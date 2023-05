Christian Ditsch

Die Staatsbibliothek und die Humboldt-Universität haben am Mittwoch am Berliner Bebelplatz an die Verbrennung von Büchern durch die Hand von Nazis gemahnt. An gleicher Stätte sowie an weiteren Orten Deutschlands hatten Studenten, Professoren und Mitglieder nazistischer Organisationen vor 90 Jahren im Rahmen einer »Aktion wider den undeutschen Geist« Schriften von ihnen verfemter Autoren – vor allem jüdischer, marxistischer und pazifistischer – ins Feuer geworfen. Bei der Gedenkveranstaltung lasen Teilnehmer aus Büchern vor, die damals verbrannt worden waren. (jW)