Worüber der Prophet einmal schmunzeln musste

CPA Media Co. Ltd./UIG/imago Der Prophet Mohammed predigt zu seinen ersten Anhängern (Illustration aus einem osmanischen Manuskript aus dem 17. Jahrhundert)

Puterrot vor Wut eilte Mohammed über den Hof. Spitze Schreie drangen aus dem Frauenhaus, Poltern, Krachen und quietschendes Möbelrücken. Plötzlich klirrte eine Fensterscheibe, und in einem Schwall von Splittern flog ein Sessel aufs Pflaster. Mohammed wich den Scherben aus, riss die Tür auf und erblickte ein Schlachtfeld: Zainab, seine einstige Favoritin, und Hafsa zerrten sich kreischend an den Haaren, Sauda und Umm Salama prügelten – mit der Handtasche die eine, mit einem Pantoffel die andere – aufeinander ein, Rahina und Maimuna schoben beißend, kratzend und einander beschimpfend durch den Raum, Safija kauerte nasenblutend in einer Ecke, und angefeuert von seiner koptischen Konkubine Maria, schwang Umm Habiba den nächsten Sessel, um ihn auf Heidi Klum zu werfen. Mohammeds Neue hockte zitternd und blutend, mit zerrissener Bluse und halb abgerissenem Ohr, neben einem umgestürzten Schrank, unter dem ein Bein hervorragte.

»Ruhe!« brüllte Mohammed, »sofort aufhören! Oder ich lasse euch in Ketten und Halsschlingen legen und in Gewänder aus Pech kleiden!«

Eigentlich war der Prophet barmherzig und gnädig wie sein großes Vorbild. Aber gütiges Zureden oder strenge Ermahnungen halfen nicht immer! Also zog er seine Peitsche hervor und ließ sie einmal kräftig schnalzen. Augenblicklich kehrte Stille ein.

»Geht sofort in eure Gemächer!« befahl Mohammed. »Aber zuerst räumt ihr hier auf. Ich komme in einer Stunde wieder. Wehe, wenn nicht alles picobello ist! Ihr kriegt siedend heißes Wasser zu trinken, stinkende Fäulnis wird eure Speise sein, und das Höllenfeuer wird eure Eingeweide verzehren! Und über das Fenster sprechen wir noch.«

»Wir haben –«, begann Zainab.

»Ihr habt gar nichts!« schnitt ihr Mohammed das Wort ab. Ihm standen diese Zickenkriege bis hier. Als er nach dem Tod seiner ersten Frau Chadidscha – Allah hab sie selig! – sich endlich einen Harem zulegen konnte, wähnte er, dass die Rivalitäten um so geringer würden, je mehr Frauen er habe. Von wegen! Er rechnete mit den Fingern und Zehen nach: Dreizehnmal hatte er geheiratet, neun lebende Ehefrauen besaß er derzeit, dazu drei Mätressen, plus die Neuerwerbung. Vielleicht sollte er sich doch auf eine einzige Gattin beschränken! Obwohl … hm … nur eine? Darüber erst mal schlafen!

Als Mohammed über den Hof zurück in sein Wohnhaus schritt, schlug ihm die Hitze ins Gesicht, die er zuvor in seinem Ärger nicht bemerkt hatte. Die Sonne hatte sich wie ein Backofenschlund geöffnet. Angefacht wie von tobenden Schüreisen, stach sie mit fast weißem Licht, das den Blick versengte, auf ihn ein. Schweißbedeckt, das Gewand an den durchnässten Rücken geklatscht, floh Mohammed in das schattige Innere seines Hauses.

»Ooooh …«, stöhnte er und strich sich über die Stirn, hinter der es dröhnte und hämmerte. »Diese Kopfschmerzen wieder!«

»Du Ärmster«, tröstete ihn Aischa, aus der Küche kommend, »hier, nimm einen Schluck Wasser, Mohi! Ich habe ein Aspirin darin aufgelöst.«

»Danke, Schatz«, sagte Mohammed und strich seiner Lieblingsfrau übers Haar. Sie war vierzig Jahre jünger als er – er hatte sie als Siebenjährige geheiratet, sozusagen auf Vorrat – und noch immer bildschön. Die Nachbarn hatten sich das Maul zerrissen, aber natürlich hatte er die Ehe erst vollzogen, als sie zehn oder elf war. Das Muslimische Tageblatt hatte das in dem großen Artikel zu seinem 60. Geburtstag ein für allemal klargestellt. Ibn Hirscham hieß der Verfasser. Mohammed hatte sich den Namen gemerkt und wollte den Mann schon lange fragen, ob er nicht eine Biographie über ihn verfassen wolle.

