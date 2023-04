»Diese ganzen Blackoutmärchen sind falsch«

David Inderlied/dpa Atomkraftgegner demonstrieren für die Stillegung der Brennelementefertigung in Lingen (1.10.2022)

In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag sind die verbleibenden drei AKW in Deutschland vom Netz genommen worden, was Anlass für feierliche Kundgebungen an den Standorten war. Haben Sie sich mittlerweile schon nach einem neuen Betätigungsfeld umgesehen?

Die AKW in Deutschland wurden abgeschaltet, das ist ein Riesenerfolg nach 50 Jahren der Auseinandersetzung. Aber es bleibt der Müll, es bleiben die AKW in den Nachbarländern, und es bleibt die EU, wo die Atomlobby gerade an jeder Ecke versucht, die Regelungen in ihrem Sinne zu drehen. Und es gibt auch in Deutschland immer noch eine ganze Reihe von Unternehmen, die Geld damit verdienen, dass sie Atomkraftwerke bauen, betreiben oder warten.

Atomkraftlobbyisten von FDP, CDU/CSU und Wirtschaftsverbänden warnen unter anderem vor angeblich drohenden Energieengpässen. Haben Sie sich zusammenreimen können, warum diese Debatte wieder aufgewärmt wurde?

Wir alle wissen, dass es nie einen Strommangel gab. Diese ganzen Blackoutmärchen, die erzählt werden, sind falsch – heute genauso wie damals. Diese Angstmacherei ist einfach ein sehr beliebtes Motiv. In Neckarwestheim auf dem Abschaltfest am Wochenende erzählte mir jemand, der in den 70er Jahren bereits bei Aktionen gegen das AKW Wyhl dabei war, wie damals tatsächlich der Strom abgestellt worden ist am Kaiserstuhl, und zwar genau während eines Fußballänderspiels, das alle im Fernsehen sehen wollten. Später kam heraus: Das war eine Aktion von irgendwelchen CDU-Leuten, die das Umspannwerk lahmgelegt hatten, damit »die dummen Bauern« endlich mal merken, was passiert, wenn man kein Atomkraftwerk baut. Wenn jetzt irgendwelche Leute meinen, Schlachten der Vergangenheit noch mal schlagen zu müssen, können sie es gerne tun. Aber die AKW sind abgeschaltet, und es wird auch so schnell keins wieder ans Netz gehen.

In den drei Kraftwerken gehen mit der Vomnetznahme keineswegs alle Lichter aus. Wie lange noch werden Arbeiterinnen und Arbeiter mit der Abwicklung beschäftigt sein?

Der Rückbau der Kraftwerke wird noch Jahrzehnte dauern. Das sind sichere Arbeitsplätze.

Gegner der Abschaltung fordern, die Meiler nicht zurückzubauen, sondern in Reserve zu halten – oder gar alte AKW wieder an den Start zu bringen.

Seit Jahren sind die AKW immer mehr zum Problem für den Ausbau der erneuerbaren Energien geworden, weil sie so unflexibel sind. Atomkraftwerke sind ein ökonomisches, technisches und politisches Hindernis für die Energiewende. Und deswegen ist das Allerbeste, was uns passieren konnte, dass diese Dinger jetzt vom Netz sind. Wer fordert, Atomkraftwerke wieder ans Netz nehmen oder in Bereitschaft vorzuhalten, hat weder Ahnung von Energiepolitik noch vom Betrieb eines AKW noch von den rechtlichen Rahmenbedingungen, die dafür nötig sind.

Neue Brennstäbe haben die Betreiber in Erwartung des Abschaltens zuletzt keine mehr bestellt. Was passiert jetzt mit den entsprechenden Fabriken in der BRD?

Die laufen weiter, und das ist eines der Probleme, die noch bleiben. Die Brennelementefabrik in Lingen will ihre Produktion sogar ausweiten und dafür ein Joint Venture mit dem russischen Staatskonzern Rosatom eingehen. Der könnte damit mögliche Sanktionen gegen den russischen Atomsektor umgehen. Das Joint Venture war zunächst hier in Deutschland geplant. Der Antrag ist dann kurz vor dem Krieg in der Ukraine zurückgezogen worden. Jetzt soll es in Frankreich gegründet werden – aber in Lingen produzieren.

Was steht für Sie als nächstes an?

Konkret werden wir uns zum Beispiel die Unternehmen angucken, die in Deutschland noch mit Atomkraft Geld verdienen: neben der Brennelementefabrik Lingen etwa den kürzlich verstaatlichten Konzern Uniper, der das AKW Oskarshamn in Schweden betreibt. Oder Siemens, der Konzern liefert weiterhin wichtiges Equipment für AKW-Neubauten in anderen Ländern. Und es steht eine Debatte über die Sicherheit der Zwischenlager an, in denen der hoch radioaktive Müll aus den AKW liegt. Die wurden einst auf 40 Jahre konzipiert, müssen nun aber eher 100 Jahre halten.