Über alles sprechen

Nada Zgank Niemals Autos anderer Leute waschen: Roma-Rap-Gruppe Pretty Loud

Dass sie bereits im Alter von 16 Jahren geheiratet hat und kurz darauf Mutter wurde, betrachtet Zlata Ristic heute als Fehler. Ihre Eltern hatten sich dagegen ausgesprochen, es sei ihre Entscheidung gewesen. Mit der müsse sie eben leben. Anderen jungen Romafrauen möchte sie Ähnliches ersparen. Über ihre eigenen Erfahrungen spricht Ristic offen. Ihr Medium ist HipHop. Bereits am 12. April trat Ristic als Teil der serbischen Band Pretty Loud im Kampnagel in Hamburg im Rahmen des Krass-Festivals »Roma City Hamburg« auf, das noch bis zum Wochenende läuft.

Die 29jährige ist die älteste der sechs Frauen von Pretty Loud, das jüngste Mitglied ist 16. Auf der Bühne präsentieren sie eine Show aus Rap, Gesang, Tanz auf hohem technischen Niveau. Zu hören sind Instrumente aus der Musik verschiedener Romagruppen, Geige, Klarinette, Laute etc. Mühelos harmonisch mischen sie sich zu serbischem, romanischem, manchmal englischem Rap. Wer wissen möchte, wie das so klingt, das Video »Mashup« könnte helfen. Darin streift sich eine junge Frau in weißem Hosenanzug den Brautschleier vom Kopf und fegt den Blumenstrauß ihres Verehrers zur Seite. Gemeinsam mit einer Gruppe von Frauen tanzt sie sich durch die Gassen Belgrads, während hinter ihr die grün-blaue Flagge der Romnja mit dem roten Speichenrad in die Höhe gereckt wird. Es wird gerappt: »Unsere Stimmen haben uns dorthin gebracht, wo wir nun sind.«

2014 im Belgrader Stadtteil Zemun gegründet, traten Pretty Loud schon häufiger in Deutschland, aber auch in London oder Amsterdam auf. Weil sie was zu sagen haben, umgehen sie die Sprachbarriere in den Songtexten mit englischen Ansagen. »You listen to songs that you don’t understand.« Wenn schon: Die Sprache des HipHop ist global, die stämmigen Beats sind mitreißend. Spaß ist wichtig , aber nicht alles: Pretty Loud wenden sich gegen Gewalt, Diskriminierung, die Reduzierung der Frau auf die Rolle als Mutter und Hausfrau. Aus mitteleuropäisch-bürgerlicher Perspektive haben die Bandmitglieder eher bescheidene Ziele: u. a. sich bilden, die Schule beenden, nicht zu früh heiraten, niemals die Autos anderer Leute waschen.

Ihre Positionierung erklärt sich aus dem Entstehungskontext, denn hervorgegangen sind Pretty Loud aus dem Angebot der englischen Organisation GRUBB (Gypsy Roma Urban Balkan Beats), die mit einem Mix aus Kunst, Bildung und Business die Integration von Vertretern marginalisierter Gruppen stärken will. Dieser pädagogische Ansatz schlägt auf der Bühne mitunter etwas zu stark durch. Die brav erklärenden Ansagen zwischen den wuchtigen Songs wirken dann steif. Egal, auf der Bühne bilden Pretty Loud eine mitreißende Einheit. Gemein haben sie eine Kindheit unter bekannten Bedingungen in Romasiedlungen, keine guten Startaussichten. Heute sind sie Schülerinnen, Jurastudentinnnen, alleinerziehende Mütter, die Tanz unterrichten.

Dass Pretty Loud auf die klassischen Stilmittel von Girlgroups aus den 90ern setzen – durchchoreographierter Tanz, einheitlicher Kleidungsstil, Kombination aus Solo- und Gruppengesang –, kann man als Anachronismus verstehen oder als freundliche Reminiszenz, je nachdem. In jedem Fall eignet sich das Gesamtkonzept, mit stereotypen Bildern der Musik der Romnja zu brechen. »Unsere Großmütter hatten nicht die Chance, für ihre Rechte zu streiten. Wir wollen der jungen Generation deutlich machen, dass es für sie sehr wohl möglich ist. In unserer Musik können wir über alles sprechen.«