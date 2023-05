Nachschlag: Brandgefährlicher Scharlatan

piemags/imago William Franklin Graham auf einem seiner Kreuzzüge (Juli 1986)

In den USA lässt sich jede Menge Hass, Ausgrenzung und Rassismus verbreiten, man muss nur einen irrwitzigen Grund finden, dass das etwas mit Gott zu tun hat. Der, der die brandgefährliche politische Macht der Evangelikalen seit Ende des Zweiten Weltkriegs aufgebaut hat, ist William Franklin Graham, genannt Billy. Er kumpelte mit allerlei Präsidenten, ist Begründer der Massenevangelisationen in weiten Teilen der Erde, die er als »Kreuzzüge« bezeichnete, und veranlasste nicht zuletzt, dass auf den Dollar-Scheinen seit Mitte der 50er Jahre »In God We Trust« geschrieben steht. In seinem missionarischen Eifer hatte er insbesondere sein weißes Publikum im Auge, und es erübrigt sich zu erwähnen, dass Kommunismus für ihn der Antichrist war. Grahams Erbe trat unter anderem Paula White an, die unter Trumps Regierung durchsetzte, dass jede US-Behörde einen Religionswächter bekommt. (mme)

