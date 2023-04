»Die Staatsanwaltschaft will 75 Euro Strafe durchsetzen«

Ulrich Gehner/imago images/teamwork Fatale Sprachbarriere: Beamte tun sich teils schwer, mit Betroffenen zu kommunizieren (Hamburg, 16.3.2020)

Das Zelt der Solidaritätsgruppe »Lampedusa in Hamburg« stand jahrelang in der Stadtmitte. Ende März kam es zum Prozess gegen Ali Ahmed, Anmelder und einer der Sprecher der Gruppe. Worum ging es dabei?

Vor dem Amtsgericht St. Georg wurde gegen ihn wegen drei Strafanzeigen aus dem Jahr 2018 verhandelt. Die Vorsitzende Richterin erinnerte den Staatsanwalt daran, dass das Gericht bereit sei, das Verfahren mangels öffentlichen Interesses sofort einzustellen. Der Anklagevertreter schlug das aus. Ali Ahmed wurde vorgeworfen, seine »Aufsichtspflicht« durch zeitweilige Abwesenheit nicht »ordnungsgemäß« wahrgenommen zu haben. Er hätte verhindern müssen, dass es in dem Zelt eine unerlaubte »Schlafinfrastruktur« gegeben habe.

Was war das für eine Kundgebung?

Die Dauerkundgebung der Gruppe mit ihrem Zelt am Steindamm gab es seit 2013. Sie wurde aber von der Polizei mit beinahe täglichen Kontrollen und anderen »Nadelstichen« behindert. Das Zelt war zentraler solidarischer Treffpunkt, Ort der Information und Kommunikation von Geflüchteten und für die vielen, meist migrantischen Passanten. Es war und ist für sie alle unverzichtbar.

Ist der Vorwurf einer unerlaubten »Schlafinfrastruktur« für Sie nachvollziehbar?

Es ist völlig absurd. Vier Polizeizeugen hatten Gedächtnislücken, als sie gefragt wurden, ob Ali Ahmed an dem betreffenden Tag zur betreffenden Stunde tatsächlich der aktuelle Kundgebungsleiter gewesen sei. Auch räumten sie übereinstimmend ein, dass sie mit ihrem Schulenglisch nicht in der Lage gewesen seien, ihm die angeblichen Verletzungen der Bestimmungen der Versammlungsbehörde, wie zum Beispiel den Begriff Schlafinfrastruktur »rechtssicher« darlegen zu können. Die Kommunikation sei aber wegen seines stets »unkomplizierten, kooperativen und friedlichen« Verhaltens der Polizei gegenüber immer problemlos gewesen.

Und was sagte der Angeklagte dazu?

Er kritisierte die rassistische Diskriminierung besonders der Schwarzen und der anderen People of Color durch den Staat in Einzelheiten und verlangte deren Ende. Er skizzierte, welche unerträglichen Lebensbedingungen die Verantwortlichen besonders schwarzen Schutzsuchenden hier in Hamburg zumuteten, indem ihnen das Aufenthaltsrecht und die damit verbundenen sozialen Rechte seit Jahren verweigert werden, obgleich Paragraf 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes dies alles ausdrücklich ermögliche. Ali Ahmed kritisierte auch, dass den nichtschwarzen Geflüchteten aus der Ukraine alles zugestanden werde, was den Schwarzen verweigert werde.

Als die Versammlungsbehörde die Verantwortung für die Kundgebung an das Bezirksamt Mitte abgab, wurde das Zelt sofort geräumt. Warum?

Am frühen Morgen des 20. März 2020 wurde das Zelt unter Einsatz von Polizeikräften gegen Widerstand brachial abgerissen. Das Bezirksamt hätte es im angeblichen Interesse umliegender Geschäfte und der Wirtschaft gerne schon viel früher beseitigen lassen. Die Coronasicherheitsbestimmungen dienten als Vorwand, um die Kundgebung mit dem Abriss des Zeltes überfallartig zu beenden. Dafür gab es keine rechtlich einwandfreie Grundlage.

Wie ging der Prozess gegen ­Ahmed aus?

Der Staatsanwalt beantragte eine Strafe von 15 Tagessätzen zu fünf Euro wegen einem der drei Vorwürfe. Die Verteidigerin plädierte auf Freispruch, weil die Tatvorwürfe sich in keinem der drei Fälle bestätigt hatten. Der Freispruch kam dann auch. Die Richterin machte in der Urteilsbegründung deutlich, dass sie gerade aufgrund ihrer eigenen Migrationsgeschichte Ahmeds Gefühle zum Thema Rassismus subjektiv gut nachvollziehen kann. Die Staatsanwaltschaft legte vergangene Woche Berufung gegen das Urteil ein, um eine Strafe von 75 Euro durchzusetzen.