Der schöne Schein

Stefan Boness/IPON Müssen wohl noch länger protestieren: Kundgebung für Rechte von trans Personen vor dem Familienministerium in Berlin (30.6.2022)

Die Bundesregierung behält ihre Tradition bei, mit vollmundigen und verheißungsvollen Gesetzesnamen eine Erwartungshaltung zu wecken, die von dem vorgelegten Text nicht erfüllt wird. Der Name »Gesetz über die Selbstbestimmung in bezug auf den Geschlechtseintrag« verheißt eine Autonomie, die der Entwurf im Detail nicht einlöst. Der Gesetzentwurf ist noch nicht offiziell veröffentlicht, sondern erst an die maßgeblichen Verbände verschickt, die nun gegenüber den beteiligten Bundesministerien für Justiz und Familien ihre Stellungnahmen abgeben können. Es bleibt also zu hoffen, dass bei diesem dringend nötigen Nachfolgegesetz des über 40 Jahre alten »Transsexuellengesetzes« noch notwendige Anpassungen vorgenommen werden.

Vorbehalte festgeschrieben

Auf den ersten Blick klingt die wichtigste Änderung lebensnah und fortschrittlich: Erwachsene sollen künftig frei entscheiden können, welchen Geschlechtseintrag sie in offiziellen Dokumenten führen wollen. Bisher müssen trans Menschen laut Gesetz eine Änderung des Geschlechtseintrags beim Amtsgericht beantragen und dafür zwei – von Betroffenen oft als diskriminierend und persönlichkeitsverletzend wahrgenommene – Gutachten von Sachverständigen vorlegen. Intergeschlechtliche Menschen können den Geschlechtseintrag nach dem Personenstandsgesetz bereits heute beim Standesamt ändern lassen, benötigen dafür aber eine ärztliche Bescheinigung, dass eine »Variante der Geschlechtsentwicklung« vorliegt. Für nichtbinäre Personen ist nach geltender Rechtslage keine Änderung des Geschlechtseintrags vorgesehen.

Die Details des neuen Gesetzes zeigen allerdings, wie tief verwurzelt die Vorbehalte gegen Menschen sind, die den Geschlechtseintrag ändern wollen. So soll die Änderung des Eintrags und des Vornamens erst nach einer verordneten Wartezeit von drei Monaten wirksam werden, für eine – empirisch seltene – weitere Änderung wird der Zeitraum von einem Jahr festgelegt. Dabei ist die Wartezeit generell problematisch, da es die Zeit, in der Menschen weiter einen Geschlechtseintrag hinnehmen müssen, mit dem sie sich nicht identifizieren, ohne Not verlängert. Und es ist bevormundend und paternalistisch. Für andere, ebenfalls lebensverändernde und weitreichende Entscheidungen, wie zum Beispiel eine Heirat, sind solche erzwungenen Wartezeiten nicht vorgesehen. Ebenfalls problematisch ist, dass die Ministerien für Justiz und Familie sich genötigt gesehen haben, extra zu betonen, dass das Hausrecht eines Veranstalters oder Anbieters von der Änderung nicht ausgehebelt werde. Damit ist gemeint, dass Menschen nicht aufgrund eines Geschlechtseintrags Zugang zu beispielsweise Frauensaunen oder getrenntgeschlechtlichen Fitnessstudios erzwingen könnten.

Leerstellen bleiben

Bereits Anfang April, als bekannt wurde, dass ein entsprechender Passus zum Hausrecht in der Ressortabstimmung diskutiert und von Justizminister Marco Buschmann (FDP) gefordert wird, stellte die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf Nachfrage des Portals queer.de fest, dass der pauschale Ausschluss von trans Menschen aus Frauen- und Männerräumen bereits jetzt rechtswidrig sei – und zwar völlig unabhängig von Geschlechtseinträgen oder eventuellen geschlechtsangleichenden Operationen. Und auch Familienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) hatte gegenüber Zeit online selbst kritisiert, dass von konservativer Seite so getan werde, als sei dies ein wirkliches Problem: »Da werden Ängste befeuert, die mit der Realität nichts zu tun haben.« Dennoch finden sich die Beispiele ebenso wie Regelungen zur Bewertung sportlicher Leistungen im Entwurf, statt sicherzustellen, dass Diskriminierung von trans Menschen aufhört oder stärker geahndet wird. Zumindest das sogenannte Deadnaming, also das Veröffentlichen des früheren Namens ohne Zustimmung der betroffenen Person, und bewusstes Misgendern sollen künftig als Ordnungswidrigkeit eingestuft und mit bis zu 10.000 Euro bestraft werden. Ausnahme: »besondere Gründe des öffentlichen Interesses« oder aber wenn »ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird«.

Die Ausnahmen und Spezifizierungen im Gesetzentwurf sind allgemein deutlich aufschlussreicher und offenbaren, wie sehr die Bundesregierung sich zwar den Anschein einer »Fortschrittskoalition« geben will, aber nur solange es Konservative nicht stört und vor allem keine Kosten verursacht. So ist keine Regelung vorgesehen, die den Zugang zu geschlechtsangleichenden medizinischen Maßnahmen vereinfacht oder die Kostenübernahme regelt. Der Kampf, den Menschen dafür mit Krankenkassen führen müssen, geht also weiter und wird zermürbend bleiben. Erschreckend bleibt dabei ebenfalls, dass der Entwurf auch offenbart, wie sehr sich die Bundesregierung kriegsfähig macht und sogar eine Sonderregelung dafür schafft. Demnach sollen sich Menschen mit männlichem Geschlechtseintrag nicht durch eine Personenstandsänderung, die »in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Spannungs- oder Verteidigungsfall« beantragt wird, vor einer Einberufung schützen können. Von queer.de auf den Punkt gebracht: Im Krieg endet die Selbstbestimmung für trans Frauen.