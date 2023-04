Lindners Hitparade

Nadja Wohlleben/REUTERS Kann die Interessen seiner Klientel immer wieder in der Bundesregierung durchboxen: Christian Lindner am Freitag in Berlin

Unter dem etwas kryptischen Motto »Machen, was wichtig wird« hat am Freitag in Berlin der dreitägige Bundesparteitag der FDP begonnen. Unter dem Eindruck anhaltender Wahlniederlagen in den Ländern will die Partei ihr Profil schärfen und sich von ihren Koalitionspartnern SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgrenzen. Das darf durchaus als Drohung verstanden werden – vor allem für Menschen mit wenig Geld. »Markenkern« der Liberalen bleibt Klientelpolitik für Reiche und bestimmte Kapitalfraktionen. Das machte sowohl die Rede des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner zum Auftakt des Parteitags als auch der Leitantrag des Bundesvorstands deutlich.

So schloss Lindner, der das Bundesfinanzministerium leitet, Steuererhöhungen aus und hielt SPD und Grüne zu mehr Kürzungen an, um die sogenannte Schuldenbremse einzuhalten. Der Liberale forderte die Koalitionspartner auf, Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen. Prioritäten sah er eher bei der Bundeswehr, während ihm zur Kindergrundsicherung nur einfiel, dass bereits vieles für Kinder getan worden sei. In der Vergangenheit habe die Politik immer neue Leistungen beschlossen, die nicht nachhaltig finanziert gewesen seien, klagte Lindner. Die Bekämpfung der hohen Inflation habe Priorität, diese sei ein »zähes Biest«.

Bereits vor dem Parteitag hatte Lindner deutlich gemacht, dass schon eine finanzielle Entlastung der »Mittelschicht« auf Kosten von Menschen mit sehr hohen Einkommen für ihn an Sozialismus grenzt. Mit Blick auf entsprechende Vorschläge aus der CDU hatte Lindner angemerkt, für ihn klinge »das nicht nach CDU, sondern nach DDR«. Abgrenzen solle sich Deutschland auch von der Volksrepublik China: Lindner plädierte für mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit und »deutliches Auftreten« gegenüber der Regierung in Beijing. Die vom FDP-Chef diagnostizierte frühere »Samtpfötigkeit« gegenüber China sei ein Fehler gewesen. Das Land sei mittlerweile ein systemischer Rivale mit globalem Anspruch. Lindners Spagat: China habe eine kaum zu unterschätzende Bedeutung für die deutsche Wirtschaft, das werde »nicht über Nacht zu ändern sein«. Für Geschäfte mit dem Land dürfe man aber nicht die »liberalen Werte« wegwerfen.

Seinen Parteikollegen Volker Wissing nahm Lindner demonstrativ in Schutz. Der Bundesautobahnminister mache »konkret mehr für den Klimaschutz als die Forderungen der ›Letzten Generation‹ und der Klimakleber«. Deren Straßenblockaden seien nichts anderes als »physische Gewalt«. Umgekehrt warf Annika Rittman, Sprecherin der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Wissing und seiner Partei vor, es »anscheinend als ihre einzige Aufgabe in dieser Bundesregierung« zu betrachten, Klimaschutz zu blockieren.

Während vor der Tür zum Parteitag Aktivisten von Klimaschutzorganisationen wie Fridays for Future und »Letzte Generation« gegen die FDP protestierten, wurden drinnen vor allem marktradikale Phrasen gedroschen. »Zu lange wurde der Wohlstand in Deutschland nur verteilt, ohne zu fragen, wo er herkommt oder wie wir den Wohlstand der Menschen und der Gesellschaft mehren können«, heißt es im Leitantrag. Der fordert die Absenkung der Unternehmenssteuern »auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau«, die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags und steuerliche Entlastungen beim Ersterwerb privater Immobilien. Dass so eine solche Politik zulasten des ärmsten Teils der Bevölkerung geht, liegt auf der Hand.

Der Leitantrag enthält auch eine Reihe von Vorschlägen, die auf Regierungsebene für Diskussionen sorgen dürften. So zum Beispiel die Forderung nach einer Ausweitung des Einsatzes von Gentechnologie bei der Nahrungsmittelproduktion, der Zulassung von Schiefergasförderung in Deutschland, einem Ausbau des Straßennetzes und weiterer Forschung an Kernenergie. Bei den Neuwahlen der Parteispitze am Freitag nachmittag erhielt Lindner 88 Prozent der abgegebenen Stimmen.