»Es genügt nicht, Chemiewaffen zu ächten«

Jason Lee/REUTERS Chinesische Soldaten bergen Weltkriegshinterlassenschaften in der Provinz Heilongjiang (Juli 2006)

Herr Prof. Ji, Sie sind inzwischen 90 Jahre alt. Seit wann beschäftigen Sie sich mit ABC-Waffen?

Ji: Ein ganzes Leben lang. Ich forsche an einem Armeeinstitut der Akademie.

Was genau machen Sie?

J.: Nun, ich untersuche insbesondere den Einsatz von biologischen und chemischen Waffen der Japaner im Krieg gegen China zwischen 1931 und 1945 und den Folgen.

Welchen Folgen?

J.: Die japanischen Okkupationstruppen ließen bei ihrem Rückzug ihre Mordwerkzeuge zurück. Sie verscharrten das Dreckszeug im Boden, ohne es zu dokumentieren. Wir haben also keine Übersicht, wo was in chinesischer Erde liegt. Im übrigen wissen das die Japaner selbst auch nicht.

Worauf gründet dann Ihr Wissen?

J.: Seit den 80er Jahren meldeten sich beispielsweise bei uns japanische Soldaten, die an den Kriegsverbrechen beteiligt waren und uns Hinweise gaben, wo sie was vergraben oder entsorgt hatten. Und es gibt Tagebücher. Von einem japanischen Kollegen wissen wir, dass Japan zwischen 1931 und 1945 etwa 7.300 Tonnen Giftgas produziert hat und dies in etwa siebeneinhalb Millionen Behältern und Granaten verfüllte. In China liegen schätzungsweise noch 300.000 bis 400.000 davon. Wenn das mal reicht. Nicht nur der Einsatz, sondern das unkontrollierte Zurücklassen dieser Massenvernichtungswaffen auf unserem Territorium werten wir als Kriegsverbrechen.

Kriegsverbrechen verübt zu haben, hat Japan bis vor wenigen Jahren bestritten. Erst 1999 schlossen Tokio und Beijing ein Regierungsabkommen, dass Japan im nordostchinesischen Harbaling (Provinz Heilongjiang) in einer Fabrik das Gift entsorgen soll. Geld und Technik kommen aus Japan, die Spezialisten aus beiden Ländern.

J.: Geplant war, dass bis 2007 die Arbeit abgeschlossen sein sollte, dann verschob man das Ende auf 2012 … Es ist noch immer nicht erledigt.

Woran liegt es?

J.: Natürlich am politischen Willen. In der Regierungszeit von Shinzo Abe (2012–2020) verschlechterte sich das Verhältnis zwischen unseren beiden Ländern dramatisch. 2015/16 wurde Japan in das »kollektive Verteidigungssystem« des Westens eingebunden. Damals reaktivierte US-Präsident Obama den bereits 1960 zwischen Tokio und Washington geschlossenen Vertrag über gegenseitige Kooperation und Sicherheit zwischen Japan und den USA.

Wir erinnern uns, das war damals Teil der strategischen Neuausrichtung der USA auf den pazifischen Raum, es ging fortan gegen China. 2016 zog Japan sogar seinen Botschafter aus Beijing ab. Frau Prof. Gao, Sie haben vor 20 Jahren in Harbin an einem Forschungsinstitut gearbeitet, das sich mit der gleichen Materie beschäftigt. Auch Sie werten seither internationale Dokumentationen aus, durchforsten nationale Quellen. Wie viele Menschen sind Opfer von japanischem Giftgas geworden?

Gao: Wir können das nicht mit Bestimmtheit sagen. Wir schätzen, dass etwa 35 Millionen Chinesen während der japanischen Okkupation von 1931 bis 1945 starben. Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von ihnen kamen durch den Einsatz von biologischen und chemischen Kampfstoffen um, und Tausende verloren ihr Leben bei Menschenversuchen durch die berüchtigte »Einheit 731«. Und es wird noch immer gestorben. In den 90er Jahren fanden Bauern in der Region vermehrt Fässer mit Flüssigkeiten, von denen sie nicht wussten, was sie enthielten. Sie erkrankten daraufhin. 2003 gab es einen Unfall mit Todesfolge in Qiqihar, dadurch wurde die Sache überregional publik: Bauarbeiter hatten fünf tropfende Fässer ausgegraben und an einen Schrotthändler gegeben. Am ersten Tag zeigten 37 Menschen schwere Vergiftungssymptome, am nächsten Tag weitere sieben. Der Schrotthändler, der die Fässer zerlegt hatte, verstarb im Hospital. Ich kenne einige der Opfer persönlich.

Es soll sich um Senfgas, Tabun, Soman oder um Cyanwasserstoff gehandelt haben. Ausnahmslos deutsche Erfindungen …

J.: So ist es. Deutsche Wissenschaftler lieferten den Japanern damals das Know-how – Deutschland hatten ja bereits während des Ersten Weltkriegs Giftgas eingesetzt. Gleichwohl sind die Massenvernichtungswaffen und ihre Entsorgung kein japanisches, deutsches oder chinesisches, sondern ein Problem der gesamten Menschheit. Es genügt auch nicht, sie zu ächten, wie dies 1997 durch einen internationalen Vertrag geschah. Inzwischen haben zwar 193 Staaten das Abkommen über ein vollständiges Verbot chemischer Massenvernichtungswaffen ratifiziert. Aber nicht nur Chinesen sind geduldig. Auch Papier ist es mitunter, auf dem solche Vereinbarungen stehen.