Braune Städtetour durchs Ruhrgebiet

Gruber/imago images/vmd-images Stellen sich Neonazis in den Weg: Demonstrationsteilnehmende am 1. Mai 2021 in Essen

Mit drei Kundgebungen in drei Städten wollen Neonazis im Ruhrgebiet zum diesjährigen 1. Mai gegen die »Klimadiktatur« aufmarschieren. Damit findet erstmals seit mehreren Jahren kein zentraler Aufmarsch von Faschisten durch die Region statt. Die braune Tour kündigte »Heimat Dortmund« an, ein Zusammenschluss von NPD und der immer mehr zerfallenen Kleinstpartei »Die Rechte«. In welchen Städten des Ruhrgebiets die Veranstaltungen stattfinden sollen, wollen die Neonazis allerdings erst kurz vor dem 1. Mai bekanntgeben. Damit werden zunächst auch Nazigegner im Unklaren gelassen, die Proteste gegen die rechte Hetze organisieren.

Der Trend, dass der Neonaziszene in NRW seit einiger Zeit kaum noch öffentliche Auftritte gelingen, hält bereits eine Weile an. Und das, obwohl die Gruppierungen in den einzelnen Städten unterschiedlich aufgestellt sind. So treten sie an Terminen, die früher fest im rechten Aufmarschkalender verankert waren, nach und nach nicht mehr in Erscheinung. Dazu gehört der Aufmarsch am 3. Oktober in Hamm ebenso wie das maßgeblich von Neonazis aus NRW unterstützte »Gedenken« in Remagen. In der Kleinstadt im nördlichen Rheinland-Pfalz hatten nach der Befreiung vom Faschismus Alliierte ein Gefangenenlager für deutsche Kriegsgefangene errichtet. Auch die Kundgebungen in Dortmund zum Jahrestag des Verbots von Neonazikameradschaften in Dortmund, Hamm und Aachen im August 2012 sind wohl von den »Kameraden« organisatorisch nicht mehr zu stemmen.

Vor diesem Hintergrund erscheint die rechte Veranstaltungstour als Ausweg aus diesem Mobilisierungstief. In Wirklichkeit handelt es sich aber um einen Rückgriff auf ein bereits bewährtes Format beider Parteien aus den vergangenen Wahlkämpfen. Dort wurden mit einem Lastwagen der NPD oder einem Kleinbus von »Die Rechte« nacheinander mehrere Standorte angefahren, kurze Reden gehalten und zur nächsten Station geeilt. Derartige Auftritte erfordern nicht so viel Aufwand wie ein vollumfänglicher Neonaziaufmarsch mit Ordnern, Trommeln und dem üblichen braunen Zinnober. Für solche »Pop-up«-Auftritte genügen eine Handvoll Personen, etwas Unterstützung aus der Neonaziszene vor Ort – und Polizeischutz. Viele dieser Aktionen gingen in der öffentlichen Wahrnehmung allerdings durch Gegenkundgebungen und Pfeifkonzerte unter. Entsprechend arbeiten auch zum diesjährigen internationalen Kampftag der Arbeiterklasse verschiedene antifaschistische Bündnisse daran, den Neonazis die Tour zu vermasseln.

Für den Startpunkt Dortmund bereitet sich das Bündnis »Blockado«, in dem sich unter anderen Gewerkschafter, Mitglieder unterschiedlicher Parteien und Antifaaktive engagieren, darauf vor, die Neonazis zu blockieren. Bei den vergangenen Wahlkämpfen waren neben Dortmund unter anderem auch Bochum, Duisburg und Oberhausen Stationen der extrem Rechten. Die angekündigte Tour durch das Ruhrgebiet sei ein Zeichen absoluter Schwäche, sagte Bündnissprecherin Iris Bernert-Leushacke (Die Linke) am Montag im Gespräch mit junge Welt. Da die Faschisten kaum mehr aktionsfähig seien, würde nun so versucht, die eigenen Parolen zu verbreiten.

Erledigt habe sich das Neonaziproblem in der Region durch deren Schwäche aber noch lange nicht, warnt die Gruppe »Autonome Antifa 170« in einem Aufruf zu Protesten am 1. Mai. Die Netzwerkarbeit von Neonazizusammenschlüssen gehe demnach in anderen Bereichen weiter, etwa im Kampfsport. So bleibe rechte Gewalt weiterhin eine ernstzunehmende Bedrohung, wie jüngst die Angriffe in Dortmund und auf das alternative Projekt »Haldi 47« in Bochum gezeigt hätten. Das Ziel sei es dem Aufruf zufolge, »die Ruhrgebietstour der Nazis zum Trauerspiel« zu machen.