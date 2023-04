Klagelieder von der »blanken« Truppe

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Die »Richtigen« rekrutiert? Der Chef im Berliner Bendlerblock fordert »Kaltstartfähigkeit« der Bundeswehr

Reallohnverluste, Kinderarmut, Mietenwahnsinn: Nichts davon treibt die Ampel so um wie die Aufrüstung der Bundeswehr. Am Donnerstag hat der Bundestag den im März vorgelegten Jahresbericht seiner Truppenbeauftragten Eva Högl debattiert. Im Plenum umriss Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) insgesamt vier »Hauptbaustellen«. An erster Stelle stehe dabei die kontinuierliche Militärhilfe für die Ukraine. Zweitens müsse die Bundeswehr »besser« werden, ohne »zusätzliche Bürokratie«, ohne »noch mehr Posten«.

Die Streitkräfte sollen einsatzbereit, »kampfstark« und »durchhaltefähig« sowie »kaltstartfähig« sein. Besser werden soll auch die politische Verlässlichkeit der Truppe. So kündigte Pistorius ein neues Soldatengesetz an, um »Extremisten« schneller aus der Bundeswehr werfen zu können. Dort stehe derzeit ein »überwiegender Teil« auf dem oft zitierten »Boden des Grundgesetzes«. Drittens müsse über die Themen »Sicherheit« und Bündnispolitik anders gesprochen werden. Pistorius wünscht sich, dass in »großen Zeiträumen und Linien« gedacht werde.

»Verteidigung ist teuer. Und sie wird noch teurer werden«, deklarierte der Minister schließlich. Anders als andere im Kabinett der Ampelkoalition muss er kein Austeritätsdiktat von Finanzminister Christian Lindner (FDP) fürchten. Dieser plant ein Kürzungspaket im Umfang von bis zu 20 Milliarden Euro, für das die Ressorts mit den höchsten Sozialausgaben am meisten bluten sollen, wie das Magazin Spiegel am 14. April berichtete. Das Verteidigungsministerium werde jedoch dabei verschont.

Unterstützung für die Aufrüstung kam am Donnerstag auch von den Oppositionsfraktionen CDU/CSU und AfD. Letztere frönte einer Art Landser-Romantik einer »echten Armee« mit »Kämpfern, die kämpfen«. Einzig die Linke-Fraktion lehnte die Aufrüstungsspirale ab. Ali Al-Dailami kritisierte, dass die »Mär« einer angeblich kaputtgesparten Bundeswehr im Parlament unwidersprochen hingenommen werde. Er vermisse im Högl-Bericht Aussagen zur Korruptionsbekämpfung bei der Beschaffung und forderte das Ende der Rekrutierung von Minderjährigen.