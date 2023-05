Deutungen der Hölle

Anna Breit Eine Art Alpenneutralität: Tonio Schachinger

Nominalkompositum ohne dazwischengequetschte Viertelgeviertstriche: Zumindest was den Titel angeht, dürfte der Dolinar nichts gegen »Echtzeitalter« einzuwenden haben. Ansonsten kommt der Klassenvorstand von Hauptfigur Till in Tonio Schachingers Romanzweitling eher schlecht weg: »Der Dolinar lebt in der Vorstellung, es sei für Menschen, deren Eltern es sich leisten können, sechshundert Euro Schulgeld pro Monat zu zahlen, wichtig, einen Mörike, einen de La Motte Fouqué und einen Anzengruber gelesen zu haben, nicht um daraus ›etwas mitzunehmen‹, wie man es neuerdings ausdrückt, sondern um sagen zu können, man kenne es. Um es einzuordnen. Jaja, Anzengruber, Sozialdrama, Das vierte Gebot.« Cholerik, Leistungszwang und die unumstößliche Haltung, mit seiner Haltung genau richtigzuliegen, prägen den Deutschunterricht jenes Lehrers am Wiener Marianum, einer Privatschule, die man sich leisten können muss, für die man aber nicht gleich den Familiennamen Mateschitz samt milliardenschwerem Konto braucht. Das schafft ein zwar elitäres Biotop, das jedoch nicht fernab österreichischer Durchschnittlichkeiten existiert.

Till, dessen Vater ihm nach frühem Krebstod Anlagen und eine Privatwohnung vererbt, wird dementsprechend von Sportlehrern unterrichtet, die es für eine individuelle Leistung ihrer selbst in sich aufklärenden Zeiten halten, wenn sie weniger physisch fordernde Sporteinheiten »Frauenliegestütze« nennen, weil sie vormals noch »Homoliegestütze« hießen. Die Schulhölle, die sich vergleichsweise besonders privat anfühlt, ist bei Schachinger gegeben. Die Torturen, die der Dolinar (das stets mitgelieferte Pronomen macht aus einem Eigennamen einen Austriazismus für einen eingebildeten Schleifer) Till durch Berge an Extraaufsätzen bereitet, vermitteln echtes Leid. Trotzdem werden selbst schwere Zeichen mit einer Art Alpenneutralität kommuniziert: Über die Verwendung des Begriffs Austrofaschismus wird ein bisschen diskutiert, hier und da kampelt sich ein SPÖler mit einer ÖVPlerin, obwohl sie sich beide recht einig sind, dass Gesetz nun mal Gesetz ist. Die Gefechte sind so simuliert wie das Spiel, das Till für sich entdeckt und in dem er zu einem weltweit angesehenen Nachwuchstalent wird: »Age of Empires II«. Und auch wenn Tills Schulfreundin Feli in einer preisgekrönten Kurzgeschichte Diskriminierungserfahrungen verarbeitet, etwa wenn ihr ein Talent für Basketball ihrer Hautfarbe wegen attestiert wird, dann ist auch der Skandal nie so groß wie die Widersprüche und Konflikte der großen Welt, von der dieses beeindruckende Miniaturwunderland weitreichend abgeschottet zu sein scheint.

So sind auch die großen Plotpunkte, die Schachinger hier chronologisch der Zeitgeschichte des Landes entnimmt, dessen Bürger er selbst ist, zahme Eingriffe in den Gang der Gesellschaft: Mit dem 1. Jänner 2019 wurde in Österreich Rauchen nur noch Volljährigen gestattet, zehn Monate später das Rauchen in der Gastronomie verboten. Noch im selben Jahr erschien zum 20. Jubiläum des Echtzeitstrategieklassikers »AoE II« die »Definitive Edition«. Till erhofft sich nicht viel, andere Disziplinen im E-Gaming sind weit populärer und lukrativer, aber trotzdem soll die vor allem visuell mehr dem Echtzeitalter entsprechende Version dem Spiel einen neuen Schub geben.

Es plätschert und man plaudert im Coming-of-Age-Roman. Das »Ibizagate« feiert Till mit der überschwänglichen Feli, in die er sich verliebt. Corona samt Isolation sind dank Privatwohnung und der steinzeitlich-rückständigen Digitalisierung des Marianums wie ein Langzeiturlaub, der sogar Mitleid für den Dolinar schürt, der nicht einmal ein Smartphone besitzt, geschweige denn Familie. Eine von vielen Randnotizen.

Auch nach der Matura wird es nicht darum gehen, dass irgendwer Existenzängste zu haben braucht, man streitet nur um die Auslegung der Hölle, durch deren Schulpforten man nie wieder gehen muss. Es sei denn, man ist so deppert und betritt sie freiwillig und bittet den Dolinar, in einem Anfall von Wiener Stockholmsyndrom, um Rat fürs weitere Leben.