorlage von Carlo Collodi (So., 8.05 Uhr). Schließen wir mit »Ubu«, der ist böse, meuchelt den Monarchen und zack: Polen offen. Der multigeniale 81jährige Robert Wilson hat sich einer Politsatire von 1896 gewidmet, dem Stück »König Ubu«, mit dem Alfred Jarry im bürgerlichen Paris ein Mordsskandal glückte, ohne den er wohl vergessen wäre (DLF Kultur 2023, Ursendung, So., 18.30 Uhr).