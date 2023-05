Anstieg bei Essstörungen durch Pandemie

imago images/Panthermedia Normales Essen ist für Betroffene nicht mehr möglich

Essstörungen sind nach wie vor ein vornehmlich weibliches Phänomen. Damit zusammenhängende Krankheiten wie Anorexie (Magersucht), Bulimie (Ess-Brech-Sucht) oder das sogenannte Binge-Eating (anfallartiges Essen großer Nahrungsmengen) beginnen meistens in der Pubertät. Da Mädchen immer früher in diese Phase kommen, treten auch Essstörungen zunehmend eher auf, und ebenfalls nach wie vor sind weibliche Teenager einem höheren Druck ausgesetzt, vermeintlichen Schönheitsidealen zu entsprechen. Und die Isolation während der Coronapandemie verbunden mit einem mutmaßlich höheren Konsum sozialer Netzwerke haben dazu geführt, dass die Zahl der Betroffenen noch einmal angestiegen ist.

Laut einer am Donnerstag in Hannover veröffentlichten Studie der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) stiegen zwischen 2020 und 2021 Essstörungen bei weiblichen Teenagern zwischen zwölf und 17 Jahren um rund 30 Prozent. Damit leiden mittlerweile rund 18 von 1.000 Mädchen in dieser Altersgruppe an solch einer Störung. 2020 und im Vorcoronajahr 2019 waren es noch 13 von 1.000 Teenagern, 2011 noch elf von 1.000. Die Analyse basiert auf anonymisierten Daten der KKH-Versicherten aus den Jahren 2011 sowie 2019 bis 2021.

Insgesamt sind demnach bundesweit etwa 50.000 Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren betroffen. 79 Prozent davon seien Mädchen und junge Frauen. Bei den jungen Männern zwischen 18 und 24 Jahren fiel 2021 der Anstieg der diagnostizierten Essstörungen mit fast 19 Prozent allerdings deutlich höher aus als bei den gleichaltrigen Frauen. Auch in allen anderen Altersgruppen zwischen 25 und 59 Jahren war der Anstieg unter Männern am größten. Und Essstörungen können tödlich sein. So wurden 2020 in Deutschland 80 Todesfälle darauf zurückgeführt, bei 30 Fällen war Magersucht die Ursache. Wie Statista weiter berichtet, wurde Anorexie in deutschen Krankenhäusern in 7.355 Fällen diagnostiziert. Hier weisen die Autoren der KKH-Studie darauf hin, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegen dürfte.

Sie führen den Anstieg neben den Lebensumständen während der Coronapandemie auch auf traumatische Erlebnisse wie Gewalt, familiäre Konflikte, Leistungsdruck und Mobbing zurück. Darüber hinaus vermittelten Möglichkeiten auf Social-Media-Plattformen, etwa Schönheitsfilter über das eigene Gesicht zu legen, unrealistische und gefährliche Körperideale. In der Pandemie hätten sich Kinder und Jugendliche noch stärker mit sozialen Netzwerken beschäftigt. In der Pubertät wichtige Faktoren wie der persönliche Austausch untereinander sowie Hobbys und ein geregelter Alltag seien weggefallen. »Einige haben dann versucht, diesen Kontrollverlust zu kompensieren, indem sie sich selbst kontrollieren, zum Beispiel mit Diäten und Sport«, erklärte die KKH-Psychologin Franziska Klemm.