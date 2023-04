Hass wird Weg geebnet

ZUMA Wire/IMAGO Gegen das Zensieren von Büchern: Studierende protestieren gegen die reaktionäre Politik in ihrem Bundesstaat (Orlando, 24.5.2022)

Menschen, die nicht einem heteronormativen, binärgeschlechtlichen Bild entsprechen, haben es in den USA immer schwerer. Nach einem von der republikanischen Rechten losgetreten Kampf gegen transgeschlechtliche Personen stehen nun auch homosexuelle Beziehungen am Pranger – Stichwort ist hier das im vergangenen Jahr im US-Bundesstaat Florida auf den Weg gebrachte »Sag nicht schwul«-Gesetz. Initiiert hat es Ronald DeSantis, der vielen als aussichtsreichster Konkurrent Donald Trumps für die kommenden Präsidentschaftswahlen gilt. Am Mittwoch nun erweiterte der Gouverneur das Gesetz, das Aufklärung in der Schule zu sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität bislang in den Klassenstufen eins bis drei verbot, auf die gesamte Schullaufbahn bis Klasse zwölf. Ausnahmen für diese Altersklassen gibt es nur, wenn Unterricht über diese Themen explizit in den Lehrplänen des Bundesstaates verlangt wird, was in Florida nicht der Fall ist, oder im Rahmen von Aufklärungskursen, von denen Eltern ihre Kinder freistellen lassen können. Lehrkräften, die gegen diese Vorgaben verstoßen, droht eine Suspendierung oder Entlassung.

DeSantis’ Gesetzesvorstoß aus dem vergangenen Jahr »gegen die Sexualisierung von Kindern« fand schnell Nachahmer für eine reaktionäre Zensur aller Themen, die LGBTIQ betreffen. Wie die US-Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) am 13. April berichtete, seien in den USA allein seit Januar 452 Gesetze und Verordnungen auf den Weg gebracht worden, die sich gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten richteten. Nahezu 300 davon betreffen demnach den Bildungsbereich wie jenes in Florida – das seien mehr als doppelt so viele vergleichbare Gesetzesentwürfe wie im Jahr 2022, zeigen die Daten der ACLU. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Denn »fast täglich werden neue Gesetzesentwürfe eingereicht« und das gesellschaftliche Klima ändere sich schnell. Was vor allem beunruhigt, »ist nicht die Gesamtzahl, die sich verschlechtert hat, sondern die Radikalität der Gesetze«. Der vermeintlich im Vordergrund stehende Schutz von Kindern treibt dabei auch bürokratische Blüten, die kaum ernst zu nehmen sind. So wird derzeit im Bundesstaat Alaska ein Gesetz debattiert, das verlangt, Eltern mindestens zwei Wochen vor einer Aufklärungsstunde zu »Geschlechtsidentität, Fortpflanzung oder sexuellen Fragen« darüber in Kenntnis zu setzen.

Bedenklich ist auch die soziale Realität, der damit weiter der Weg geebnet wird. Gillian Branstetter von der ACLU erklärte dazu gegenüber dem Portal The Pink News: »Diese Gesetzesentwürfe basieren auf dem Glauben, dass queere Identitäten ansteckend sind, während heterosexuelle, cisgeschlechtliche Identitäten irgendwie reiner oder korrekter sind.« Und das wird wiederum zu einem weiteren Anstieg der diesbezüglichen Hassverbrechen führen. Nach Angaben des FBI vom März stieg die Zahl der Angriffe auf homosexuelle Männer zwischen 2020 und 2021 um 41 Prozent, jene auf Einrichtungen der LGBTIQ-Community um 70 Prozent und Attacken auf trans Personen um 15 Prozent an. Wie die Anti-Defamation League dazu mitteilte, schließen viele Staaten die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität jedoch nicht in ihre Definition von Hassverbrechen ein. Somit werden diese Fälle nur dann registriert, wenn sich die Betroffenen bei einer Bundesbehörde melden.