»Was wäre ich ohne dich!« sagte Mohammed und trank das Glas aus. Er drückte Aischa einen Kuss auf die Wange, streichelte ihr sanft den Rücken und tätschelte ihren süßen Popo.

»Nein, jetzt nicht!« flötete Aischa und entwand sich behutsam. Mohammed, vom kühlen Nass erfrischt, ritt der Schalk, und er sagte mit einem Zwinkern: »Die junge Dame will wohl mit einem alten Sack nichts zu tun haben!« Wenig ernster fuhr er fort: »Was ich dich schon immer fragen wollte, mein Täubchen: Auch wenn ich viel älter als du bin und dein Großvater sein könnte: Was, wenn nun aber du früher stirbst?!«

»Dann würdest du noch am selben Abend mit einer neuen Ehefrau die Hochzeitsnacht feiern«, versetzte Aischa schelmisch.

Mohammed gefiel die schlagfertige Antwort. Er reichte Aischa den leeren Becher, gebot ihr, wegen des zerbrochenen Fensters im Frauenhaus den Glaser zu holen, und begab sich ins Arbeitszimmer. Auf seinem Schreibtisch lag die Post von heute. Er hatte sie durchzusehen begonnen, als ihn der Lärm aus dem Harem fortgerissen hatte.

Mohammed atmete durch. Ein Schrieb von der Telekom, die mit einem Pauschaltarif für Telefon, Internet und Mail warb, mit dem man seine Botschaften weltweit zu günstigen Preisen verbreiten könne. Ein Brief von Volkswagen, die Firma hatte ein neues, besonders wassersparendes Kamel entwickelt. Der Prospekt einer Schmiede aus Damaskus, die ein speziell für Heilige Kriege aller Art geeignetes Schwert anbot, mit Dreijahresgarantie und Rabatt bei einer Sammelbestellung. »Reklame, Reklame, Reklame!« seufzte Mohammed. Eine Einladung von Markus Lanz zur Talkshow, Thema: »Jude, Moslem oder Christ – wer darf zuerst ins Paradies?« Was ein Käse. Dann die Anfrage eines Touristikunternehmens, das sich auf Pilgerreisen nach Mekka spezialisiert hatte und ihn als Reiseleiter gewinnen wollte … Frechheit! Fehlte jetzt nur eine neuerliche Epistel von diesem größenwahnsinnigen Musailima, der ihm als Gesandter Gottes Konkurrenz machte und seit vielen Monden auf seinen Nerven herumtrampelte!

Mohammed nahm den nächsten Brief. »Von Musailima, dem Propheten Gottes«, stand auf dem Umschlag. Mohammed knüllte den Schrieb ungeöffnet zusammen. Musailima, dieser Erzlügner, der scharf auf seinen Posten in Mekka war, das Weintrinken erlaubte, außerehelichen Geschlechtsverkehr billigte und Gebete für überflüssig hielt, wenn man nur den richtigen Glauben hatte!

»Wer erlöst mich endlich von diesem Kerl …«, seufzte Mohammed und schmiss die Letter zu den anderen in den Papierkorb. Er musste unbedingt seinen Getreuen Ibn Muslama anrufen, vielleicht konnte der ihm auch in dieser Personalie behilflich sein.

Erst mal griff Mohammed zur Medinaer Morgenzeitung. Der Leitartikel betraf die Dattelernte, die dank des freiwilligen Einsatzes der Religionsschüler um 20 Prozent über dem Plan liege. Dann ein Bericht über das Hotel- und Gaststättengewerbe in Mekka, das im neuen Baedeker fünf Sterne bekommen habe, gefolgt im Auslandsteil von einer Reportage über den Boom der handverarbeitenden Industrie in Afghanistan. Weiter hinten, im Vermischten, war eine Fotostrecke über ein paar Enthauptungen in Riad. Mohammed überblätterte die Sport- und Kulturseiten und vertiefte sich in die Humorrubrik am Ende. Über eine Karikatur, die ihn mit einem Bömbchen im Turban zeigte, musste er schmunzeln. »Diese Komiker!« rief er und schüttelte den Kopf. »Was die sich immer für einen Quatsch ausdenken! Sind schon ein verrücktes Völkchen!«

