Er frisst und ächzt

A24/dpa Noch schwebt er nicht: Charlie (Brendan Fraser)

Charlie schämt sich. Vor seinen Studenten, vor seiner Tochter, sogar vor dem Pizzaboten. Denn Charlie ist ein Wal von Mensch. 270 Kilogramm schwer. Ein röchelndes Ungetüm, auf seinem eigenen Sofa gestrandet, unfähig, sich ohne Hilfe aus dem Polster zu wuchten. Während der Onlineliteraturkurse, die er desinteressierten Studierenden gibt, schaltet er seine Kamera aus. Die Rolläden seiner kleinen Wohnung sind heruntergelassen. Charlie will nicht, dass man ihm dabei zusieht, wie er sich zu Tode frisst.

Das ist nun also der Held von Darren Aronofskys jüngstem Film »The ­Whale«. Ein abstoßender, verschwitzter Koloss, der die fetttriefenden Pizzastücke übereinander stapelt, ehe er sie sich gierig in den Mund schiebt und der beinahe erstickt, als er sich beim Verschlingen von eimerweise Hühnerflügeln verschluckt. Und doch werden die Kinozuschauer ihn lieben.

Das liegt zum Teil an Brendan Fraser. Den abgehalfterten Hollywoodstar hat Aronofsky ebenso erfolgreich wieder vor die Kamera gebracht wie einst den im Suff abgestürzten Mickey ­Rourke in »The Wrestler«. Fraser frisst und ächzt, er beißt die Zähne aufeinander, wenn er sich mit der Gehhilfe durch den Raum schleppt, und stiert auf das heruntergefallene Handy, das er mit dem Greifarm vergeblich wieder vom Boden auflesen will. Er trauert aber auch, und er bereut, wütet und fleht. Und was sich im Laufe der Erzählung entfaltet, ist ein Familiendrama, das dem Schauspieler viel mehr abverlangt, als bloß die Darstellung eines behäbigen Fettkloßes. Charlie bekommt Besuch von seiner 17jährigen Tochter Ellie (Sadie Sink). Die hat ihren Dad seit Jahren nicht gesehen und will nur seine Hilfe bei einem Schulaufsatz – und vielleicht noch sein Geld. Er aber will wiedergutmachen, dass er sie und ihre Mutter einst verlassen hat. Für einen Mann.

Zum Glück ist Ellie ein Biest. Und bleibt es auch für den Rest des Films. Das bewahrt die Erzählung davor, in eine rührselige Annäherungsschmonzette abzugleiten. Statt dessen kommen immer mehr Details über die Vergangenheit von Charlie, Ellie und der Mutter Mary (Samantha Morton) ans Licht. Immer klarer wird, wie aus dem Mann ein Wal, aus der Frau eine Alkoholikerin und aus dem Kind eine Zynikerin wurde.

Viele typisch US-amerikanische Themen werden behandelt. Religiöse Menschen, die mit ihrer sexuellen Orientierung hadern oder ihres Glaubens wegen die Kinder verstoßen. Keuschheitsgelübde, Fresssucht, Anorexie, Oberflächlichkeit und Bigotterie. Daraus hat Samuel D. Hunter, der das Drehbuch auf Basis seines gleichnamigen Off-Broadway-Stücks schrieb, eine komplexe Geschichte gesponnen, die von einer Reihe von Gegensätzen geprägt ist. Während der eine sich überfrisst, verweigert der andere das Essen, die dritte trinkt. Während einer versucht, die anderen mit seinem Glauben zu erlösen, hat eben dieser Glaube andere verdammt. Hier geht es darum, sich zu verbergen, die Wahrheit zu vertuschen, dort darum, sie radikal offenzulegen. Und während Ellie beständig versucht, ihren Vater Charlie zu verletzen, tut der alles, ihre tiefe Kränkung zu heilen.

Äußerlich findet all das auf kleinstem Raum statt, in Charlies engem, düsterem, muffigem Apartment. Und doch geht es um die ganz großen Themen. Darum, ob man seinem Herzen folgt oder den (göttlichen) Regeln. Um Schuld und darum, was man womöglich anderen antun muss, um selbst glücklich sein zu können. »The Whale« ist gewiss die rührendste Geschichte über die aufopferungsvolle Liebe zum eigenen Kind seit Lars von Triers »Dancer in the Dark«. Es ist zugleich aber auch der innigste Appell, seinen Leidenschaften zu folgen und die Wahrheit der Schonung vorzuziehen, seit Peter Weirs »Club der toten Dichter« und damit ein Pflichttermin für jeden Kinogänger.

Einzig die Schlussszene hat Aro­nofsky vermasselt. Da kommt ein kitschiges göttliches Licht von oben, wo besser keines herkommen sollte. Da fängt der Wal an zu schweben und die bis dahin hochintensive, emotionale Szene ertrinkt in einer immer lauter werdenden Orchestermusik, sentimentalen Rückblenden und dem grotesken Versuch, aus dem offenen Theaterende für das Kino ein überzuckertes Happy-End zu basteln. Da ist der Vorhang eindeutig zu spät gefallen. Aber selbst das kann dem sonst meisterhaften Drama wenig anhaben. »The Whale« ist der Film, der auch jene Kinozuschauer zu Tränen zu rühren vermag, die seit Jahrzehnten keine mehr vergossen haben.