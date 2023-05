Rolf Zöllner/imago images Einen Stopp von Klinikschließungen forderten Vertreter des »Bündnisses Klinikrettung« im Januar 2021 vom damaligen Gesundheitsminister Spahn

Etwa 30 Kreuze hatten Aktivistinnen und Aktivisten des Dresdner »Bündnis für Pflege« auf dem Dr.-Külz-Ring der sächsischen Hauptstadt aufgestellt. Auf den Kreuzen waren die jährlichen Klinikschließungen seit 1992 vermerkt. Ein großes Kreuz wies zudem darauf hin, dass durch die geplante Reform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) weitere 600 Kliniken bundesweit von Schließung bedroht sind.

Redner auf der Protestkundgebung am 21. April bezogen Stellung gegen die geplante Reform und forderten ein Gesundheitswesen in öffentlicher Hand unter demokratischer Kontrolle durch die Beschäftigten. Allein in Sachsen wurden seit 1990 nach offiziellen Angaben etwa 25 Krankenhäuser geschlossen. Zuletzt wurde am 31. März die Paracelsusklinik in Reichenbach trotz Protesten der Belegschaft dichtgemacht.

Aktuell ist das Krankenhaus in Ebersbach im sächsischen Landkreis Görlitz von einer tiefgreifenden Umstrukturierung bedroht. Eine Abordnung der Kolleginnen und Kollegen beteiligte sich auch am Protest des »Bündnisses für Pflege«.

Seit Dezember 2022 kursieren Pläne, nach denen der Landrat die Krankenhauslandschaft einer einschneidenden Umstrukturierung unterziehen will. Grund für die Veränderung sei das »Millionendefizit der Kliniken«, wie Jens Hentschel-Thöricht am 24. April im Gespräch mit junge Welt erläuterte. Der Kreisrat der Linken lehnt die Pläne des Landrats ab. Von dem geplanten Umbau soll das kommunale Klinikum Oberlausitzer Bergland (KOB) besonders betroffen sein.

Das 217 Betten führende Krankenhaus mit Standorten in Ebersbach und Zittau ist auch akademisches Lehrkrankenhaus. Nun soll der Standort Ebersbach in eine Klinik mit Portalfunktion umgewandelt werden. Dabei sind die genauen Konsequenzen der vom Landrat ins Auge gefassten Veränderungen unklar. Faktisch würden aber am Standort Ebersbach vorrangig ambulante Operationen stattfinden. Zudem würden Notfälle dort immer dann versorgt werden, wenn die voraussichtliche Liegezeit nur wenige Tage betragen dürfte. Alle anderen Fälle sollen nach Zittau verlegt werden.

Genau dieser Schwebezustand verunsichere die Patientinnen und Patienten wie die Belegschaft am Standort Ebersbach gleichermaßen, sagte Schwester Sandra A. im Gespräch mit junge Welt. Immerhin wären Zittau und Görlitz die nächsten erreichbaren Krankenhäuser, so Sandra A. Neben den Rettungs- würden sich auch die Versorgungswege mitunter deutlich verlängern. Unklar sei, wie der Rettungsdienst angesichts der beabsichtigten Veränderungen in Zukunft strukturiert werde. Durch den Abbau des öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum sei auch mit Verschlechterungen in der ambulanten Versorgung zu rechnen, so A. Außerdem sei »unklar, ob Zittau in der Lage ist«, die dann steigenden Fallzahlen »überhaupt zu versorgen«.

Aber nicht nur die zukünftige Versorgung der Patienten bereite den Beschäftigten Kopfzerbrechen, auch die eigene berufliche Zukunft mache Angst. Kollegen würden sich andernorts bewerben. Auch Ärzte würden nun andere Stellen suchen, erklärte Hentschel-Thöricht im jW-Gespräch.

A. ärgert sich nicht zuletzt darüber, dass der Betriebsrat des KOB nur mit Hilfe von anwaltlichem Beistand über die Pläne informiert wurde. Sie glaubt, dass die angekündigte Umstrukturierung im Landkreis »einen weiteren Vertrauensverlust« in die Landesregierung nach sich ziehen werde. Für Hentschel-Thöricht sind die Pläne Ausdruck der Tatsache, dass »im Kapitalismus Menschen nicht interessieren«.