Es klingelte. Mohammed schaute auf die Uhr und schritt in den Salon, wo sein Lektor vom Verlag für rechtgläubige Literatur wartete, Joachim C. Fest. »Sei mir gegrüßt«, sagte Mohammed und rüffelte den Besucher sogleich: »Wirf dich nicht vor mir in den Staub, Joachim! Ich bin doch kein Übermensch! Ich bin ein Sterblicher wie alle anderen, merk dir das endlich. Umarm mich einfach und küss mich, basta!« – »Pfui, nein, auf die Wange!«

Sie setzten sich an den Teetisch, den Aischa gedeckt hatte. Mohammed goss sich und seinem Gast ein und machte eine einladende Handbewegung zu dem Teller mit den türkischen Süßigkeiten. Nachdem sie eine halbe Stunde über das Wetter, ihre Familien, die steigenden Wasserpreise – »bald wird der Liter Wasser fünf Euro kosten!« – und noch so dies und das geplaudert hatten, kamen sie auch schon zur Sache.

»Wo waren wir letzte Woche stehengeblieben?« fragte Mohammed.

Fest blätterte in den Unterlagen. »Beim Glaubensbekenntnis. ›Es gibt nur drei Götter, und Mohammed ist ihr Prophet‹, so fing es an. Sie waren da noch christlich beeinflusst«, fügte Fest entschuldigend hinzu.

»Das streichen wir besser.«

»Später kamen Sie auf die Formel: ›Es gibt nur zwei Götter, und Mohammed ist ihr Prophet.‹«

»Ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Weg damit.«

»Meine Meinung. Die Pointe war dann: ›Es gibt nur einen Gott, und Mohammed ist sein Prophet.‹«

»Gib mir mal die Papiere.« Mohammed blätterte, nickte, schüttelte hier den Kopf, lächelte da zufrieden und tippte endlich stirnrunzelnd auf eine Stelle. »Was ist das hier mit diesen komischen Schicksalsgöttinnen Lat, Uzza und Manat, die man angeblich um Fürbitte bei Gott anrufen kann?! Das soll ich – oh!« Mohammeds Handy schrillte. »Entschuldige mich kurz, ich muss auf einen Sprung ins Frauenhaus.«

Dort war alles paletti. Die Frauen hatten aufgeräumt und sauber gemacht, sich gewaschen und frische Gewänder angezogen. Mohammed war voll des Lobes und stellte ihnen, schon um seinen Wutausbruch vergessen zu machen, himmlischen Lohn in Aussicht, ein Paradies, wo sie im kühlen Schatten auf weichen Ruhekissen lagerten und Wein aus silbernen Bechern tränken, geschöpft aus der Quelle Kafur, der Paradiesquelle, »und ewig blühende Jünglinge«, schwärmte Mohammed, »gehen zu eurer Aufwartung um euch herum!«

»Alhamdulillah!« riefen die Frauen.

»Die Kosten für das Fenster ziehe ich euch allerdings vom Taschengeld ab«, verkündete Mohammed. »Ihr gebt sowieso viel zu viel für Klamotten aus.«

»Aber du bist doch reich!« warf die vorlaute Zainab ein. »Der fünfte Teil aller Abgaben landet bei dir!«

»Dafür habe ich auch große Ausgaben«, versetzte Mohammed. »So, und jetzt genug davon! Ruht euch aus, und morgen unternehmen wir was Schönes! Versprochen!«

Mohammed war kaum zu seinem Lektor zurückgekehrt, als Aischa aufgeregt in den Salon stürmte. »Draußen ist ein Gerichtsdiener, Mohammi! Du sollst was unterschreiben, eine Vorladung oder was!«

»Bestimmt wieder aus Den Haag«, murrte Mohammed und stand auf. »Es geht da immerzu um die Juden vom Stamm Al-Nadir und die vom Curaiza-Clan«, drehte er sich erklärend zu Fest. »Arisierung, Deportation, Völkermord und was der Westen einem so vorwirft. Aber wir leben im siebten Jahrhundert!«

»Meine Rede«, stimmte ihm Joachim C. Fest zu. »Im 20. würden Sie die Juden einfach nach Madagaskar auswandern lassen.«

Mohammed wandte sich zu Aischa: »Liebchen, sag dem Boten, dass am Tage des Gerichts Gott diese Vorladung und alle Ermittlungsakten am Feuer der Hölle glühend machen und die Stirnen, Seiten und Rücken der Auftraggeber damit brandmarken wird!«

Er setzte sich. »Es war nun mal eine andere Zeit«, spann er den Faden weiter, »und wer nicht selber dabei war, kann das überhaupt nicht beurteilen.«

»Olle Kamellen aus der Vergangenheit«, schleimte Joachim C. Fest.

