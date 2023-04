Zu spät und viel zu teuer

Stefan Puchner/dpa Protestaktion vor dem AKW Neckarwestheim am 15. April

Von den Freunden der Atomindustrie und den konservativen Medien wird gerne so getan, als ob der deutsche Atomausstieg und die hiesige Anti-AKW-Bewegung etwas Einmaliges wären und überall ringsum ansonsten Atomkraftwerke gebaut würden. Auch war nach dem erneuten Ausstiegsbeschluss 2011 für eine Zeitlang zu hören, dass Deutschland nun von französischem Atomstrom anhängig sei. Nachdem sich aber in den darauffolgenden Jahren die hiesigen Kraftwerksbesitzer zu wahren Exportweltmeistern entwickelt hatten, ließ sich zumindest letzteres nur noch sehr schlecht aufrechterhalten. Im vergangenen Jahr machte Frankreichs altersschwache AKW-Flotte Schlagzeilen, weil über die Hälfte der Meiler aufgrund von Sicherheitsbedenken stillstand. Zudem hat sie inzwischen in den Sommermonaten bedingt durch den Klimawandel mit zuwenig und zu warmem Kühlwasser in den Flüssen zu kämpfen.

Ansonsten ist Frankreich mit seinen 56 Reaktoren in der EU eher die Ausnahme, und selbst im atomfreundlichen Großbritannien laufen nur noch neun Anlagen. Im Rest der EU-Staaten ist die Lage sehr unterschiedlich. In Dänemark, Österreich, Italien und Litauen gab es seit den 1970er Jahren Volksabstimmungen, die den Einstieg beziehungsweise Wiedereinstieg in die Nutzung der Atomkraft verhindert haben. Die letzte fand 2016 in Litauen statt. In Schweden, Belgien und Spanien gibt es Ausstiegsbeschlüsse. In der Schweiz, deren Meiler schon 39, 44, 52 und 54 Jahre laufen, gibt es einen Beschluss, keine neuen mehr zu bauen.

Bauen will hingegen Bulgarien, das allerdings gerade seinen russischen Partner vor die Tür gesetzt hat. Ähnliches ist in Finnland passiert, wo die beteiligten Stadtwerke und anderen Unternehmen bereits 600 bis 700 Millionen Euro investiert haben und nun womöglich auch noch eine Vertragsstrafe an Rosatom zahlen müssen. Auch in Polen, das bisher ohne Atomstrom auskommt, ist seit Jahren vom Bau von Atomkraftwerken die Rede, was in der gegebenenfalls betroffenen Bevölkerung in den Touristendörfern an der Ostseeküste auf wenig Gegenliebe stößt. Nun wurde mit dem US-Konzern Westinghouse ein erster Vorvertrag für den Bau von sechs Druckwasserreaktoren unterzeichnet.

Westinghouse war einst das große Vorbild im Westen, doch die Zeiten sind längst vorbei. Das Unternehmen meldete zwischenzeitlich Konkurs an und machte schließlich mit einem neuen Besitzer weiter. In den USA, seinem Heimatmarkt, wurden in den vergangenen 30 Jahren nur zwei neue Anlagen in Betrieb genommen, die letzte erst Ende März 2023. Die Bauzeit war mit 14 Jahren für europäische Verhältnisse kurz, die Baukosten hatten sich in dieser Zeit auf 28,5 Milliarden US-Dollar etwas mehr als verdoppelt.

In Polen ist nun geplant, 2026 mit dem Bau zu starten und den letzten Reaktor 2046 ans Netz zu bringen. Wenn es dabei um Klimaschutz gehen sollte und Polens Kohlekraftwerke so lange weiter laufen, ist das natürlich viel zu spät. Außerdem zeigen die Erfahrungen aus den USA und von anderen europäischen AKW-Baustellen, dass weder der Zeitplan noch die Kostenkalkulation Bestand haben dürften.

In Finnland geht zum Beispiel der Reaktor Olkiluoto 3 dieser Tage ans Netz, 14 Jahre später als ursprünglich geplant und mit acht Milliarden Euro Mehrkosten. Eine baugleiche Anlage wartet im französischen Flamanville seit elf Jahren auf die Fertigstellung. Baubeginn war 2007. Die Kosten werden inzwischen auf 12,7 Milliarden Euro geschätzt, fast das Vierfache der ursprünglichen Summe. Ähnliche Verzögerungen und Kostenexplosionen werden schließlich auch von der EPR-Baustelle im westenglischen Hinkley Point berichtet, scheinen also zur Zeit zumindest in der westlichen Welt eher die Regel als die Ausnahme zu sein, so dass der Strom aus neuen AKW erstens viel zu spät kommen und mindestens doppelt so teuer wie Sonnen- oder Windstrom sein wird.