Söders letztes Atomgefecht

Sven Simon/imago Neueste CSU-Propaganda: Das AKW Isar 2 unter bayerischer Regie weiterbetreiben

Sie bäumen sich noch mal auf. Nachdem am vergangenen Wochenende die drei letzten deutschen Atomkraftwerke vom Netz gegangen sind, blasen die Reste der alten Nuklearlobby zum allerletzten Gefecht. Den Vogel schießt dabei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ab, der vor zwölf Jahren noch als Umweltminister laut einem damaligen Bericht in der Süddeutschen Zeitung mit Rücktritt drohte, sollte Bayern sich auf einen späteren Ausstiegstermin als 2022 festlegen. Nun würde er das AKW Isar 2 sogar gerne in eigener Regie weiterbetreiben.

Für jeden, der sich mit der Materie ein wenig auskennt, ist das offensichtlicher Unsinn. Die drei letzten AKW haben, wie eine Studie von Greenpeace ergeben hat, in den dreieinhalb Monaten, die sie nun länger als ursprünglich 2011 beschlossen, gelaufen sind, den Erdgasverbrauch gerade einmal um 0,3 Prozent verringert. 6,3 Milliarden Kilowattstunden Strom haben sie in dieser Zeit ins Netz eingespeist, während Deutschland in der gleichen Zeit netto 9,1 Milliarden Kilowattstunden exportiert hat, wie die Zahlen des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme zeigen. Dort ist auch zu erfahren, dass die drei AKW im vergangenen Jahr sechs Prozent zur Stromversorgung beigetragen haben, die erneuerbaren Energieträger 49,8 Prozent. Selbst wenn man dieses geringe Niveau für den Atomstrom noch ein paar Jahre halten wollte, müssten zunächst neue Brennstäbe für die nun abgeschalteten Anlagen besorgt werden, was etwa zwei Jahre dauern könnte. Vermutlich müsste dafür auf russisches Uran zurückgegriffen werden. Zudem müssten die Atommeiler endlich der bereits seit rund vier Jahren überfälligen Revision unterzogen werden, um dann in spätestens zehn Jahren aus Altersgründen abgeschaltet zu werden. Es sei denn, sie sollen – so wie manches AKW in der Schweiz, Frankreich oder Belgien – weit über die 40 Jahre Betriebszeit hinaus betrieben werden, für die sie ausgelegt wurden. Das wäre dann halt ein wenig russisches Roulette mit der Sicherheit der mehreren Millionen Menschen in ihren jeweiligen Nachbarschaften.

Man könnte natürlich auch neue AKW bauen. Nur wäre deren Strom deutlich teurer als der aus Solar- oder Windkraftanlagen, und Planung sowie Bau würden mindestens 15 Jahre dauern. Vermutlich würden derartige Pläne aber schon daran scheitern, dass es gar nicht mehr genug dafür ausgebildete Fachkräfte gibt, geschweige denn finanziell stabile Hersteller.

Doch auch so ist das Atomzeitalter in Deutschland noch keineswegs vorbei. Die kommerziellen Anlagen sind abgeschaltet, aber es laufen weitere Forschungsreaktoren in Stuttgart, Mainz, Ulm, Furtwangen, Dresden und in Garching bei München. Besonders letzterer hat es in sich, denn er wird mit hochangereichertem Uran betrieben. Damit lassen sich auch Atombomben bauen, weshalb die NATO-Staaten dem Iran gerne Besitz und Produktion dieses brisanten Materials verbieten würden. Aber im Falle Deutschlands ist das natürlich etwas ganz anderes.

Außerdem gibt es auch noch die Urananreicherungslage in Gronau und die Brennstoffabrik in Lingen, beides im äußersten Westen der Republik an der niederländischen Grenze gelegen. Dort werden Brennelemente für die altersschwachen und rissigen belgischen Altmeiler und für Frankreichs ebenso hinfällige Reaktorflotte produziert. Übrigens ganz überwiegend mit russischem Uran, das anders als Gas, Öl und Kohle nicht von den westlichen Einfuhrverboten betroffen ist. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meint gar, dass die russischen Uranexporte seit dem Beginn des Ukraine-Krieges zugenommen hätten und eine willkommene Einnahme für den Staatshaushalt darstellten.

Und schließlich ist da noch die Sache mit dem Atommüll, der die nächsten Jahrhundertausende sicher gelagert werden müsste. Die Verantwortung hat man beizeiten den Betreibern der Anlagen abgenommen, die sich mit ein paar Dutzend Milliarden Euro freikaufen konnten. Ein sicheres Endlager – so es denn ein solches überhaupt geben kann – ist für den hochradioaktiven Strahlenmüll noch immer nicht gefunden. Vielerorts liegen abgebrannte Brennelemente an den alten AKW-Standorten in nur sehr mäßig gesicherten Zwischenlagern. Die Abwicklung und die Hinterlassenschaften des Atomzeitalters werden also noch manche Generation beschäftigen.