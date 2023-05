»Beide standen damals der Entspannungspolitik näher«

Mike Schmidt/imago images Klassenbewusst: Geburtstagsfeier von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin (10.1.2020)

Die Parteien »Bündnis 90« aus Ostdeutschland und »Die Grünen« im Westen schlossen sich am 14. Mai 1993 zusammen. Wie gestaltete sich der Prozess vor 30 Jahren?

Für die Verhandlungen zum Zusammenschluss war damals der Bundesvorstand der Grünen zuständig. Als Landespolitiker in Hessen nahm ich das eher von außen wahr. Gut fand ich, dass es nicht einfach ein Übernahmemodell wie im Fall der ehemaligen DDR-Blockparteien an die etablierten westdeutschen Parteien CDU und SPD gab, sondern dass es mit langen Gesprächen einherging.

Wie erinnern Sie sich an die Rolle von Bündnis 90 für die gesamte Partei? Gab es entscheidende Einflüsse in Richtung Sozialismus?

Das Wichtigste war der demokratische Faktor von Bürger- und Freiheitsrechten. Es war nicht selbstverständlich, dass ein aus meiner Sicht autoritäres Regime von der Straße aus bekämpft und auch beseitigt werden konnte.

Sie waren 1968 Mitglied beim Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Wie hatten Sie sich damals den Sozialismus vorgestellt?

In jedem Fall nicht so wie damals in der DDR oder im Sowjetblock. Aus unserer Sicht sollte die Frage der sozialen Gerechtigkeit und des kollektiven Eigentums unbedingt mit Freiheitsrechten verbunden sein. Wir waren damals auch eine antiautoritäre Bewegung. Eine Gesellschaftsordnung, in deren Zentrum hauptsächlich der Schutz der Interessen von Privateigentümern stand, war von uns aber bestimmt nicht angestrebt.

Runde Tische debattierten damals die Vorstellung eines dritten Weges.

Bei einem der ersten damaligen gemeinsamen Treffen in Erfurt ging es nicht um Kapitalismuskritik, sondern um den Austausch zu Dissidenz, zur politischen Ausgrenzung aus einem etablierten System. Wichtig ist mir bis heute die Ablehnung jeglichen deutschen Nationalismus. Mit dem Ruf »Wir sind ein Volk« wurde aus einer demokratischen eine nationale Frage. Bei dieser Entwicklung haben beide Seiten nicht mitgemacht.

Grüne kamen auch aus der Friedensbewegung. Ist die Partei aus Ihrer Sicht heutzutage überhaupt noch wiederzuerkennen?

Da hat sich viel verändert. Damals gab es die Entspannungspolitik Willy Brandts. Die Grünen und auch Bündnis 90 standen dieser Politik näher als einer Aufrüstungspolitik mit wechselseitiger Aggression. Die Antikriegsbewegung aus West und Ost stand im Zeichen der Parole »Schwerter zu Pflugscharen«.

Die Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock wird heute oft als Anheizerin des Kriegs kritisiert. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?

Viele spätere Anhänger der Grünen waren gegen den Vietnamkrieg und die militärischen Angriffe der aggressiven imperialen Regierung der USA. Deshalb finde ich es richtig, dass die heutige Außenministerin bereit ist, den bewaffneten Widerstand gegen Putins Überfall auch militärisch zu unterstützen. Bezweifeln kann man allerdings, ob ihre Forderung, die Ukraine müsse siegen, realistisch ist. Die Optionen Verhandlungen und Waffenstillstand sollten nicht von vornherein unter Kollaborationsverdacht gestellt werden.

Wie sehen Sie die Haltung der einstigen Friedenspartei aktuell?

Die Grünen waren nie eine durchweg pazifistische Partei. Die bewaffneten Befreiungsbewegungen in Vietnam oder Mittelamerika, die viele spätere Mitglieder der Grünen unterstützt haben, waren ja keine pazifistischen Projekte.

In Hessen gab es Flughafen- und Autobahnausbau mit der CDU-Grünen-Landesregierung. Im Fall der Blockupy-Demo in Frankfurt 2013 wurde den Grünen dort – als einstigen Gegnern der Law-and-Order-Politik – angekreidet, harte Polizeieinsätze unterstützt zu haben. Bundesweite Kritik hagelte es am Kohleabbau, sowie am Polizeieinsatz dazu in Lützerath.

Das sind kritische Punkte – und die Konsequenz, wenn man sich für eine Koalition mit der CDU oder der SPD entscheidet. Ich hätte mir in Hessen etwa auch etwas mehr grüne Farbe bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus gewünscht. Parteimitgliedschaften sind aber keine Liebesverhältnisse und Die Grünen nach wie vor eine wichtige politische Kraft – im Vergleich zu den übrigen Parteien.