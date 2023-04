Bahn bewegt sich nicht

Sina Schuldt/dpa Streikübung der Eisenbahner am 27. März in Bremen

Im Tarifkonflikt bei der Bahn erhöhen die Werktätigen den Druck auf das Unternehmerlager. Wie am Mittwoch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mitteilte, wird es am Freitag eine mehrstündige Arbeitsniederlegung bei rund 50 Bahn- und Busbetrieben geben. Losgehen soll der Warnstreik um drei Uhr in der Nacht und offiziell um elf Uhr am Vormittag enden. Der Schienenverkehr dürfte dennoch länger gestört sein, weil die Züge in der Frühe in den Depots verbleiben. Für Reisende im Fernverkehr sei der Tag »mehr oder weniger gelaufen«, gab ebenfalls am Mittwochgestern Martin Seiler, Personalvorstand bei der Deutschen Bahn (DB), zu verstehen. »Alle, die umplanen können, sollten das tun.« EVG-Vorstandsmitglied Cosima Ingenschay begründete die Gangart mit der starren Haltung der »Arbeitgeber«, die glaubten, »die Forderungen ihrer Beschäftigten ignorieren zu können«.

Aufgerufen zu dem Ausstand sind alle EVG-Mitglieder, die in den an der Tarifrunde beteiligten Unternehmen tätig sind. Eine mögliche Ausnahme bildet die Belegschaft bei Transdev, wo am Mittwoch Verhandlungen auf dem Programm standen. Bei ungünstigem Ausgang werden absehbar auch deren Angestellte am Freitag morgen keinen Dienst schieben. Ganz so machtvoll wie Ende März, als die EVG gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den Bus-, Bahn- und Flugverkehr in ganz Deutschland für 24 Stunden lahmlegte, werden die Arbeitskampfmaßnahmen diesmal nicht ausfallen. Gleichwohl müssen sich auch Flugreisende auf Behinderungen, Verspätungen und Ausfälle einstellen. Im Rahmen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst hat Verdi angekündigt, heute und morgen die Airports in Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn zu bestreiken. Die Überschneidung der Aktivitäten mit denen der Eisenbahner nannte EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch »Zufall«.

Für die rund 220.000 Beschäftigten will die EVG-Tarifkommission ein Lohnplus von mindestens 650 Euro monatlich bei einer Laufzeit von einem Jahr durchsetzen. Bei den höheren Entgelten, die lediglich ein Zehntel der Bediensteten erhalten, sollen zwölf Prozent mehr Gehalt herausspringen, für Nachwuchskräfte 325 Euro. Die DB AG, die allein 180.000 Mitarbeiter zählt, hatte zuletzt fünf Prozent mehr Lohn und Einmalzahlungen von bis zu 2.500 Euro angeboten. Angesichts der vom Management angestrebten Laufzeit von 27 Monaten reicht die Offerte nicht ansatzweise an die Forderungen der Gewerkschaft heran. Zumal die DB erst im Herbst oder Winter mit mehr Geld nachlegen will, während die EVG auf eine »schnelle dauerhafte Erhöhung« pocht. Ein weiterer Knackpunkt ist das Thema Mindestlohn: In der untersten DB-Lohngruppe werden zwölf Euro pro Stunde bisher lediglich über Zulagen erreicht, weshalb die EVG den Betrag in den Tariftabellen festlegen will. Der Staatskonzern bot Mitte März zwar 13 Euro an, allerdings erst ab August 2024.

Während einige der mehr als vier Dutzend von der Tarifrunde betroffenen Unternehmen inzwischen Signale von Einigungsbereitschaft gezeigt haben, markiert der Staatskonzern den Sturkopf. So würden die Verhandlungen bislang »ohne jede Form der Wertschätzung geführt«, beklagte Gewerkschafter Loroch. »Das können wir uns nicht gefallen lassen.« Dem sogenannten Kompromissvorschlag der DB-Führung, eine Einigung auf Basis des am vergangenen Wochenende erfolgten Schlichterspruchs für den öffentlichen Dienst erzielen zu können, erteilte er eine Absage. Tatsächlich kommt dieser mit einer Kombination aus Inflationsausgleich und später tabellarischer Lohnerhöhung dem letzten Angebot der Bahn AG ziemlich nahe. Dazu Loroch: »Wir verhandeln für die Kolleginnen von Bus und Bahn. Insofern erwarten wir, dass von der Deutschen Bahn nicht Empfehlungen an andere Gewerkschaften abgeschrieben werden, sondern konkret auf unsere Forderungen eingegangen wird.«

»Ob dies der letzte Warnstreik in der Tarifrunde 2023 sein wird, oder ob weitere folgen müssen, liegt an den Arbeitgebern«, bekräftigte Ingenschay. »Unsere Kolleginnen und Kollegen sind zu allem bereit, um ihre Forderungen durchzusetzen.« Vielleicht weiß man Mitte der kommenden Woche schon mehr. Die nächste Gesprächsrunde mit Vertretern des Staatskonzerns ist für Dienstag im hessischen Fulda geplant.