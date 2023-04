IFFF Dortmund+Köln »Aufräumen«: In der dokumentarischen Biographie hat Helke Sanders einiges zu berichten

Der Dokumentarfilm »Aufräumen« von Claudia Richarz erhielt beim 40. Internationalen Frauenfilmfest den Publikumspreis. Er handelt unter anderem von Ihrem Engagement in der Frauenbewegung während der Studierendenrevolte 1968. Profitiert die Gesellschaft heute noch von kulturellen Errungenschaften, die aus dem »Aktionsrat zur Befreiung der Frauen« im Januar ’68 und den »Weiberräten« an den Unis hervorgingen?

Alles, was die Gesellschaft danach in Richtung Frauenbefreiung verändert hat, ging daraus hervor. Unsere Bewegung war sehr erfolgreich, bereits im Herbst ’68 gab es an jeder Uni Frauengruppen. Man muss sich vorstellen, dass Frauen in der BRD zuvor nahezu keine Rechte hatten: Erst nach 1969 galt eine Frau als geschäftsfähig. 1977 wurde das Gesetz geändert, dass eine Frau einen Beruf ausüben konnte, ohne dass es der Erlaubnis des Ehemanns bedurfte.

Der Film handelt auch von Sigrid Rügers Tomatenwurf. Schaffte der für Ihre kämpferische Rede auf der 23. Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds, SDS, im September 1968 in Frankfurt am Main erst Aufmerksamkeit?

Die Tagesordnung sah nach meiner Rede die des »Hauptredners« vor. Sigrid Rüger verlangte aber, dass über meine Rede im Plenum diskutiert wird. Wir sahen den SDS als fortschrittliche Organisation an. In meiner Rede forderte ich, dass man sich unserer Frauenpolitik anschließen und uns folgen sollte, weil das historisch richtig wäre.

Die einstige Frauenbewegung überzog mit ihren Parolen bewusst, um das Ausmaß der Frauenunterdrückung aufzuzeigen …

(Lacht.) Ja, wir haben provoziert. Uns ging es um die Analyse, was aus der Frauenunterdrückung resultieren muss. Bei ersten Treffen diskutierten wir, warum Frauen in England damals Streiks nicht unterstützten, sondern oft als Streikbrecherinnen auftraten: Sie taten es, weil sie für die Kinder sorgen und Verantwortung tragen mussten. In Klassenanalysen wurde das vergessen. Wir verstanden uns als links, stellten aber fest, dass wir über die Geschichte vorangegangener Frauenbewegungen kaum etwas wussten.

Zum Beispiel?

Durch Frauen im Aktionsrat, die Anfang der 1960er Jahre aus der DDR kamen, erfuhren wir vieles. Sie hatten in der Schule August Bebels »Die Frau und der Sozialismus« gelesen; wussten von Clara Zetkins Kämpfen für die proletarische und gegen die bürgerliche Frauenbewegung. Westdeutschen und Westberlinerinnen war das neu. Hannelore Schröder entdeckte das Original der »Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin« von Olympe de Gouges in der Bibliothèque Nationale in Paris wieder. Sie lieh dieses Dokument damals als erste seit 1793 aus.

Was bleibt vom Ziel des Sozialismus?

1967 trat ich in den SDS ein. Ich hoffte, Genaueres über Konflikte in Vietnam, Pressemanipulation bei Springer, Ausbeutung der »Dritten Welt« und den US-Imperialismus zu erfahren. Leider aber zogen es die Koryphäen des SDS nicht mal in Erwägung, sich für Frauenrechte einzusetzen. Das Leben in der Kommune war nie mein großer Traum. Männer waren es nicht gewöhnt, Hausarbeit zu machen. Das mussten wir erst durchsetzen. Mein Film »Der subjektive Faktor« handelt von einer Wohngemeinschaft, die dem nachgebildet war, was ich so erlebt habe. Ich landete dort, weil es schwierig war, als alleinerziehende Frau einen Mietvertrag abzuschließen. Ich wollte mir Voraussetzungen schaffen, meinem Beruf nachgehen zu können.

Als Filmemacherin war es bestimmt nicht einfach?

Richtlinien der Fernsehprogramme besagten, dass man Ehe und Familie nicht angreifen darf. Genau das machten Frauen in ihren Filmen. Sie standen quer zum Mainstream, wurden nicht gefördert. In der von mir 1974 gegründeten Zeitschrift Frauen und Film forderten wir Geschlechterparität in Gremien und Jurys. Die zu 95 Prozent männlich besetzten Fernsehanstalten fürchteten das. Kollektiver Widerstand formierte sich mutig, Frauenverlage und Zeitschriften entstanden.

Rechte Parteien wie die AfD und aggressive Antifeministen propagieren althergebrachte Familienkonstellationen. Wie kam es zum Rollback?

Auch Frauen, die sich Feministinnen nannten, beteiligten sich an rechten Bewegungen, in der BRD und anderswo. Nach dem Militärputsch 1973 gegen den demokratisch gewählten sozialistischen Präsident Salvador Allende in Chile unterstützten Frauen die rechte Diktatur bis 1990. Wie sich die Frauenbewegung so entpolitisieren kann, bedarf der Analyse. Die Bewegung konnte in Ländern des kapitalistischen Wohlstands in den vergangenen Jahrzehnten trotz Rollbacks einiges erreichen. In Ländern, in denen Armut und zugleich religiöser Fundamentalismus herrschen, nimmt die Unterdrückung zu. Manche Staaten unterzeichneten die Istanbul-Konvention, das Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, andere nicht. Wir müssen uns für gleiche Bildungschancen auf der ganzen Welt einsetzen, gegen Zwangsehen und Beschneidung von Frauen.