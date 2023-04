Prima Klima, trübe Aussichten

CNSPHOTO/REUTERS Beschäftigte an der Produktionslinie für Glasplatten von Mobiltelefonen (Zunyi, März 2023)

Wenn da nur nicht die Politik wäre. Die Stimmung unter den US-Unternehmen, die Geschäfte in China machen, hat sich in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt. Das zeigen die Resultate einer neuen Umfrage der US-Handelskammer in China, die am Mittwoch in Beijing vorgestellt wurden. Im Herbst hatten die pandemiebedingten Einschränkungen noch kräftig auf den Umsatz in der Volksrepublik gedrückt, die Aussichten schienen trüb. Mitte April aber, das geht aus der Umfrage hervor, blickten 59 Prozent der befragten US-Firmenvertreter schon wieder hoffnungsvoll auf das China-Geschäft, stolze 22 Prozentpunkte mehr als im Herbst. Ebensoviele gingen davon aus, der chinesische Markt werde kräftig wachsen. Ihre Zuversicht wird inzwischen von harten Fakten bestätigt. Laut Angaben des Nationalen Statistikbüros in Beijing verzeichnete die chinesische Wirtschaft im ersten Quartal ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, deutlich mehr als die 3,8 Prozent, die erwartet worden waren. Ökonomen gehen seither davon aus, dass Chinas offizielles Wachstumsziel – fünf Prozent im Gesamtjahr 2023 – erreicht werden kann.

Das bedeutet natürlich nicht, dass US-Unternehmer sorgenfrei auf ihr China-Geschäft blicken könnten. Im Gegenteil: Der Anteil derjenigen, die die stetige Verschlechterung der politischen Beziehungen zwischen der Volksrepublik und den USA mit klarem Pessimismus beobachten, stieg von 73 Prozent auf 87 Prozent. Das führt allerdings nicht zu einer Massenflucht von US-Unternehmen aus China. 23 Prozent von ihnen ziehen die Verlagerung ihrer Lieferketten in andere Länder inzwischen in Betracht oder haben bereits damit begonnen. Als Grund nennt die Hälfte von ihnen explizit politische Risiken. 73 Prozent jedoch geben an, sie hielten an ihren Aktivitäten in der Volksrepublik fest; bei 40 Prozent beinhaltet das auch die für 2023 bis 2025 geplanten Investitionen, und 24 weitere Prozent wollten die Investitionen in China gar aufstocken. Einiges deutet darauf hin, dass ihre Motivation derjenigen so mancher deutscher Unternehmen gleicht: Weil mit weiteren Handelsrestriktionen gerechnet wird, man aber auf das boomende China-Geschäft nicht verzichten will, baut man innerchinesische, also gegen Sanktionen resistente Lieferketten für den chinesischen Markt auf.

Auch bei den US-Großkonzernen ist keine kollektive Abwanderung aus der Volksrepublik zu erkennen. Es gibt sie durchaus, die US-Giganten, die ihre Produktion zu verlagern begonnen haben. Apple ist ein Beispiel. Das Unternehmen hat angefangen, sein neuestes Smartphone, das I-Phone 14, in Indien herzustellen; es hat vergangene Woche in der Finanzmetropole Mumbai seinen ersten indischen Apple Store eröffnet. Branchenkenner weisen allerdings oft darauf hin, dass der Schritt zwar im Westen als vermeintlicher Abschied von China gefeiert wird, dass er dies aber nicht wirklich ist: Ohne chinesische Vorprodukte kommt heute kein Hightecherzeugnis mehr aus. Andere Konzerne gehen in die gegenläufige Richtung. Tesla etwa hat vor kurzem bekanntgegeben, seine nächste Batteriefabrik in Shanghai zu errichten und die Batterien von dort aus in alle Welt zu exportieren – vermutlich also auch in die USA. Kein Wunder, dass der chinesisch-US-amerikanische Handel 2022 auf Rekordniveau stieg; die US-Importe aus China erreichten ein Volumen von 536,8 Milliarden US-Dollar, die Exporte in die Volksrepublik wuchsen auf 153,8 Milliarden US-Dollar an. Am China-Geschäft kommt eben auch die US-Industrie immer noch nicht vorbei.

Wie wird es weitergehen? Zum einen arbeitet die Biden-Regierung längst an den nächsten Restriktionen, um das China-Geschäft zu torpedieren. Das mag, nebenbei, durchaus den kurz- und mittelfristigen Profitinteressen der US-Konzerne schaden, die unter den Bedingungen kapitalistischer Produktion kein Unternehmen von sich aus ignorieren kann. Es nützt jedoch ihren langfristigen Interessen: Für, sagen wir, Tesla macht es auf Dauer einen Unterschied, ob der Konzern sich chinesischer Konkurrenz erwehren muss oder ob er es nur mit eher träger Konkurrenz aus Europa zu tun hat. Washington arbeitet zur Zeit an neuen Regelwerken, die Hightechinvestitionen von US-Konzernen in China – eventuell auch solche von Tesla – verhindern sollen. Über den Plan wird heftig gestritten. Er könnte das China-Geschäft der US-Industrie in gewisser Hinsicht dämpfen.

Zum anderen aber zieht China mittlerweile eigene Schritte in Betracht: Gegensanktionen, mit denen es auf die stetige Ausweitung des US-Wirtschaftskriegs reagieren würde. Beijing hat offizielle Untersuchungen gestartet, die prüfen sollen, ob der US-Halbleiterproduzent Micron die nationale Sicherheit der Volksrepublik gefährdet. Damit kopiert China die Praktiken der US-Regierung. Verhängt Beijing tatsächlich Gegensanktionen gegen Micron, dann wäre das ebenfalls ein Dämpfer für das US-China-Geschäft, allerdings einer, bei dem nicht die Vereinigten Staaten, sondern die Volksrepublik das Tempo vorgäbe.