Nachschlag: Erinnerungskultur à la BRD

Eduard Bopp/IMAGO An einigen Stellen in Köln-Ehrenfeld wird heute der Edelweißpiraten gedacht

Hach, wie wird sie doch in Sonntagsreden immer gelobt, die bundesdeutsche Erinnerungskultur in bezug auf die Opfer des deutschen Faschismus. Eine Widerstandsgruppe, die jahrzehntelang keine Rolle darin spielte und noch dazu diffamiert wurde, sind die Edelweißpiraten. Im Chaos des zerbombten Köln der letzten Kriegsjahre versteckten sich die jungen Leute in Kellern, schrieben Parolen wie »Ein Volk, ein Reich, ein Scheiß« an die Wände, verübten Attentate auf Züge und erschossen lokale Nazigrößen. Ein Großteil der Gruppe wurde im Herbst 1944, nachdem sie aufgeflogen war, öffentlich vor dem Bahnhof Ehrenfeld stranguliert. Bis in die späten 70er Jahre wurden die Überlebenden anhand alter Gestapoakten von der Justiz kriminalisiert, als Zeugen standen die einstigen Folterknechte bereit. Bis drei der Edelweißpiraten – Jean Jülich, Michael Jovy sowie posthum Barthel Schink – 1984 in Yad Vashem geehrte wurden, die Stadt Köln in Zugzwang geriet und schließlich 2005 eine Gedenktafel errichtete. (mme)