»Historische Abstimmung«

Jacob King/PA Wire/dpa Folgenreicher Streik: Vorige Woche legten Nachwuchsärzte vier Tage lang die Arbeit nieder (Birmingham, 14.4.2023)

Die Arbeitskämpfe in Großbritannien legen weiter das britische Gesundheitssystem NHS lahm. Vergangene Woche streikten die Nachwuchsärzte. Ende letzter Woche lehnten die Pfleger das Lohnangebot der Regierung ab, obwohl ihre Gewerkschaft die Zustimmung empfahl. Nun werden sie ab dem 30. April wieder die Arbeit nieder legen.

Die Generalsekretärin der Pflegegewerkschaft Royal College of Nursing (RCN), Pat Cullen, warnte am Wochenende auf BBC, dass die Arbeitskämpfe »bis Weihnachten« weitergehen könnten. Die Ärzte kündigten sogar an, »bis zu den nächsten Wahlen zu kämpfen«, falls die Regierung ihren Lohnforderungen nicht nachgibt.

Die Gewerkschaft RCN vertritt 320.000 Mitglieder im Vereinigten Königreich. Am 15. Dezember streikten sie erstmals in der 107jährigen Geschichte. Der Ausstand ab dem 30. April ist zunächst für 48 Stunden geplant.

Ursprünglich hatte die RCN ein Lohnplus von 19 Prozent gefordert. Mit den Regierungen in Schottland und Wales gab es in den vergangenen Monaten bereits Einigungen. Im März hatte auch die englische Regierung mit fünf Prozent ein Angebot vorgelegt, das aber einen weiteren Reallohnverlust bedeuten würde. Dennoch empfahl die RCN ihren Mitgliedern, dafür zu stimmen.

Viele Mitglieder waren enttäuscht, und auch die meisten anderen NHS-Gewerkschaften, allen voran Unite, missbilligten das Angebot. Am Freitag wurde das Ergebnis veröffentlicht: Mit 54 Prozent wurde die Offerte abgelehnt. Daraufhin kündigte die RCN die neuen Streiks in zwei Wochen an und begann eine weitere Abstimmung unter den Mitgliedern, um das bestehende Streikmandat zu verlängern.

In einem Brief an den britischen Gesundheitsminister Stephen Barclay schrieb die RCN-Vorsitzende Pat Cullen: »Was bisher angeboten wurde, ist einfach nicht genug.« Sie erklärte, die Gewerkschaft »werde streiken, bis es ein deutlich verbessertes Angebot gibt«. Sie machte klar, dass neue Gespräche nur nach einem verbesserten Angebot möglich seien: »Nach einer historischen Streikabstimmung erwarten unsere Mitglieder eine historische Lohnprämie.«

Die neuen Streiks werden weiter gehen als jene zuvor, da erstmals auch Notaufnahmen und Intensivstationen teilweise bestreikt werden sollen. Die RCN betonte, dass keine Menschenleben in Gefahr gebracht werden. So können Pfleger die Streikposten mit Zustimmung der lokalen Gewerkschaftsvertreter verlassen, falls Behandlungen in lebensbedrohenden Fällen notwendig werden und danach an die Kontrollstellen zurückkehren.

Dennoch beginnt die NHS-Streikfront zu bröckeln. Mitglieder der Gewerkschaft Unison haben das Lohnangebot angenommen. Es bringt ihnen gerade einmal fünf Prozent mehr für 2023/24. Dies ist ein enormer Reallohnverlust, da die Inflation seit letztem Sommer fast durchgehend bei über zehn Prozent liegt. Auch der einmalige Bonus von 1.655 Pfund kann diesen Reallohnverlust nicht auffangen.

Sara Gorton von Unison sagte: »Natürlich hätten unsere NHS-Mitarbeiter mehr gewollt, aber das war das Beste, was durch Verhandlungen erreicht werden konnte.« Die Regierung nahm die Annahme durch Unison zum Anlass, Druck auf die anderen Gewerkschaften zu machen. Ein Sprecher meinte gegenüber BBC, die Regierung sei »äußerst enttäuscht« darüber, dass die RCN die von ihrer Führung empfohlene Lohnvereinbarung abgelehnt habe.

Hunderttausende NHS-Mitarbeiter anderer Gewerkschaften stimmen in den nächsten zwei Wochen über denselben Tarifvertrag ab. Die meisten Organisationen, darunter Unite, haben ihren Mitgliedern empfohlen, das Angebot abzulehnen.

Vergangene Woche hatten die Nachwuchsärzte für vier Tage gestreikt. Ein NHS-Sprecher meinte gegenüber dem Guardian, dass es der »bisher folgenreichste Streik im NHS« war, da Pessach, Ostern und Ramadan zusammenfielen und daher kein ausreichender Ersatz zur Verfügung stand. Hunderttausende Behandlungen und Operationen mussten verschoben werden. Der NHS gab eine Warnung an die Bevölkerung aus, keine »gefährlichen Handlungen zu unternehmen, um nicht Gefahr zu laufen, sich zu verletzen und in medizinische Behandlung zu müssen«.

Doch die RCN und British Medical Association, die die Nachwuchsärzte vertritt, erklärten bereits, keine »gemeinsamen Aktionen« zu planen. Die größte Schwäche der aktuellen britischen Streikwelle ist die weiterhin fehlende Koordination der Gewerkschaften.