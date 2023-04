Post von Döpfner

IMAGO/Eventpress »Das muss bescheiden rüberkommen, Mathias!«

Mathias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende des Springer-Konzerns, hat sich in Bild am Sonntag bei den Ostdeutschen für seine jüngsten Entgleisungen entschuldigt. Um die richtigen Worte zu finden, bat Döpfner den Kolumnisten Franz Josef Wagner um Formulierungsvorschläge.

– Das muss bescheiden rüberkommen, Mathias, etwa so: »›Eigentlich ist eine Entschuldigung fällig, Chef!‹ Das hat Marion Horn am Samstag in Bild geschrieben.«

– Hat sie das? Die Tussi kann bis zur Rente in der Bild der Frau das Kreuzworträtsel redigieren!

– Und weiter: »Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mit meinen Worten ­viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe.«

– Habe ich das? Apropos: Was ist der Unterschied zwischen Schweinen im Westen und Schweinen im Osten? Im Westen werden sie gegessen, im Osten Genossen. – Wo waren wir?

– Bei den Kränkungen. »Ein Beispiel: ›Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten.‹ Das ist verletzend. Und wörtlich genommen natürlich Quatsch.«

– Ach ja?

– »›Die‹ Ossis gibt es nicht. Und selbstverständlich sind sie nicht ­entweder rechts- oder linksradikal.«

– Stimmt. Die Ostpocken sind beides gleichzeitig.

– »Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – mir gelingt es nicht immer, private Nachrichten im korrekten Ton zu schreiben.«

– Die dienstlichen aber schon: Kommen Sie zum Diktat, Fräulein Bumsbacke, aber mit der Hose in der Hand!

– »Ich schicke dann manchmal Menschen, ­denen ich sehr vertraue, Worte, die ›ins Unreine‹ gesagt oder getippt sind.«

– Wie: Du bist gefeuert!

– »Weil ich davon ausgehe, dass der Empfänger weiß, wie es gemeint ist.«

– Buhu, der hat mich gefeuert!

– »Daraus kann man viele Lehren ziehen. Das habe ich getan.«

– Habe ich nicht! Was ich denke, geht die Zonendödel einen Scheißdreck an!

– Das können wir so nicht drucken …

– Okay, dann schreib das hier: »Eine der Lehren bleibt die Idee von der ›Gedankenfreiheit‹ …«

– Großartig!

– … also leckt mich im Arsche, ihr gottverdammten kommunistischen, aus dem Hals riechenden, niemals duschenden, die eigene Tante nagelnden Fuck-Off-Nazipunks!