»Meine Rede. Viel eher«, atmete Mohammed durch, »ist mir vor der Zukunft bange!« Er trank seinen Tee aus und stellte die Tasse mit einem harten Klirren auf der Untertasse ab. »Ich bin wie Adenauer: Was soll aus dem Islam bloß werden, wenn ich mal nicht mehr bin?«

Oft werde er von Alpträumen geplagt, berichtete er und lehnte sich zurück. »Ich sehe junge Fanatiker mit Einkaufsbeuteln voller Steine zum Gerichtsplatz marschieren. Schweißgebadet wache ich jedes Mal auf, wenn mir im Schlaf diese Vollpfosten erscheinen, die jede Kritik für Blasphemie halten. Wenn man mich, einen normalen Menschen, geradezu vergöttert, das ist Blasphemie! Man sollte diese Armleuchter selber –«

Mohammed musste niesen und setzte neu an. Aischa habe ihm geraten, es mit Humor zu nehmen, und gesagt: »Hauptsache, du selber weißt, dass du nicht unfehlbar bist.«

»Es irrt der Mensch, solang er lehrt!« habe er, Mohammed, ihr mit einem Nicken geantwortet.

»Deshalb haben Sie hier in unserem Buch«, Fest klopfte mit dem Zeigefinger auf den Stapel Papier vor ihm, »ja auch immer wieder Thesen zurückgenommen.«

»Ich bin eben nicht der Papst!« erklärte Mohammed grinsend.

»Und das ist auch gut so«, gab ihm Fest recht. »Wollen wir weitermachen?«

»Mein Lieber«, sagte Mohammed, »ich bin jetzt 62 Jahre alt, viel für unsere Zeit. Seit rund 20 Jahren arbeite ich als Prophet und habe es endlich geschafft, den Islam in Mekka zum Patent anzumelden. Aber ich bin krank, die ewigen Kopfschmerzen bringen mich noch um. Ich sollte mich langsam um meine Nachfolge kümmern.« Er machte eine Pause. »Tja, nun gibt es ja vor allem zwei Kandidaten, die die Umma, die Gemeinde, leiten könnten, wenn ich mal nicht mehr bin. Du kennst die beiden gut, die in Frage kommen. Was meinst du, wer von ihnen ist besser geeignet: Stalin oder Trotzki?«

»Nun ja, Stalin finde ich zu grob. Ich bin nicht überzeugt, dass er es immer verstehen wird, von seiner Macht als Kalif vorsichtig genug Gebrauch zu machen. Wenn Sie mich fragen, sollten Sie auch nicht Trotzki nehmen, sondern Ihren Schwiegervater Abu Bakr.«

»Stimmt. Er ist toleranter als Stalin, höflicher, aufmerksamer, weniger launenhaft. Aber er ist ebenfalls alt.«

»Was halten Sie dann von Ali, Ihrem Schwiegersohn?«

»Der ist ein Eigenbrötler. Am Ende gründet er eine eigene Partei und sondert sich von allen anderen Muslimen ab. Aber er hat auch ein paar gute Gaben! Hm … Weißt du was, wir werden demnächst mein Testament aufsetzen, in dem ich als meinen Nachfolger – ja, Aischa?«

»Mittagessen ist fertig! Wollen Sie bleiben, Joachim?«

»Danke, aber ich muss heim. Ich erwarte selber einen Gast zu Mittag, einen Herrn Speer aus Berlin-Spandau.«

Nach dem Mittagsmahl legte sich Mohammed kurz aufs Ohr. Er hatte eine Offenbarung über die geziemende Anzahl Ehefrauen, höchstens vier, und dann erschien ihm ein Mann, der sich Abd Al-Wahhab nannte, für jede Ehefrau zu viel 30 Peitschenhiebe androhte und –

»Wach auf, Liebster!« Mohammed schlug die Augen auf und erblickte Aischa, die sanft an seinem Ärmel zupfte. »Draußen wartet der Vorarbeiter des Bautrupps, der die Kaaba renoviert. Er will wissen, was mit den alten Götzenidolen geschehen soll.«

Mohammed gebot ihm, sie im Innern der Kaaba zu vergraben. Auf diese Weise könnten die Wallfahrer, die insgeheim noch der altarabischen Vielgötterei anhingen, sich im Glauben wiegen, ihre alten Götter mitzuehren, wenn sie Allah als Obergottheit huldigten. Anschließend war er gerade damit zugange, einem etwas blöden Scheich namens Abu Afak von Mohammeds Stamm, den Quraisch, die neuartige und hochmoderne Unterscheidung von halal und haram zu verklickern, als Krach von der Straße zu hören war.

