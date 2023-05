Steinach/imago »Die leeren Regale, die es nach der Bücherverbrennung in Deutschland gab, sind ja relativ schnell und mit ganz anderen Büchern gefüllt worden.« – Ingo Schulze (Mahnmal von Micha Ullman am Berliner Bebelplatz)

Am 10. Mai wird auf dem Berliner Bebelplatz mit einer Lesung an den 90. Jahrestag der Bücherverbrennung der Nazis erinnert. Sie sind bereits zum wiederholten Mal bei »Lesen gegen das Vergessen« dabei – was macht diese Veranstaltung aus? Und welche persönliche Bedeutung hat sie für Sie?

Ich finde es wichtig, an jedem Jahrestag der Bücherverbrennung aus den Büchern jener Autorinnen und Autoren zu lesen, deren Werke verbrannt worden sind. Der Bebelplatz hat durch Micha Ullmans leere Bücherregale, auf die man durch eine Glasscheibe im Boden des Platzes schaut, ein, wie ich finde, adäquates Mahnmal erhalten. Durch die Lesungen kehren die Bücher für Stunden zurück und werden hörbar. Die Bücherverbrennung hat ja über die Zeit des Nationalsozialismus hinaus Folgen, manche Autoren und ihre Bücher sind erst mit großer Verspätung oder kaum beachtet oder gar nicht nach Deutschland zurückgekehrt, das wirkt bis in unsere Tage, bis in unsere Uni- und Bibliotheksregale nach.

Was werden Sie dort lesen?

Ich will Ausschnitte aus Anna Seghers Erzählung »Reise ins elfte Reich« vorlesen, eine Groteske auf die Emigration, in der sich die real-tödlichen Verhältnisse der Flucht umkehren. Die, die über keinen Pass, über keine Papiere verfügen, sind willkommen, die mit den Pässen und vielen Empfehlungsschreiben werden zurückgewiesen. Auch unter den Emigranten gab es eine Hierarchie, die soziale Ungleichheit wirkte da noch stärker als zuvor. Anna Seghers muss fürchterliche Unsicherheiten durchlebt haben, bevor sie ihre Familie und sich retten konnte, und dann schreibt sie so einen Text, bei dem man unweigerlich lachen muss, auch wenn es ein bitteres Lachen ist. Denn es ist auch ein sehr gegenwärtiger Text. Von so einem »elften Reich« träumen sehr viele.

Dieses Jahr wird es bei der Veranstaltung einen zweiten Schwerpunkt geben. Anlässlich des 50. Jahrestages des Putsches in Chile gegen die ­Allende-Regierung ­lesen chilenische Künstlerinnen und Politikerinnen unter anderem aus Werken von Pablo Neruda, der nach neuen Untersuchungen aller Wahrscheinlichkeit nach von der Junta ermordet wurde. Welche Bedeutung hat dieser Putsch bis heute?

Es ist eines der ersten politischen Ereignisse, an das ich mich noch erinnern kann. Und in der DDR gab es ja viele chilenische Emigranten, so dass es da Beziehungen gab. Der Putsch sandte ja das Signal aus, dass es ein demokratischer Sozialismus auf parlamentarischem Wege schwer haben würde. Abgesehen von den Morden, der Folter, der Inhaftierung und Vertreibung vieler Chilenen, war es auch der Beginn eines neoliberalen Experiments, für das die Menschen in Chile bis heute büßen. Es ist ja praktisch alles privatisiert worden, selbst das Bildungswesen und das Gesundheitswesen. Um sich ein Bild von unserer Welt zu machen, braucht es die Erfahrung von Ländern wie Chile, Brasilien, Argentinien und anderen, die Militärdiktaturen erlebt haben, da ist die Rolle der USA im wahrsten Sinne mörderisch gewesen. Es wird interessant sein zu sehen, ob und wenn ja wie dieser Jahrestag begangen werden wird, hier bei uns, in Chile, in den USA …

Auch in formal liberaldemokratischen und sozialistischen Ländern werden Schriften zensiert, doch Faschisten aller Länder pflegen bis heute einen besonders augenfälligen Hass auf Bücher: Sie verbieten, überschreiben, zerschreddern oder verbrennen sie. Woher diese Angst vor bedrucktem Papier?

Dass unliebsame Meinungen von denen, die undemokratische Macht ausüben, unterdrückt werden, ist ja nicht neu. Bei Literatur, die ja nie schwarz-weiß ist, wenn sie den Begriff Literatur verdient, finde ich es interessant, dass man offenbar eine Art Gegenwelt fürchtet, die sich eben nicht begrifflich und eindeutig fassen lässt, die eben mit dem gesamten Menschen rechnet, mit dem, der sich fragt, wie verdiene ich mein Geld, wie mit dem, der sich fragt, warum bin ich auf dieser Welt, was will ich hier, warum liebe ich, warum werde ich abgelehnt … In der Literatur bleiben die Widersprüche nebeneinander bestehen, sie sind, wie im realen Leben, in einer Figur und nicht ausgelagert auf zwei Menschen, zwei Gruppen, zwei Völker. Ideologie aber will das Märchen, hier die Guten, da die Bösen, Ideologie braucht den blinden Fleck.

Ihr vielbödiger Roman »Die rechtschaffenen Mörder« beschreibt unter anderem die politische Rechtsdrift eines bildungsbürgerlichen Dresdner Antiquars. Wie verträgt sich Bildungsliebe mit Faschismus?

Ich kann zum Glück nicht über den Roman sprechen, ohne seine Struktur zu berücksichtigen. Und die verdächtigste Figur ist ein Schriftsteller namens Schultze – ich selbst habe kein t im Nachnamen! –, von der wir fast alles über jenen Antiquar Paulini geschildert bekommen. Es ist auch ein Buch darüber, wer Geschichten und Geschichte erzählen und schreiben und somit deuten darf.

Wir wissen ja, dass es keinen Krieg gibt, der nicht von Intellektuellen vorbereitet worden wäre. Jedes Folterinstrument braucht Ingenieure. Und auch in der Literatur wie im realen Leben kämpfen die verschiedenen Erzählungen miteinander. Die leeren Regale, die es nach der Bücherverbrennung in den Universitäten und Bibliotheken in Deutschland gab, sind ja relativ schnell und mit ganz anderen Büchern gefüllt worden.