Kritische Auseinandersetzung

Gleb Garanich/REUTERS Blumen für die mehr als 40 Todesopfer des Brandanschlags auf das Gewerkschaftshaus in Odessa (4.5.2014)

Welchen Einfluss haben faschistische Kräfte in der Ukraine? Was folgt daraus für Aktive der Friedensbewegung und Antifaschisten in Deutschland? Damit befasste sich am Mittwoch eine Veranstaltung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Organisiert hatten sie die Campusgruppe »Studis gegen rechte Hetze« und die Hochschulgruppe des Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverbands (SDS). Als Hauptrednerin sprach die Journalistin und jW-Autorin Susann Witt-Stahl.

Die Veranstaltung hatte vorab für Kontroversen gesorgt. Das Studierendenparlament der Goethe-Universität distanzierte sich in einer Resolution am 27. April von der angeblichen »russischen Propaganda«. Kritik an Faschismus, »in diesem Fall in der Ukraine«, sei allerdings »berechtigt und sollte in jedem Falle ausgeübt werden«. Die Universitätsleitung wurde über Twitter zu einem Verbot der Veranstaltung aufgefordert. Diese forderte die Veranstalter auf, das »universitäre Leitbild« zu achten und einen »friedlichen Ablauf« der Veranstaltung zu gewährleisten.

Der Redner des SDS berief sich auf besagtes Leitbild: »Lehre, Forschung und Studium dienen zivilen und friedlichen Zwecken.« Man wolle zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Krieg in der Ukraine beitragen. Dies sei auch eine Reaktion auf den ukrainischen Botschafter in Deutschland, Olexij Makejew. Der hatte bei seinem Besuch an der Universität am 16. März für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine geworben.

Witt-Stahls zentrale These lautete, dass in der Ukraine zwar keine faschistische Regierung an der Macht sei, aber dass es eine bewusste Zusammenarbeit liberaler und faschistischer Kräfte gebe. Dafür sprächen die Eingliederung faschistischer Paramilitärs wie der »Asow«-Brigade in das reguläre Militär, die starke Rolle von Faschisten im ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU, der Einsatz faschistischer Gruppen als Hilfspolizisten und Bürgerwehren sowie die Mitarbeit an Gesetzestexten und in Ministerien. Exemplarisch nannte sie Andrij Bilezkij, den ehemaligen »Asow«-Kommandanten und Abgeordneten der faschistischen Partei »Nationales Korps«. Bilezkij habe unter anderem an den »Anti-Kollaborations«-Gesetzen in der Ukraine mitgeschrieben, die wegen breiter Auslegungsmöglichkeiten und außergerichtlicher Inhaftierungen kritisiert wurden. Auch der ukrainische Politiker und Geschichtsrevisionist Wolodimir Wiatrowitsch, beteiligt an Gesetzen zur »Dekommunisierung«, wurde genannt.

Der Vertreter des SDS zog politische Schlussfolgerungen. Die deutsche Friedensbewegung müsse zivile Optionen für ein Ende des Krieges in der Ukraine enttabuisieren. Der chinesische »Zwölf-Punkte-Plan« und die Initiative des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva müssten stark gemacht werden. Man müsse Druck auf die Bundesregierung für Verhandlungen und gegen weitere Waffenlieferungen ausüben.

Die insgesamt sachliche Diskussion im Anschluss offenbarte durchaus unterschiedliche Standpunkte. Ein Zuhörer fragte nach Beweisen, dass Stepan Bandera Faschist gewesen sei. Witt-Stahl verwies auf die Bandera-Biographie des Historikers Grzegorz Rossolinski-Liebe, die das ausführlich belege. Auch über Ursachen und Erscheinungen der Integration von Teilen der deutschen Linken in den NATO-Konsens wurde diskutiert.