Mohammed trat hinaus und sah einen Kranken, der hingefallen war, sich im Straßenstaub wälzte und unter Krämpfen stöhnte, röchelte und schrie, bis er schweißgebadet und völlig erschöpft wieder zu sich kam. »Offensichtlich ein Epileptiker«, sagte Mohammed zu einem der Gaffer und ging schnell wieder rein. Es fröstelte und schauderte ihn. Er hatte auch wieder Kopfschmerzen.

Er arbeitete ein wenig an den Teilen des Manuskripts, die Fest dagelassen hatte, strich hier etwas, fügte dort was hinzu, stellte um, korrigierte Flüchtigkeitsfehler und verbesserte den Ausdruck. Im angenehmen Bewusstsein, dass das ein echter Schmöker werden könnte, legte Mohammed schließlich Stift und Ratzefummel beiseite. Aischa kam, wies auf die Uhr und bat ihn, sich umzuziehen, weil ihr Vater sie zum Abendbrot eingeladen hatte. Dann klopften sie am Nachbarhaus.

»Benedictus qui venit in nomine Domini!« begrüßte sie Abu Bakrs christlicher Sklave.

»Was sagt er?« staunte Mohammed Bauklötze.

»Das ist lateinisch. Gepriesen sei, der kommt im Namen des Herrn«, übersetzte Aischa, die sich in ihrer Freizeit ein bisschen mit Fremdsprachen beschäftigte. »Oder, wenn man es aus dem Christlichen in unsere Welt überträgt, dann kann man ›Benedictus‹ sogar als Namen lesen, als ›der Gepriesene‹. Frei übersetzt heißt es so was wie: ›Der Gepriesene kommt im Namen Gottes‹, ›der Gepriesene ist der Gesandte Gottes‹.«

»Aischa, ›der Gepriesene‹, so heiße ich doch selbst, eben arabisch Mohammed, oder nicht?«

»Ja, bestimmt wollte der Ungläubige dir mit diesem Satz ein Geschenk machen.«

»Muss ich mir merken«, sagte Mohammed. »Mohammed, der Gesandte Gottes! Klingt gut, was?«

Es wurde ein netter, lustiger Abend. Mohammed genoss es sichtlich, riss einen Witz nach dem anderen und machte sich sogar über sich selbst lustig, indem er auf einen Stuhl stieg und einen Kindervers zum besten gab, mit dem ihn einst, als er seinen Onkel auf den Karawanenzügen nach Syrien begleitet hatte, die Christenbälger veräppelt hatten: »Allah ist groß, Allah ist mächtig, wenn er auf den Stuhl steigt, ist er ein Meter sechzig.«

Danach kamen sie auf die bei den Christen beliebten Paulus-Verse, und Abu Bakr reimte aus dem Stegreif: »Paulus schrieb den Byzantinern: Ihr sollt statt Christus Mohammed dienern.« Alle lachten, und eine seiner Frauen bemerkte: »Statt Paulus müsste es aber Mohammed heißen. Also zum Beispiel«, sie dachte kurz nach, »Mohammed schrieb an die Sassaniden: Weg mit Zarathustra! Der Islam ist euch beschieden.« – »Das kann ich auch!« rief Aischa und dichtete: »Mohammed schrieb Papst und Kaiser: Werdet Moslems, ihr Hosenscheißer!« Jetzt war die Reihe an Mohammed: »Ich schrieb an Gott als sein Prophet: Jesus ist out. Gezeichnet: Mohammed!« Es wurde viel gelacht, gegessen und getrunken, und lange nach Mitternacht dackelten Mohammed und Aischa nach Hause. Ohne Zähneputzen gingen sie in die Falle, und Mohammed schlief zufrieden in Aischa ein.

Es war die Nacht auf den 8. Juni 632.