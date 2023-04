Er wirkt ganz klein an dem großen blauen Tisch in Beijing, der Macron. Muss kerzengrade sitzen, damit er über die Tischkante gucken kann. Aber dann haut er Sachen raus, die nach Hegel und Machiavelli klingen, Autoren, die er mal studiert hat: Europa müsse dem Druck widerstehen, »Amerikas Vasall« zu werden. (Okay, das ist es längst, aber geschenkt.) Und: Europa müsse eine unabhängige »dritte Supermacht« werden. Armes Amerika! Ein »Roi Soleil« auf dem alten Kontinent mit ernsthaften Großmachtphantasien. Und dann kündigt er sogar Schritte zugunsten der Entdollarisierung und nicht zugunsten ewiger Kriege an. Will er jetzt den BRICS-Staaten beitreten?! »Hübscher Mann, dieser Macron, einfach zu süß!«, freut sich Doris und serviert:

Kokosmakrönchen

Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Sechs Eiweiße zu einem sehr steifen Eischnee schlagen. 250 g Zucker und Vanilleextrakt nach Belieben einrühren. 300 g möglichst frische Kokosraspeln und 90 g Joghurt hinzufügen, eventuell etwas Zitronensaft. Alles kurz unterheben. Mit einem Plätzchenportionierer gleich große Makronen formen und auf ein mit Backpapier belegtes Backgitter legen. Alternativ können die Makronen auch mit Hilfe von zwei Löffeln geformt werden. Kokosmakronen im vorgeheizten Backofen für circa zehn bis zwölf Minuten backen.

»Hübscher Mann, hübscher Mann …«, äfft Udo seine Freundin nach. »Der hübsche Mann ist ein fieser Neoliberaler!« Udo bezieht sich mit seiner Kritik auf die aktuellen Proteste der Franzosen gegen Macrons Am-Parlament-vorbei-Rentenreform. Der »Méprisant de la République« (»Verächter der Republik«), wie ihn einige seiner Gegner auf den Demos nennen, startete seine Laufbahn im Finanzministerium. Mit 31 begann er in Paris als Investmentbanker bei Rothschild & Cie Gestion SCS, kaufte erfolgreich bei Pfizer für Nestlé ein, was für ihn wohl ein Schluck zu viel aus der Pulle war. 2014 lancierte er dann als Präsidialberater von François Hollande die Übernahme des gesamten Energiegeschäfts des französischen Unternehmens Alstom durch den US-amerikanischen Konzern General Electric – gegen den Willen des damaligen Wirtschaftsministers Arnaud Montebourg, der eine Verstaatlichung anstrebte. Da war schon klar, wes Geistes Kind Macron ist, und es verwundert nicht, dass er – nunmehr Präsident – noch kurz vor seiner Rentenreform ein paar Großunternehmen Steuergeschenke gemacht hatte.

Arroganz und Elitenbevorzugung ihres Staatschefs gehen den Franzosen zunehmend auf die Nerven. Politiker sind aus ihrer Sicht Dienstleister des Volkes und keine Sonnenkönige. Ich würde sagen, auch keine Zuchtmeisterinnen anderer Nationen wie unser Problembärbock, der von China wieder gefordert hat, was der Westen nicht liefert, nämlich Menschenrechte einzuhalten: Noch immer haben über die Hälfte der US-Bundesstaaten die Todesstrafe; die EU finanziert in Afrika Folterknäste, um sich Flüchtlinge vom Hals zu halten; Reporter, die staatliche Verbrechen aufdecken, werden dafür bestraft (Assange). Man würde gern so viele Makronen essen, dass man kotzen möchte, aber es geht nicht: Sie sind zu süß.