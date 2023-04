Nicht mehr zu erklären

Michael Kappeler/dpa Der Wähler wählt, das Gericht prüft das Ergebnis: Wahllokal bei der Bundestagswahl 2017 in Berlin

Die aktuellen »Reformen« des Wahlrechts haben Potential, das Bundesverfassungsgericht langfristig zu beschäftigen. Dabei geht es aktuell noch gar nicht um die »große« Wahlrechtsänderung vom März, mit der die Ampelkoalition weitreichende Änderungen durchgesetzt hatte, die zu einer Verkleinerung des angeblich viel zu großen Parlaments führen sollen. CSU und Linke sehen sich benachteiligt und wollen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Doch bevor sich das höchste deutsche Gericht damit befassen wird, kann es noch dauern. Am Dienstag beschäftigte es sich erst einmal mit einer älteren Wahlrechtsreform. Brisanz hat das Verfahren, weil das Gericht damit faktisch auch die Frage verhandelt, ob der 2021 gewählte Bundestag rechtmäßig zustande gekommen ist.

Im Herbst 2020 hatten SPD und CDU nämlich schon einmal am Wahlrecht herumgeschraubt, ebenfalls mit dem Ziel, die Zahl der Mandate zu reduzieren. Die damalige Opposition, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die Linke, strengte eine Normenkontrollklage an, weil sie die Regelungen für zu unklar hielt und eine Bevorzugung bestimmter Parteien sah. Über diese Klage wurde nun am Dienstag in Karlsruhe mündlich verhandelt, obwohl die Klagenden von damals zuletzt signalisiert hatten, vor dem Hintergrund der aktuellen Reform daran kein Interesse mehr zu haben.

In der Verhandlung hob die Vertreterin der klagenden Parteien, die Juristin Sophie Schönberger, die Komplexität des Wahlrechts hervor. Die 2020 durchgesetzten Regelungen hätten einen derartigen Grad an Komplexität erreicht, dass selbst Staatsrechtslehrer nicht mehr in der Lage seien, sie schlüssig zu erklären. Der Bevollmächtigte des Bundestags, Bernd Grzeszick, hielt dem entgegen, dass das bei der Wahl nicht zu Problemen geführt habe.

Nach der Wahl von 2017 war der Bundestag erstmals auf über 700 Abgeordnete angewachsen. Für Unmut bei der Opposition sorgte die daraufhin beschlossene Wahlrechtsänderung unter anderem, weil Überhangmandate nicht mehr in vollem Umfang ausgeglichen wurden. Zuvor hatte eine Partei, die mehr Direktmandate errungen hatte, als ihr nach den Zweitstimmen zustand, solche Überhangmandate bekommen. Um den Proporz zu wahren, bekamen die anderen Parteien dafür Ausgleichsmandate. Nach der Reform von 2020 gab es einen Ausgleich erst ab dem vierten überzähligen Direktmandat in einem Bundesland. Das kam vor allem der CSU zugute.

Mit der im März beschlossenen Wahlrechtsreform werden die meisten der 2020 beschlossenen Änderungen gegenstandslos. Deshalb hatten die klagenden Parteien beim Verfassungsgericht beantragt, das Verfahren ruhen zu lassen. Das Gericht lehnte das allerdings ab. Es bestehe ein »erhebliches Interesse an der Feststellung«, ob der aktuelle Bundestag auf Grundlage eines verfassungsgemäßen Wahlrechts zustande gekommen sei, unterstrich Vizegerichtspräsidentin Doris König am Dienstag. Das Urteil wird in den nächsten Monaten verkündet. Nicht ganz klar ist, welche Auswirkungen sich potentiell ergeben. Formal stellen die Richter nur fest, ob die Vorschriften verfassungswidrig sind.

Unterdessen hat die Bundestagsfraktion der Grünen deutlich gemacht, dass sie an der Ampel-Wahlrechtsreform festhalten will. »Wir haben ganz klar unsere Position zum Wahlrecht zum Ausdruck gebracht mit unserem Abstimmungsverhalten im Deutschen Bundestag, und das ist noch nicht lange her«, erklärte die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge am Dienstag. Die Zeit hatte berichtet, dass einige führende Landespolitiker der Grünen Bedenken gegen die Reform angemeldet haben, vor allem, was die geplante Streichung der sogenannten Grundmandatsklausel angeht. Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion Die Linke, erklärte dazu am Dienstag, er begrüße es, »dass bei den Grünen nun Überlegungen über eine Rückkehr zur Grundmandatsklausel« stattfinden. »Solange SPD und FDP aber nicht ebenfalls eine Kehrtwende hinlegen, bleiben die Gedankenspiele der Grünen nicht viel mehr als heiße Luft im Rahmen des Versuchs, den eigenen Imageschaden zu begrenzen«, so Korte weiter.