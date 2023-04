Cyberangriff auf legendären Sender

Silas Stein/imago images Auch Freie Radios sind nicht sicher vor Hackerangriffen

Das Freie Radio Lora in Zürich, geboren während der »Opernhauskrawalle« 1980, hat eine Cyberattacke überstanden. Am 4. April sind Hacker mit Ransomware in das Netzwerk des Senders eingebrochen, daraufhin stoppte der Livestream, und die Redaktion hatte keinen Zugriff mehr auf die Vorproduktionen. Die Mitarbeiter produzierten kurzerhand alle Programme live und sendeten über UKW und DAB+ weiter. Am nächsten Tag meldeten sich die Erpresser und forderten ein Lösegeld in Höhe von 45.000 US-Dollar in Bitcoin. »Um zu beweisen, dass sie unsere Dateien entschlüsseln könnten«, so Edna Becher von Radio Lora gegenüber jW, »haben wir ihnen eine Datei geschickt, die sie dann entschlüsselt zurückgeschickt haben.« Inzwischen stellten die Kollegen fest, dass sie noch auf den Back-up-Server zugreifen können. »Wir sind zuversichtlich, dass wir sehr wenig Verluste haben.« Bezahlt wurde am Ende nicht, und Lora will aufrüsten, »den Back-up noch besser machen«. Die Freien Radios in Deutschland sind von Cyberangriffen bisher verschont geblieben, zumindest ist dem Bundesverband Freier Radios (BFR) kein Fall bekannt. Der BFR hat das Thema auf dem Schirm und bietet seinen Mitgliedern Wissenstransfers über Verschlüsselung und Datensicherung an.

Nach der Seuchenpause lockt die Leipziger Buchmesse wieder Publikum an. MDR Kultur überträgt am Sonnabend live die »ARD-Radio-Kulturnacht ›Unter Büchern‹«, die deutschen Kultursender übernehmen (Sa., 20 Uhr). Gastland ist Österreich, was die Kollegen von SRF 2 Kultur dazu veranlasst, aus Schweizer Sicht die »Österreichische Literatur von der Wiener Moderne bis heute« zu vermessen (Fr., 20 Uhr und So., 16.03 Uhr).

Sonst in dieser Woche: Peter Kessen erinnert im Feature »Den Unternehmern treu ergeben« an den Nazijuristen Hans Carl Nipperdey, der das deutsche Arbeitsrecht für das Hitlerregime demontiert und in der BRD damit weitergemacht hat (DLF 2021, Di., 19.15 Uhr, DLF). In der Sendung »Online Out« sind unverzagte Rentner zu hören, die nicht mehr wie’s Schwein ins Uhrwerk schauen wollen und sich in einem Crashkurs fürs Internet fit machen (Mi., 15.05 Uhr, SWR 2). Der Börsenverein hat Gerd Koenen und Harald Welzer in Halle 2 der Leipziger Buchmesse eingeladen, damit sie über das Thema »Die Deutschen, der Krieg und die Medien« streiten (Do., 19.05 Uhr, RBB Kultur). Auch die Bremer »Jazzahead 2023« ist wieder zum Hingehen, zum Hinhören überträgt die örtliche Sendeanstalt live und Mitgeschnittenes (Fr. und Sa., 19.05 Uhr, Bremen 2). Angenehm überrascht registriert die subversive Fraktion des Radiokolumnenkollektivs die Würdigung des Vaterlandsverrats in einer langen Nacht der Deserteure in »Nicht töten und nicht getötet werden« (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF). In »Freinacht« eskaliert die Geburtstagsfeier einer 16jährigen auf dem Gelände eines stillgelegten Kleinstadtbahnhofs, einer Leichenschändung folgt Tohuwabohu. Hörspiel von Thomas Lang nach wahrer Begebenheit (BR 2021, Sa., 15.05 Uhr, Bayern 2). »SWR 2 Ohne Limit« bringt ein langes Fußballhörspiel mit echten Reportern: »Zwei Herren von Real Madrid« von Leo Meier (SWR 2023, Sa., 23.03 Uhr). Ö 1 feiert den ganzen Sonntag den zwölften Internationalen Tag des Jazz mit Konzerten und Features, darunter »Oper ­zwischen Ragtime und Jazz« (15.05 Uhr), »­Sozialbiotop Jazzclub« (18.15 Uhr) und direkt aus Graz »Plastische Duos und David Bowie im ­Jazzgewand« (19.30 Uhr). Zum Arbeiterkampftag empfiehlt die Fraktion der Improvisationisten »Worksongs und ­Arbeitslieder im Jazz« (Mo., 19.26 Uhr, SWR 2). Faust!