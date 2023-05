Klemmende Türen

Pallas Film In gewissem Sinne Hausmänner: Waleed (Amer Hlehel, l.) und Jalal (Ashraf Farah)

Der Nahostkonflikt ist in »Mediterranean Fever« im Hintergrund stets präsent. Dafür sorgen schon die TV-Berichte eines englischsprachigen Nachrichtensenders, die über den Bildschirm flimmern, wenn der Protagonist Waleed (Amer Hlehel) allein zu Hause ist. Aber auch bei Alltagsgeschäften wird dieser palästinensische Israeli, der eine Bankanstellung zugunsten schriftstellerischer Ambitionen aufgegeben hat, in seiner Heimatstadt Haifa mit dem Gewaltverhältnis konfrontiert: Als er einen Bluttest für seinen kränkelnden Sohn beantragt, erfordert das bürokratische Prozedere unter anderem die Beantwortung der diskriminierenden Frage nach der Religionszugehörigkeit – wobei es bezeichnend für den mürrischen Trotz dieses Mannes ist, dass er auf den widersinnigen Eintrag »palästinensisch« ins Computerformular besteht.

Für seinen Pragmatismus – und für die Ironie der Drehbuchautorin und Regisseurin Maha Haj – spricht indes, dass Waleed auch beim Gespräch am Küchentisch von seinen Hebräischkenntnissen Gebrauch macht, wenn sein Sohn etwas nicht mitbekommen soll. Die Begegnung mit einer Ärztin, die beharrlich die seit 2018 einzige Amtssprache Israels benutzt, während ihr kindlicher Patient auf arabisch antwortet, bleibt im Laufe der Handlung freilich der einzige Kontakt des Protagonisten zur jüdischen Mehrheitsbevölkerung.

Indem sie ihren zweiten Spielfilm mit einer makabren Traumszene beginnt, unterstreicht die 1970 in Nazareth geborene und inzwischen in Haifa lebende Haj die Subjektivität der Erzählperspektive. Ein Dialog mit einer Psychotherapeutin gibt früh einen weiteren Einblick ins Seelenleben von Waleed und bestätigt den Verdacht, dass der antriebsarme Kerl schwer depressiv ist (was die Filmemacherin in Interviews auf eigene Erfahrungen bezieht). Dass der neue Nachbar Jalal (Ashraf Farah) aufreizend unbekümmert auftritt, ergibt einen augenfälligen Kontrast, der den kauzigen Eigensinn beider Männer noch deutlicher zutage treten lässt.

So haben wir es bei diesem Film, den Haj bewusst ohne israelische Fördermittel realisiert hat, vordergründig mit einem Buddy-Movie zu tun, das auch dann noch die Innerlichkeit der beiden Hauptfiguren zu bespiegeln scheint, sobald die Probleme, die Jalal mit zwei Ganoven bekommt, die Wandlung in einen launigen Film noir implizieren. Doch das mäandernde Geschehen offenbart spätestens dann einen reizvollen Resonanzboden, wenn eine abschließende elegische Montage von Bildern verrammelter Häuser die individuellen Befindlichkeiten subtil auf den politischen Kontext bezieht. Die Gebäude stehen nämlich in jenen verödeten alten Stadtteilen Haifas, deren palästinensische Bewohner 1948 in großer Zahl vertrieben wurden.

In der Rückschau ist nachzuvollziehen, wie beiläufig und hintergründig Haj ihr eigentliches Thema anhand vermeintlicher Nebensachen entwickelt hat, die die Aspekte Häuslichkeit und Wohnlichkeit berühren. Das beginnt mit der zwiespältigen Lage des adretten Mehrfamilienhauses, in dem ein Großteil der Filmhandlung angesiedelt ist. Obwohl nahe am Meer gelegen, ist es vom Strand durch eine mehrspurige Straße abgeschnitten, die wiederum den einzigen Weg in die Innenstadt zu bieten scheint. Es setzt sich damit fort, dass die Protagonisten in gewissem Sinne Hausmänner sind. Offenkundig sind es ihre Ehefrauen, die mit außerhäuslichen Berufen einen soliden bürgerlichen Lebensstandard sichern. Zumindest im Falle Waleeds sind es jedoch nicht nur die tradierten Geschlechterrollen, die ihn daran hindern, sich im Haushalt wirklich nützlich zu machen. Jalal wiederum jobbt gelegentlich auf einer Baustelle, was Waleed veranlasst, ihn mit Renovierungsarbeiten im Haus seiner Eltern zu betrauen. Er selbst geht wiederum seit Beginn des Films einer älteren Nachbarin aus dem Weg, die sich nicht einmal durch einen herbeigerufenen Fachmann von der fixen Idee abbringen lässt, dass ihre Wohnungstür nicht verlässlich schließen würde.

Das sind alles Symptome eines diffusen Unbehagens. Und ihre beiläufige Addition lässt in dem gedämpften Licht, das hinter dem Sonnenschutz heruntergezogener Rollos über den vordergründig schmucken Innenräumen liegt, schließlich ebenso unaufdringlich wie symbolträchtig eine kollektive Schwermut erahnen.