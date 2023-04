Der gläserne Patient

David Inderlied/dpa Ob Röntgenbild, Befund oder Medikationen – in der E-Akte sollen alle Informationen über die Patienten aufgeführt werden

Zweimal jährlich präsentiert die Bundesregierung den Entwicklungsstand bei der Digitalisierung. Am Dienstag ging es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen und in der Pflege. Die Bundesminister für Digitales und Verkehr sowie für Gesundheit, Volker Wissing (FDP) und Karl Lauterbach (SPD), stellten die Einführung elektronischer Rezepte und der elektronischen Patientenakte als »Fortschrittsprojekte im Gesundheitswesen« vor: Nach den Vorstellungen des Gesundheitsministers sollen 2025 mindestens achtzig Prozent aller gesetzlich Versicherten per elektronischer Patientenakte erfasst sein. Gleichzeitig soll das E-Rezept die ärztliche Medikamentenverschreibung auf Papier ersetzen. Dem soll sich auch niemand entziehen können. »Die elektronischen Rezepte werden im ersten Schritt Pflicht für gesetzlich Versicherte, die verschreibungspflichtige Arzneimittel verordnet bekommen«, heißt es aus dem Haus von Lauterbach. In der E-Akte wiederum werden alle Patientendaten erfasst – ob Röntgenbild, Befund oder Medikationen.

Den Betroffenen machten die Bundesminister in ihrer Präsentation die umfassende Datenerhebung mit angeblichen Vorteilen schmackhaft. »Ärztinnen und Ärzte können so besser behandeln, und zukunftsweisende Forschung wird erst dadurch möglich«, sagte Lauterbach. Digitalisierung sei die Basis einer modernen Medizin. Für Digitalminister Wissing steht fest, dass nahezu alle Bereiche des Lebens in Datenform erfasst und verwaltet werden müssen. »Digital muss das neue Normal in Deutschland werden«, betonte er. Analoge Prozesse müssten nach und nach abgelöst werden. »Ziel muss sein, teure Doppelstrukturen abzuschaffen und rein digital zu verwalten, und das so schnell wie möglich.«

Während bei der Pressekonferenz die Einführung von E-Akte und -Rezept als simple Prozesse vorgestellt wurden, räumte Gesundheitsminister Lauterbach in einem am Montag veröffentlichten Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe ein, dass es noch viele offene Fragen zum Datenschutz bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen gibt. Es müsse »unkompliziert möglich sein, dem Zahnarzt den Zugriff« auf Informationen über eine psychiatrische Behandlung zu verweigern. »Wir werden die Datenschutzregeln so gestalten, dass sie für Patienten und Ärzte im Alltag praktikabel sind«, sagte er. Doch dürfe der Datenschutz »natürlich nicht dazu führen, dass die Daten erst gar nicht genutzt werden«. Ein Gremium soll es richten, das »technische, ethische, medizinische und datenschutzrechtliche Aspekte schon im Vorfeld der Planung technischer Lösungen berücksichtigt.« Der Datenschutzbeauftragte und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik würden beteiligt. Ziel sei es, den Datenschutz einzubeziehen und »das System trotzdem alltagstauglich zu machen«. Angesichts schon heute in vielen Bereichen bestehender Datenlecks und Hackerangriffe auf digitale Infrastruktur hört sich das wenig vertrauenerweckend an.

Immerhin unterstrich Lauterbach, dass die elektronische Patientenakte »eine freiwillige Anwendung« sei. Allerdings müssen gesetzlich Versicherte, die sie nicht wollen, ihr ausdrücklich widersprechen. Wieviel Druck von Krankenkassen und Arztpraxen auf Patienten künftig ausgeübt wird, die Datensammelei hinzunehmen, wird sich noch zeigen.