»Verortet Gewalt in Gruppe, die man ausgrenzen kann«

Michael Gstettenbauer/imago images Feindbild »junge muslimische Männer«: Jugendliche Passanten in Düsseldorf (27.4.2021)

Immer wieder haben gesellschaftliche Debatten im Mainstream der BRD eine rassistische Schlagseite, vor allem wenn es um mediale Aufregung über zu ausgelassen feiernde Jugendliche geht. Weshalb wird dabei schnell auf junge muslimische Männer fokussiert?

Das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung konnte schon 2015 beobachten, dass das Feindbild »junger muslimischer Mann« in den Medien eine wichtige Funktion für das Kippen von der Willkommenskultur in eine Notstandstimmung hatte. Besonders deutlich wurde das bei der Debatte über sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln.

Um die Wirkung dieser Zuschreibung zu verstehen, hilft der Begriff »Ethnisierung von Sexismus« von Margret Jäger. Patriarchales Verhalten oder sexualisierte Gewalt wird dabei als ethnisches Merkmal beziehungsweise typisch muslimisches Verhalten konstruiert und zugeschrieben. In den vergangenen Jahren gewinnt die ähnlich strukturierte Ethnisierung von Kriminalität an Bedeutung, beispielsweise in der Debatte über die Ausschreitungen der zurückliegenden Silvesternacht.

Solche Zuschreibungen erklären nichts, sondern verorten Gewalt in einer Gruppe, die man somit ausgrenzen kann. Sie sind aber auch schmerzhaft für junge Männer, die aufgrund ihres Aussehens ständig befürchten müssen, als potentielle Vergewaltiger oder Gewalttäter verdächtigt zu werden. Nicht junge muslimische Männer sind das Problem, sondern diese Zuschreibungen.

Welche Fehler wurden vom Staat gemacht?

Diskursanalytisch können wir zeigen, wie ausgrenzende Zuschreibungen und aufgeheizte Debatten gerade die Menschen treffen, die sowieso schon unter zunehmender Ausbeutung und Segregation im ungezügelten Kapitalismus leiden. Und wir können zeigen, wie problematisch es ist, wenn beispielsweise muslimische junge Männer nicht als Teil unserer Gesellschaft gesehen, sondern per se als Delinquenten ausgegrenzt werden. Insofern ist es wichtig, mit betroffenen Menschen direkt zu sprechen und nicht über sie, da ihre Perspektive maßgeblich sein muss. In diese Richtung gehen auch Konzepte partizipativer Sozialarbeit, die ihr Gegenüber als politische Akteure ernst nehmen und sie darin bestärken, für ihre Rechte und Anliegen einzutreten.

Wie beurteilt das DISS die mediale Berichterstattung über die sogenannten Silvesterunruhen?

Ein Projektteam hat dazu eine kleine Untersuchung gemacht. Dabei wurde deutlich, dass die Ereignisse hauptsächlich als Anlass für darüberhinausgehende politische Forderungen genommen wurden. Bild inszeniert einen chaotischen Kriegszustand, sie und die FAZ glorifizieren die angegriffenen Polizei- und Rettungskräfte. Beide ethnisieren Kriminalität und betonen eine Wertedifferenz zwischen einer angeblich kriminellen muslimischen Minderheit und einer vermeintlich unschuldigen Mehrheit der Gesellschaft. Als Antwort werden in der FAZ schnellere oder härtere Strafen gefordert, während sich Bild für Abschiebung von kriminellen Migrantinnen und Migranten ausspricht. Die Debatte in beiden Zeitungen war rassistisch aufgeheizt. Die Taz kritisiert diesen Rassismus, dennoch wird auch hier neben sozialen Maßnahmen vor allem ein restriktives Vorgehen seitens der Polizei und direkte Bestrafung gefordert.

Vor allem in konservativen Kreisen wird beklagt, der Rassismusvorwurf werde erhoben, sobald man »unangenehme Wahrheiten« anspreche.

Das war in Bild und FAZ ein wichtiges Thema bei der Debatte über Silvester. Doch es handelt sich dabei um einen Abwehrmechanismus: Kritik an rassistischen Strukturen wird umgedeutet als angebliches Sprechverbot, gegen das man sich dann wehrt. Doch das ergibt nur Sinn, wenn man davon ausgeht, dass die wahren Probleme Migration und Islam sind und nicht etwa Rassismus, soziale Ungerechtigkeit oder patriarchale Strukturen.