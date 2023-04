Großes Kino

Veronique Guillien/AuroraFilms/LocalFilms Wenn Männer und Staat versagen: Fabrikarbeiterin »Angry Annie« organisiert feministische Solidarität

Die Entscheidung lässt einen ratlos zurück: Der Hauptpreis beim diesjährigen »Internationalen Frauenfilmfest« (IFFF) ging am Sonntag an Pilar Palomeros spanischen Film »La Maternal«, der das Schicksal minderjähriger Schwangerer und jugendlicher Mütter schildert. In klischeehafter Selbstaufgabe wenden Heimleiter und Sozialarbeiterin alle Unbill von letzteren ab: vom Babygebrüll ungewollter Kinder bis zu Pubertätskrisen der Mädchen, die lieber tanzen gegangen wären und Freiheit und Bildung genossen hätten. Zwar überzeugt der Film durch die Präsenz von Carla Quílez, die unter Palomeros Regie ihr Schauspieldebüt gibt; unbestritten ist auch die von der Jury gelobte »formale Stärke« des Zusammenspiels von Laiinnen mit Profischauspielerinnen. Aber wieso sollte ein feministisches Festival einem Film feiern, der Themen wie Sozialarbeit unkritisch abbildet, zumal der im realen Leben mehrheitlich weiblich besetzte Sektor personell unterbesetzt und mies bezahlt ist?

Auf dem Filmfest, das 1982 mit Gründung der Feminale in Köln seinen Anfang nahm, gab es aber auch anderes zu sehen. Erfrischend frech kommt der französische Spielfilm von Blandine Lenoir »Angry Annie« daher, der nostalgisch in die 1970er Jahre zurückversetzt. Die ungewollt schwangere Fabrikarbeiterin Annie (Laure Calamy) kommt in Kontakt mit dem MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception), der Untergrundbewegung für freien Schwangerschaftsabbruch und Verhütung. Mit Hilfe solidarischer Frauen wird ihre Schwangerschaft per Absaugmethode beendet. Nach kurzer Anlernphase schafft es Annie, Abbrüche auch bei anderen Frauen vorzunehmen. Der Film beschreibt, wie die Frauengruppe ganz nebenbei mit Spekulum und Handspiegel den eigenen Körper kennenlernt. In dem typisch französischen Film geht es um Zärtlichkeit und Solidarität unter Frauen. Im Anschluss wurde im Kino mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Dortmund, Maresa Feldmann, dazu lebhaft debattiert: Wie aktuell das Thema heute wieder sei, da es zunehmend weniger Orte gibt, die einen Abbruch durchführen. Auch sollte er nicht länger im Strafgesetzbuch unter den Tötungsdelikten eingeordnet werden und grundsätzlich straffrei bleiben. Um sich Selbstbestimmung über den eigenen Körper zu sichern, gelte es, Kenntnisse über medizinische Techniken eines Abbruchs zu bewahren.

Die Freiheit, sich in einer surrealistisch schwarzen Komödie mit dem anderen Geschlecht zu beschäftigen, nimmt sich die Regisseurin Maha Haj. Ihr Filmdrama »Mediterranean Fever« über Depression, Männerfreundschaft und einen speziellen Auftragsmord thematisiert im übertragenen Sinn das politische Schicksal der israelisch besetzten Gebiete Palästinas. Beim IFFF wurde es gefeiert. Der erfolglose Schriftsteller Waleed bringt seinen von chronischer Lernunlust geplagten Sohn zum Arzt, wäscht, kocht Kaffee. Er will sterben. Zum Handlanger dazu hat er seinen Nachbarn, einen Kleinkriminellen, auserkoren.