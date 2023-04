Nachschlag: DDR ohne Grautöne

ZUMA Press/imago Szenenbild aus »Das Leben der Anderen«

Dieser Film lullt ein, und das ist das Gefährliche an ihm. Gerade lief er wieder auf allen möglichen Kanälen, der Oscar-Verleihung wegen. Das vermeintliche Einfühlen in die Ostseele ist das, was der 2006 als Nachwuchsregisseur angetretene Adelsspross Florian Henckel von Donnersmarck hollywoodkompatibel verkauft hat. Bis dahin gab es zur cineastischen Rezeption der DDR nach deren Kolonisierung nur Komödien. Donnersmarck wollte ernsthafte Atmosphäre schaffen, was ihm mit unterbezahlten, aber hochtalentierten Schauspielern auch gelungen ist. Das Problem – neben zahlreichen offensichtlichen Ungereimtheiten: Seine Fiktion wird als unerschütterliche Historie hingestellt – die DDR als Land, in dem es entweder Täter oder Opfer gab. Alles schwarz oder weiß, Grautöne sind nicht vorgesehen. Geradezu unverantwortlich ist, dass der Film mittlerweile an Schulen gezeigt wird, um das Bild des sozialistischen Deutschlands zu statuieren. Mit Klamauk wäre das nicht passiert. (mme)