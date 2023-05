Nachschlag: Was für Fans

© Disney+ Jede Folge hat ihren eigenen Zeichen- bzw. Animationsstil: Visions 2 entstand u. a. in Studios in Spanien, Irland und Chile

Zum Star-Wars-Tag (4. Mai) veröffentlichte Disney die neue Staffel von »Visionen«. Nachdem die Kurzfilme von verschiedenen japanischen Animationsstudios (erste Staffel von 2021) erfolgreich an den Fan gebracht worden waren, wurde es Zeit, auch anderen internationalen Studios freie Hand beim Kreieren einer eigenen kleinen Star-Wars-Geschichte zu lassen. Bei »Visionen« geht es nicht um die bekannten Haupt- oder Nebenfiguren der Filmreihe, die Regisseurinnen und Regisseure denken sich etwas komplett Eigenes aus. Und so entstand nun u. a. die Folge »Sith« vom spanischen Studio El Guiri, in der die Hauptfigur sich weigert, explizit gut oder böse zu sein – eine graue Jedi also. Sie malt nicht nur ein riesiges Wandbild mit Licht und Dunkelheit, sondern kreiert auch ein Doppelklingenlichtschwert mit gelber und roter Seite. Die Folge ist beeindruckend schön anzuschauen, spannend und kurzweilig. Das kann man nur mögen. (ahe)